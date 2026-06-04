Στουρνάρας: Η Ελλάδα δικαιούται να είναι αισιόδοξη για το μέλλον της οικονομίας

Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα άφησε πίσω της τις αμφιβολίες για την παραμονή στο ευρώ και σήμερα αναπτύσσεται δυναμικά, καλώντας σε συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της σταθερότητας και των μεταρρυθμίσεων