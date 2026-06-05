Τροχαίο με γουρούνα στην Κρήτη, τραυματίστηκε ζευγάρι
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Γουρούνα Ηράκλειο Κρήτη Νοσοκομείο

Τροχαίο με γουρούνα στην Κρήτη, τραυματίστηκε ζευγάρι

Το ζευγάρι διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Τροχαίο με γουρούνα στην Κρήτη, τραυματίστηκε ζευγάρι
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Εκτροπή γουρούνας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στο φαράγγι του Καρτερού, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε η γουρούνα, στην οποία επέβαινε ένα ζευγάρι, εξετράπη της πορείας της με συνέπεια και οι δύο να βρεθούν εκτός δρόμου και να τραυματιστούν.

Επί τόπου βρέθηκε στο σημείο η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το ekriti.gr, το τραυματισμένο ζευγάρι διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
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