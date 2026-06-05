Σε δομή φιλοξενίας παραμένουν τα δίδυμα παιδιά του Πολωνού καθηγητή, 11 μήνες μετά τη δολοφονία του
Σε δομή φιλοξενίας παραμένουν τα δίδυμα παιδιά του Πολωνού καθηγητή, 11 μήνες μετά τη δολοφονία του
Τα δίδυμα έχασαν πλέον και τη μητέρα τους που αυτοκτόνησε στις φυλακές, υπόδικη για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του πρώην συζύγου της - Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην απόφαση για την επιτροπεία των παιδιών που έχει ζητήσει ο αδελφός του πατέρα τους, μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας Μιχάλης Δημητρακόπουλος
Σε δομή φιλοξενίας παραμένουν, έντεκα μήνες μετά τη δολοφονία του πατέρα τους τα δίδυμα παιδιά του Πολωνού καθηγητή Πρεμισλάβ Γιεζόρσκι. Η αυτοχειρία της μητέρας τους, λίγες μέρες μετά την έκδοση του βουλεύματος που την παρέπεμπε να δικαστεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή και πρώην συζύγου της, η τραγωδία για τα παιδιά παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού μέσα σε 11 μήνες και στα έντεκά τους χρόνια έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους.
Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι σχεδόν ένα χρόνο μετά το έγκλημα στην Αγία Παρασκευή και ενώ η πατρική οικογένεια των παιδιών (ο αδελφός και η μητέρα του πατέρα τους) έχουν ζητήσει την επιτροπεία των παιδιών και την ένωση μαζί τους, εντούτοις η απόφαση για το μέλλον τους εκκρεμεί. Ετσι, τα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, παραμένουν σε δομή φιλοξενίας.
Ο θείος τους, που έμαθε για την αυτοκτονία της πρώην νύφης του μέσα στις φυλακές, βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς την Ελλάδα με σκοπό να σταθεί δίπλα στα ανίψια του, σ' αυτή τη νέα μεγάλη τους δοκιμασία. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή Μιχάλης Δημητρακόπουλος επισήμανε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για την τύχη των παιδιών, δηλώνοντας: «Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή. Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς, είναι μια τραγωδία. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο».
Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι σχεδόν ένα χρόνο μετά το έγκλημα στην Αγία Παρασκευή και ενώ η πατρική οικογένεια των παιδιών (ο αδελφός και η μητέρα του πατέρα τους) έχουν ζητήσει την επιτροπεία των παιδιών και την ένωση μαζί τους, εντούτοις η απόφαση για το μέλλον τους εκκρεμεί. Ετσι, τα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, παραμένουν σε δομή φιλοξενίας.
Ο θείος τους, που έμαθε για την αυτοκτονία της πρώην νύφης του μέσα στις φυλακές, βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς την Ελλάδα με σκοπό να σταθεί δίπλα στα ανίψια του, σ' αυτή τη νέα μεγάλη τους δοκιμασία. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή Μιχάλης Δημητρακόπουλος επισήμανε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για την τύχη των παιδιών, δηλώνοντας: «Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή. Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς, είναι μια τραγωδία. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο».
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