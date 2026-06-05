Profile: «Οπλίζεται» για την είσοδό της στα έργα άμυνας, ανάπτυξη 60% στο εξάμηνο, ανεκτέλεστο €140 εκατ.
Profile: «Οπλίζεται» για την είσοδό της στα έργα άμυνας, ανάπτυξη 60% στο εξάμηνο, ανεκτέλεστο €140 εκατ.
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Πρόσθετα έσοδα από τη μεγάλη «δεξαμενή» των έργων για την ελληνική και διεθνή αμυντική βιομηχανία σκοπεύει να διεκδικήσει πιο δυναμικά πλέον ο όμιλος Profile, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.
Αν και leader επί σειρά ετών στο λογισμικό για τον χρηματοοικονομικό τομέα, με πελάτες ισχυρές τράπεζες σε Ελλάδα και εξωτερικό, funds και άλλους οργανισμούς, με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες, αλλά και με ενεργό ρόλο στους διαγωνισμούς για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του δημοσίου, η εισηγμένη της πληροφορικής δεν αφήνει τις ευκαιρίες να περνούν ανεκμετάλλευτες. Αντιθέτως, δείχνει αποφασισμένη να εισέλθει σε νέα «πολλά υποσχόμενα» πεδία δραστηριοτήτων, όπως η άμυνα, και ταυτόχρονα προσδοκά να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης -ρεκόρ.
Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Profile, συμπεριλήφθηκε μάλιστα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ένα 16ο (« Συμπλήρωση και επέκταση των Καταστατικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας»), που συσχετίζεται με τον συγκεκριμένο σκοπό.
Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος, ιδρυτής, πρόεδρος-Chief Entrepreneur και βασικός μέτοχος του ομίλου, απαντώντας σε αντίστοιχη ερώτηση, η επικείμενη δραστηριότητα της Profile στο Defence Tech και ειδικότερα ο ρόλος του προμηθευτή σε φορείς όπως το ΝΑΤΟ ή το ΕΛΚΑΚ, απαιτεί πιστοποιήσεις, σε μια διαδικασία που ήδη τρέχει η διοίκηση.
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Αν και leader επί σειρά ετών στο λογισμικό για τον χρηματοοικονομικό τομέα, με πελάτες ισχυρές τράπεζες σε Ελλάδα και εξωτερικό, funds και άλλους οργανισμούς, με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες, αλλά και με ενεργό ρόλο στους διαγωνισμούς για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του δημοσίου, η εισηγμένη της πληροφορικής δεν αφήνει τις ευκαιρίες να περνούν ανεκμετάλλευτες. Αντιθέτως, δείχνει αποφασισμένη να εισέλθει σε νέα «πολλά υποσχόμενα» πεδία δραστηριοτήτων, όπως η άμυνα, και ταυτόχρονα προσδοκά να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης -ρεκόρ.
Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Profile, συμπεριλήφθηκε μάλιστα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ένα 16ο (« Συμπλήρωση και επέκταση των Καταστατικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας»), που συσχετίζεται με τον συγκεκριμένο σκοπό.
Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος, ιδρυτής, πρόεδρος-Chief Entrepreneur και βασικός μέτοχος του ομίλου, απαντώντας σε αντίστοιχη ερώτηση, η επικείμενη δραστηριότητα της Profile στο Defence Tech και ειδικότερα ο ρόλος του προμηθευτή σε φορείς όπως το ΝΑΤΟ ή το ΕΛΚΑΚ, απαιτεί πιστοποιήσεις, σε μια διαδικασία που ήδη τρέχει η διοίκηση.
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