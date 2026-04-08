«Διόδια» με πληρωμή σε κρυπτονομίσματα σκοπεύει να βάλει το Ιράν για τα τάνκερ που θα περνούν από τα Στενά του Ορμούζ
Τα πλοία που είναι πλήρη φορτίου θα το δηλώνουν στην Τεχεράνη που θα δίνει την άδεια και θα ορίζει το ποσό, αναφέρουν οι Financial Times
Ένα δολάριο ανά βαρέλι και πληρωμή σε κρυπτονομίσματα θα ζητά το Ιράν για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων, αναφέρουν την Τετάρτη οι Financial Times.
Σε δηλώσεις του ο Χαμίντ Χοσεϊνί, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων επισήμανε ότι τα «διόδια» θα χρεώνονται σε πλοία πλήρη φορτίου για να βεβαιωθεί το Ιράν ότι αυτό το διάστημα «δεν θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά όπλων».
Η διαδικασία μπορεί να πάρει χρόνο για κάθε πλοίο «αλλά το Ιράν δεν βιάζεται», είπε στους FT ο Χοσεϊνί.
Το δεξαμενόπλοια, σύμφωνα τουλάχιστον με τον σχεδιασμό, θα κοινοποιούν τα στοιχεία του φορτίου στις ιρανικές Αρχές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, οι Αρχές θα δίνουν οδηγίες για τον τρόπο εξόφλησης του τέλους, με το bitcoin να είναι μια πιθανή μέθοδος πληρωμής.
Τα κενά δεξαμενόπλοια θα διέρχονταν χωρίς χρέωση. Τα πλήρως φορτωμένα πλοία πρέπει να συμμορφώνονται με τη διαδικασία αναφοράς και πληρωμής πριν τους δοθεί άδεια διέλευσης.
Ο σχεδιασμός της Τεχεράνης είναι τα δεξαμενόπλοια να περνούν από τη λεγόμενη «βόρεια οδό», που περνά κοντά από τις ακτές του Ιράν, ένα σημείο που εγείρει ερωτήματα για το αν οι δυτικές εταιρείες θέλουν να πάρουν το ρίσκο μιας επικίνδυνης διαδρομής.
Τα δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο έλαβαν την Τετάρτη μέσω ασυρμάτου μήνυμα που τους προειδοποιούσε ότι θα γίνουν στόχος στρατιωτικών επιθέσεων, εκτός αν λάβουν πρώτα την έγκριση των ιρανικών Αρχών. «Αν κάποιο σκάφος επιχειρήσει να διέλθει χωρίς άδεια, θα καταστραφεί», ανέφερε το μήνυμα στα αγγλικά, αναφέρουν οι FT.
Υπενθυμίζεται ότι τα bitcoin δεν μπορούν να εντοπιστούν ή να κατασχεθούν λόγω κυρώσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, περίπου 175 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων είναι φορτωμένα σε 187 δεξαμενόπλοια στον Κόλπο. Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι συνολικά 300 έως 400 πλοία περιμένουν να εξέλθουν από τον Κόλπο μόλις καταστεί δυνατή η ασφαλής διέλευση.
Η προσφυγή στα κρυπτονομίσματα ως τρόπος παράκαμψης των παραδοσιακών τραπεζικών μηχανισμών δεν είναι κάτι νέο.
Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τα κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων, ενώ το Ιράν διερευνά τις ψηφιακές πληρωμές, καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει κεφάλαια για την ανοικοδόμηση των υποδομών που καταστράφηκαν από τον πόλεμο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα