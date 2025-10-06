Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Για να προχωρήσει το έργο πρέπει να σταματήσουν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητά του»

Ο υπουργός χαρακτήρισε το καλώδιο έργο «στρατηγικής σημασίας», που θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα οδηγήσει σε μείωση των υψηλών τιμών ρεύματος