Ρεκόρ φορτωμένων δεξαμενόπλοιων είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο
Αποθηκευμένα σε πλοία εντός του Κόλπου, είναι περίπου 130 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου - Η κλιμάκωση των εντάσεων οδηγεί σε μειωμένες εξαγωγές πετρελαίου και αυξημένο κόστος ασφάλισης των δεξαμενόπλοιων
Οι εντάσεις στον Περσικό Κόλπο συνεχίζουν να κλιμακώνονται εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, κορυφώνοντας με τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Νήσο Χαργκ, το κύριο τερματικό εξαγωγής αργού του Ιράν. Παράλληλα, παραγωγοί της περιοχής ανακοίνωσαν περικοπές περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ισοδύναμες με περίπου πέντε VLCC φορτία ανά ημέρα, που αφαιρούνται από την αγορά της θαλάσσιας μεταφοράς.
Σύμφωνα με ανάλυση της Μαρίας Μπερτζελέτου, αναλύτριας της SIGNAL, τα τελευταία δεδομένα από την πλατφόρμα The Signal Ocean Platform (TSOP) δείχνουν σημαντική συγκέντρωση φορτωμένων δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ. Τα δεδομένα του Μαρτίου 2026 καταγράφουν πτώση των άδειων δεξαμενόπλοιων (ballast) από περίπου 135 σε 75 και ταυτόχρονη αύξηση των φορτωμένων από 85 σε 145 πλοία.
Η συγκέντρωση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στα δεξαμενόπλοια αργού, με περίπου 85 φορτωμένα και μόλις 25 άδεια. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μεγάλος όγκος πετρελαίου παραμένει προσωρινά αποθηκευμένος εντός του Κόλπου, με εκτιμήσεις για περίπου 130 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε πλοία και επιπλέον 40 εκατομμύρια βαρέλια διαθέσιμη χωρητικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα