Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Οι ανατιμήσεις μειώθηκαν 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις 63 βασικές κατηγορίες προϊόντων, οι μηνιαίες ανατιμήσεις υποχώρησαν από 881 σε 17,5, ενώ οι μειώσεις τιμών αυξήθηκαν από 27 σε 1.808 – Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ελέγχου του μικτού περιθωρίου κέρδους