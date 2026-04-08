Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο νοικιάζουμε γεωτρύπανο και τον Φεβρουάριο του 2027 ξεκινά η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

H σύσκεψη για την ενέργεια

Στην ανακοίνωση ότι μέσα στον Απρίλιο θα υπογραφεί η ενοικίαση για το γεωτρύπανο ώστε τον Φεβρουάριο του 2027 να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο , προχώρησε τη Μεγάλη Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η γεώτρηση θα γίνει από Exxon Mobil, HelleniQ Energy και Energean.Θα ακολουθήσουν «πριν το τέλος του χρόνου οι πρώτες σεισμικές έρευνες νότια της», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.«Αυτό που είναι προς διερεύνηση είναι τα κοιτάσματα αν είναι βιώσιμα και εμπορικά εκμεταλλεύσιμα» συμπλήρωσε.«Κανείς πρέπει να στηρίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις» κάτι που αποδείχθηκε λόγω της πρόσφατης κρίσης στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.Κάλεσε, τέλος, όλους τους δικαιούχους για εξοικονομώ, αντλίες θερμότητας, θερμοσίφωνες κ.α. «να τρέξουν να εξαργυρώσουν τα voucher μέχρι 30 Ιουνίου γιατί τότε τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά ξεκινάμε το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο»

Σε ερώτηση για την επιβολή δελτίου στα καύσιμα, τόνισε: «Είμαστε πολύ μακριά από εκεί και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ απομακρυνόμαστε ακόμα περισσότερο. Όμως η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχει και το πιο ακραίο σενάριο».

Αναφερόμενος στην σύσκεψη για την επάρκεια ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί αργότερα στο υπουργείο ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι αντικείμενο θα είναι μεταξύ άλλων και η κατάσταση που δημιουργείται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης την περίοδο του Πάσχα οπότε η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπερβαίνει την ζήτηση στο δίκτυο με αποτέλεσμα να δημιουργείται ζήτημα ευστάθειας του συστήματος. «Γι' αυτό κάνουμε όπως και πέρυσι το Πάσχα μια σύσκεψη σήμερα και θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα ούτως ώστε οι διαχειριστές να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν αυτές τις αυξομειώσεις και να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματος», είπε.



Για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που ανακοινώθηκαν την περασμένη βδομάδα ο υπουργός τόνισε ότι είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και ότι η στήριξη στη βιομηχανία είναι στήριξη στην οικονομία, στις θέσεις εργασίας και στην πατρίδα μας. «Μας συμφέρει και μας ενδιαφέρει όλους να είναι ανταγωνιστική η βιομηχανία και η βιοτεχνία», ανέφερε.





Τέλος, τόνισε ότι η ψηφιοποίηση μιας σειράς δράσεων που κάνει το δημόσιο (όπως π.χ. για τη μίσθωση των παραλιών απομακρύνει τον ανθρώπινο παράγοντα και απομακρύνει την ανάγκη της διαμεσολάβησης.