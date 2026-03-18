CNBC: Ποια πλοία περνούν τα Στενά του Ορμούζ και ποια παραμένουν εγκλωβισμένα ή αλλάζουν πορεία
CNBC: Ποια πλοία περνούν τα Στενά του Ορμούζ και ποια παραμένουν εγκλωβισμένα ή αλλάζουν πορεία
Μόλις 21 δεξαμενόπλοια έχουν διασχίσει τα Στενά από τις 28/2, έναντι άνω των 100 ημερησίως πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών - Έλληνες πλοιοκτήτες, μεταξύ των πρώτων που επιχείρησαν να δοκιμάσουν διέλευση
Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αρχίζει σταδιακά να αποκαθίσταται, έστω και περιορισμένα, καθώς το de facto μπλόκο που έχει επιβάλει το Ιράν έχει μειώσει δραστικά τη διέλευση πλοίων από την έναρξη του πολέμου.
Η κατάσταση έχει εντείνει τις ανησυχίες για σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της.
Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence, μόλις 21 δεξαμενόπλοια έχουν διασχίσει τα Στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, έναντι άνω των 100 ημερησίως πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.
Η πλειονότητα των πλοίων παραμένει αγκυροβολημένη εκτός της θαλάσσιας διόδου, με χιλιάδες ναυτικούς εγκλωβισμένους στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, αρκετοί πλοιοκτήτες εξετάζουν εναλλακτικά λιμάνια και διαδρομές.
Όπως μεταδίδει το CNBC, περίπου 400 πλοία εντοπίζονται στον Κόλπο του Ομάν, σχηματίζοντας μια τεράστια «ουρά» κοντά στο κρίσιμο πέρασμα, σύμφωνα με ναυτιλιακές αναλύσεις.
Παρά τον αυστηρό έλεγχο της Τεχεράνης, περιορισμένος αριθμός πλοίων έχει καταφέρει να περάσει, υποδηλώνοντας ότι το Ιράν επιτρέπει επιλεκτικά τη διέλευση ορισμένων φορτίων πετρελαίου μη ιρανικής προέλευσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης ασφαλούς διέλευσης.
Η κατάσταση έχει εντείνει τις ανησυχίες για σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της.
Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence, μόλις 21 δεξαμενόπλοια έχουν διασχίσει τα Στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, έναντι άνω των 100 ημερησίως πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.
Η πλειονότητα των πλοίων παραμένει αγκυροβολημένη εκτός της θαλάσσιας διόδου, με χιλιάδες ναυτικούς εγκλωβισμένους στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, αρκετοί πλοιοκτήτες εξετάζουν εναλλακτικά λιμάνια και διαδρομές.
Όπως μεταδίδει το CNBC, περίπου 400 πλοία εντοπίζονται στον Κόλπο του Ομάν, σχηματίζοντας μια τεράστια «ουρά» κοντά στο κρίσιμο πέρασμα, σύμφωνα με ναυτιλιακές αναλύσεις.
Παρά τον αυστηρό έλεγχο της Τεχεράνης, περιορισμένος αριθμός πλοίων έχει καταφέρει να περάσει, υποδηλώνοντας ότι το Ιράν επιτρέπει επιλεκτικά τη διέλευση ορισμένων φορτίων πετρελαίου μη ιρανικής προέλευσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης ασφαλούς διέλευσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
