Mega deal στις ΑΠΕ: Η ΔΕΗ εξαγοράζει 6 αιολικά πάρκα και αποκτά τον πλήρη έλεγχο 12 φωτοβολταϊκών από τη MORE

Η ΔΕΗ αποκτά από τη θυγατρική του Ομίλου Motor Oil έξι αιολικά πάρκα σε λειτουργία συνολικής ισχύος 107,1 MW - Επίσης θα ελέγχει πλέον το 100% σε 12 φωτοβολταϊκά πάρκα υπό ανάπτυξη, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.175 MW