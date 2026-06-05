LAMDA: Προς υπερκάλυψη σήμερα το ομόλογο για την άντληση 350 εκατ. ευρώ

Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ήδη από τη χθεσινή, δεύτερη ημέρα της δημόσιας προσφοράς, αυτή είχε υπερακαλυφθεί με σημαντική συμμετοχή και των μικροεπενδυτών, στο 70%