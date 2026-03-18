Συνολικά 160 Ελληνες ναυτικοί βρίσκονται στη Μέση Ανατολή
Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την ασφάλεια των ναυτικών, καθώς αυξάνονται οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή
Η παρουσία των Ελλήνων ναυτικών στις θαλάσσιες περιοχές της Μέσης Ανατολής παραμένει σημαντική, παρά την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας, αυτήν την στιγμή δεκάδες Έλληνες ναυτικοί υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία.
Συνολικά, στη Μέση Ανατολή βρίσκονται 160 Έλληνες ναυτικοί, όπως ενημέρωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή. Στις περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας, της Αραβικής Θάλασσας, του Κόλπου του Ομάν και του Περσικού Κόλπου βρίσκονται συνολικά 34 πλοία με ελληνική σημαία. Στον Περσικό Κόλπο παραμένουν 10 πλοία, όπου υπηρετούν 90 Έλληνες ναυτικοί, ενώ επιπλέον 70 ναυτικοί βρίσκονται σε δύο κρουαζιερόπλοια στην Ντόχα και στο Ντουμπάι.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης παραμένει η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών: «Πάνω απ’ όλα μας απασχολεί η ασφάλεια των ναυτικών μας και μετά η ασφάλεια του στόλου μας. Ως κυβέρνηση, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία και εξετάζουμε βήμα-βήμα ποιο πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθεί για να προστατευτούν οι συμπολίτες μας».
