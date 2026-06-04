Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Πότε αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις 2026, ποια μέτρα θα ληφθούν για διαφάνεια στις τιμές και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές