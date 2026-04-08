Ανάσα για την αγορά καυσίμων από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ενεργειακή επάρκεια και αυξημένη ετοιμότητα ενόψει Πάσχα – Διαβεβαιώσεις ΥΠΕΝ μετά από σύσκεψη με ΡΑΑΕΥ, διαχειριστές, διυλιστήρια και φορείς της αγοράς

ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, ακόμη και εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων παρά την προσωρινή εκεχειρία, επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενόψει της περιόδου του Πάσχα.



Βασικό αντικείμενο των συσκέψεων αποτέλεσε η διασφάλιση της ομαλής ηλεκτροδότησης της χώρας κατά την πασχαλινή περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται μείωση της ζήτησης και ταυτόχρονη αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.



Τα μέτρα των διυλιστηρίων Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια εφοδιασμού και τη σταθερότητα της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες τα διυλιστήρια δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα καθώς υπάρχει επάρκεια.



Ωστόσο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο περιορισμός των εξαγωγών πετρελαιοειδών –ιδίως αεροπορικών καυσίμων– με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς, καθώς η χώρα εισέρχεται στη θερινή περίοδο, κατά την οποία η ζήτηση παραδοσιακά αυξάνεται.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Hellenic Energy που συμμετείχαν στη σύσκεψη εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξα μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων και, συγκεκριμένα, την άφιξη δύο φορτίων καυσίμων προς την ελληνική αγορά.







Όπως σημείωσε, η χώρα διατηρεί υψηλό επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σταδιακή αποδέσμευση περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαιοειδών από τα εθνικά αποθέματα, τα οποία, όπως υπογραμμίστηκε, εξακολουθούν να υπερκαλύπτουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.



Σε αυξημένη επιφυλακή Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».



Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Σκάι αναφέρθηκε στις εξελίξεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία προς αποκλιμάκωση της έντασης.



Όπως σημείωσε, η συμφωνία διάρκειας δύο εβδομάδων και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αποτελούν



Η πλήρης επάρκεια, ακόμη και εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων παρά την προσωρινή εκεχειρία, επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενόψει της περιόδου του Πάσχα.Βασικό αντικείμενο των συσκέψεων αποτέλεσε η, κατά την οποία παρατηρείται μείωση της ζήτησης και ταυτόχρονη αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια εφοδιασμού και τη σταθερότητα της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίεςκαθώς υπάρχει επάρκεια.Ωστόσο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο–ιδίως αεροπορικών καυσίμων– με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς, καθώς η χώρα εισέρχεται στη θερινή περίοδο, κατά την οποία η ζήτηση παραδοσιακά αυξάνεται.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Hellenic Energy που συμμετείχαν στη σύσκεψη εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξα μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεταιΣύμφωνα με τον υπουργό, έχει διασφαλιστεί η επάρκεια ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος. Σε αυτό συνδράμει η επέκταση του συστήματος τηλεχειρισμού των πάρκων στο δίκτυο διανομής, το οποίο μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας περίπου το 85% των φωτοβολταϊκών πάρκων.Όπως σημείωσε, η χώρα διατηρείχάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σταδιακή, τα οποία, όπως υπογραμμίστηκε, εξακολουθούν να υπερκαλύπτουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.Στις συναντήσεις, που εντάσσονται στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης της ενεργειακής αγοράς, συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, μαζί με εκπροσώπους της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), των Διαχειριστών του συστήματος (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), καθώς και στελέχη από τα διυλιστήρια, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής.Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Σκάι αναφέρθηκε στις εξελίξεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, εκφράζονταςΌπως σημείωσε, η συμφωνία διάρκειας δύο εβδομάδων και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αποτελούν ένα θετικό πρώτο βήμα , κυρίως λόγω της σημασίας που έχει η ομαλή ναυσιπλοΐα για το διεθνές εμπόριο και την ελληνική ναυτιλία. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια εύθραυστη εξέλιξη, καθώς δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα για τη διατήρησή της.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σε πλήρη εγρήγορση, με βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαίου που να καλύπτουν τουλάχιστον 90 ημέρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον εφοδιασμό σε περίπτωση νέας έντασης.



Εκτίμησε επίσης ότι η επαναφορά της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να συμβάλει σε μια προσωρινή αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών.



Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εξήγησε ότι η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, λόγω εποχικών συνθηκών, σε συνδυασμό με χαμηλή ζήτηση, απαιτεί προσεκτική διαχείριση για να διατηρηθεί η ευστάθεια του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό, ενώ προχωρά και ο σχεδιασμός για ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας.



Τέλος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος για διακοπές ηλεκτροδότησης.