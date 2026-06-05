Πετρέλαιο: Σταθεροποιείται στα 95 δολάρια το Brent λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό αργό διατηρείται στα 93 δολάρια, καθώς η αγορά αξιολογεί τα αντικρουόμενα μηνύματα από τη διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ