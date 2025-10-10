Το restart του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου στα χέρια Παπασταύρου - Παπαναστασίου
Οι επόμενες κινήσεις Αθήνας και Λευκωσίας και ο κομβικός ρόλος της ΕΕ για την άρση του αδιεξόδου - Τα λάθη και η υποτίμηση του γεωπολιτικού κινδύνου
Στα χέρια των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου, περνά πλέον η προσπάθεια επανεκκίνησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου (GSI). Οι δύο πλευρές επιχειρούν να δώσουν στο καλώδιο μια δεύτερη ευκαιρία, μέσα από κοινό σχεδιασμό, σαφές πολιτικό πλαίσιο και ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να αρθεί το αδιέξοδο που είχε διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες.
Η νέα φάση όπως συμφωνήθηκε χθες στη συνάντηση των κυρίων Παπασταύρου -Τσάφου και Παπαναστασίου παρουσία του Κύπριου Πρέσβη στην Αθήνα Σταύρου Αυγουστίδη, ξεκινά με στόχο να επιλυθούν όλα τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά –γεωπολιτικά- οικονομικά και τεχνικά– ώστε να υπάρξει ένα αραγές μέτωπο και να εξαλειφθούν οι επιφυλάξεις που υπήρχαν γύρω από το έργο.
Από πλευράς τεχνοοικονομικών εκκρεμοτήτων στο τραπέζι βρίσκονται η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης του έργου στον ΑΔΜΗΕ, καθώς παρά τη δέσμευση της ΡΑΕΚ ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση ολοκλήρωσή της, παραμένει σε εκκρεμότητα. Απαιτείται επίσης απόφαση της ΡΑΕΚ για τον καθορισμό των χρεώσεων χρήσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης ώστε να αποδοθεί στον ΑΔΜΗΕ το εγκεκριμένο έσοδο ύψους 25 εκατ. ευρώ για το 2025, καθώς και η αναγνώριση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών του έργου, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί μόλις 82 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών δαπανών 250 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εκκρεμεί η κοινή απόφαση ΡΑΕΚ – ΡΑΑΕΥ για το λειτουργικό κόστος (opex) του έργου για το 2025, καθώς και η έγκριση του ποσού των 19 εκατ. ευρώ που κατέβαλε ο ΑΔΜΗΕ για σταλίες στα ερευνητικά σκάφη της Nexans.
