Σε δομή φιλοξενίας παραμένουν τα δίδυμα παιδιά του Πολωνού καθηγητή, 11 μήνες μετά τη δολοφονία του

Τα δίδυμα έχασαν πλέον και τη μητέρα τους που αυτοκτόνησε στις φυλακές, υπόδικη για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του πρώην συζύγου της - Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην απόφαση για την επιτροπεία των παιδιών που έχει ζητήσει ο αδελφός του πατέρα τους, μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας Μιχάλης Δημητρακόπουλος