Πετρέλαιο: Σταθεροποιείται στα 95 δολάρια το Brent λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο: Σταθεροποιείται στα 95 δολάρια το Brent λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή
Το αμερικανικό αργό διατηρείται στα 93 δολάρια, καθώς η αγορά αξιολογεί τα αντικρουόμενα μηνύματα από τη διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σταθεροποιητικά με ανοδικές τάσεις το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από την πρώτη εβδομαδιαία υποχώρηση που καταγράφηκε αυτή την εβδομάδα, καθώς η αισιοδοξία για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αντισταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Το Brent διαπραγματεύεται με άνοδο 0,32% κοντά στα 95 δολάρια ανά βαρέλι, μετά την πτώση 2,8% που σημείωσε την Πέμπτη, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) κινείται γύρω από τα 93 δολάρια. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, παρά το γεγονός ότι η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που είχε διαμεσολαβήσει η Ουάσιγκτον.
Παρά τη χθεσινή διόρθωση, το WTI εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 6% σε εβδομαδιαία βάση. Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται στις αμφιβολίες που επανήλθαν σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων, περιορίζοντας την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα για μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε περιόδους ομαλότητας.
Το Brent διαπραγματεύεται με άνοδο 0,32% κοντά στα 95 δολάρια ανά βαρέλι, μετά την πτώση 2,8% που σημείωσε την Πέμπτη, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) κινείται γύρω από τα 93 δολάρια. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, παρά το γεγονός ότι η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που είχε διαμεσολαβήσει η Ουάσιγκτον.
Παρά τη χθεσινή διόρθωση, το WTI εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 6% σε εβδομαδιαία βάση. Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται στις αμφιβολίες που επανήλθαν σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων, περιορίζοντας την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα για μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε περιόδους ομαλότητας.
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