Η εκεχειρία ρίχνει τις τιμές πετρελαίου κάτω από τα $95, προς τα $90 κινείται το Brent
Η αποκλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ ρίχνουν κατακόρυφα τις τιμές, μειώνοντας τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση
Ισχυρή πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, κάτω από το επίπεδο των 94 δολαρίων, καθώς η απόφαση για προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν άλλαξε δραστικά το κλίμα στις αγορές ενέργειας.
Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψαν πτώση άνω του 18% την Τετάρτη, υποχωρώντας στα 92,3 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent, αντιστοίχως, είπε μείωση 16% στα 91,5 δολάρια το βαρέλι.
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια «διπλής κατεύθυνσης εκεχειρία», η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ — έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.
Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η Ουάσινγκτον έχει λάβει πρόταση 10 σημείων από την Τεχεράνη, την οποία χαρακτήρισε «λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις».
Η εκεχειρία των δύο εβδομάδων θεωρείται κρίσιμο «παράθυρο» για την οριστικοποίηση και εφαρμογή μιας ευρύτερης συμφωνίας, που θα μπορούσε να βάλει τέλος στην ένταση.
Από την πλευρά του, το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει εκ νέου το Στενό για το ίδιο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο της πλήρους παύσης των επιθέσεων, διευκρινίζοντας ότι η διέλευση θα γίνεται σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του.
Το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ τις προηγούμενες εβδομάδες — από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου — είχε προκαλέσει έντονη αναταραχή στις αγορές.
Οι ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό είχαν ενισχύσει τους φόβους για άνοδο του πληθωρισμού και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.
Η προσωρινή αποκλιμάκωση φαίνεται να αντιστρέφει, έστω και βραχυπρόθεσμα, αυτή την τάση, με τους επενδυτές να επαναξιολογούν τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης.
