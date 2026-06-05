LAMDA: Προς υπερκάλυψη σήμερα το ομόλογο για την άντληση 350 εκατ. ευρώ
LAMDA: Προς υπερκάλυψη σήμερα το ομόλογο για την άντληση 350 εκατ. ευρώ
Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ήδη από τη χθεσινή, δεύτερη ημέρα της δημόσιας προσφοράς, αυτή είχε υπερακαλυφθεί με σημαντική συμμετοχή και των μικροεπενδυτών, στο 70%
Σήμερα, Παρασκευή 5/6, ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 3 Ιουνίου για την έκδοση του επταετούς ομολόγου της Lamda Development με στόχο την άντληση έως 350 εκατ. ευρώ.
Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ήδη από τη χθεσινή, δεύτερη ημέρα της δημόσιας προσφοράς, αυτή είχε υπερκαλυφθεί με σημαντική τη συμμετοχή και των μικροεπενδυτών, στο 70%. Γεγονός το οποίο, εφόσον συνυπολογισθεί και η συμμετοχή των θεσμικών, οδηγεί στην εκτίμηση από την αγορά ότι η υπερκάλυψη μπορεί να φτάσει σήμερα από 1,5 έως 2 φορές.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, ύψους 340 εκατ. ευρώ μετά τις δαπάνες έκδοσης των περίπου 10 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν για ποσό 320 εκατ. ευρώ στην πλήρη, πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης, ενώ για ποσό περίπου 20 εκατ. ευρώ στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εκδότριας ή/και εταιρειών του ομίλου.
Πηγή: newmoney.gr
Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ήδη από τη χθεσινή, δεύτερη ημέρα της δημόσιας προσφοράς, αυτή είχε υπερκαλυφθεί με σημαντική τη συμμετοχή και των μικροεπενδυτών, στο 70%. Γεγονός το οποίο, εφόσον συνυπολογισθεί και η συμμετοχή των θεσμικών, οδηγεί στην εκτίμηση από την αγορά ότι η υπερκάλυψη μπορεί να φτάσει σήμερα από 1,5 έως 2 φορές.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, ύψους 340 εκατ. ευρώ μετά τις δαπάνες έκδοσης των περίπου 10 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν για ποσό 320 εκατ. ευρώ στην πλήρη, πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης, ενώ για ποσό περίπου 20 εκατ. ευρώ στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εκδότριας ή/και εταιρειών του ομίλου.
Πηγή: newmoney.gr
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