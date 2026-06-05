Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία από θαλάσσιο drone, ψάχνουν αν υπάρχουν κι άλλα, δείτε βίντεο

Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως το drone αυτοεξερράγη - Πληροφορίες και για άλλα 4 drones στην περιοχή - Είχε σημάνει συναγερμός πριν την έκρηξη για ύποπτο αντικείμενο που επέπλεε στο λιμάνι της ρουμανικής πόλης - Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Κωνστάντζας στη Ρουμανία, πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκρηξη προκλήθηκε από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα (ναυτικό drone), το αντικείμενο δεν ανήκε - σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές - στον εξοπλισμό του Ρουμανικού Στρατού και δεν συμμετείχε στις πρόσφατες ασκήσεις που διοργάνωσε το Υπουργείο Άμυνας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ρουμάνος υφυπουργός Άμυνας, Ραέν Αραφάτ, υπάρχουν βάσιμες υποψίες και για άλλα θαλάσσια drones, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή και για τον σκοπό αυτό έχουν σηκωθεί ελικόπτερα.



Digi24, αναφέρουν πως υπάρχουν άλλα 4 drones με εκρηκτικά στην παράκτια περιοχή του λιμανιού της Κωνστάντζας.



Δείτε σε βίντεο τη στιγμή της έκρηξης













Στο ακόλουθο βίντεο, διακρίνεται δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού TVR να δίνει live ρεπορτάζ έξω από την εγκατάσταση του λιμανιού, ενώ την ίδια ώρα ακούγεται η έκρηξη...



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Οι ρουμανικές αρχές εξέδωσαν άμεσα εντολή εκκένωσης και απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Παράλληλα, συνέστησαν στους πολίτες να καταφύγουν σε υπόγεια ή σε καταφύγια πολιτικής προστασίας.



Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι τηςστη, πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκρηξη προκλήθηκε από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα (ναυτικό drone), το αντικείμενο δεν ανήκε - σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές - στον εξοπλισμό του Ρουμανικού Στρατού και δεν συμμετείχε στις πρόσφατες ασκήσεις που διοργάνωσε το Υπουργείο Άμυνας στην περιοχή της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ρουμάνος υφυπουργός Άμυνας,, υπάρχουν βάσιμες υποψίες και για άλλα θαλάσσια drones, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή και για τον σκοπό αυτό έχουν σηκωθείΣε αυτό το πλάισιο, πηγές του, αναφέρουν πως υπάρχουνμε εκρηκτικά στην παράκτια περιοχή του λιμανιού της Κωνστάντζας.Στο ακόλουθο βίντεο, διακρίνεται δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμούνα δίνει live ρεπορτάζ έξω από την εγκατάσταση του λιμανιού, ενώ την ίδια ώρα ακούγεται η έκρηξη...Οι ρουμανικές αρχές εξέδωσαν άμεσα εντολή εκκένωσης και απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Παράλληλα, συνέστησαν στους πολίτες να καταφύγουν σε υπόγεια ή σε καταφύγια πολιτικής προστασίας.



Στην επιχείρηση συμμετέχουν 80 άτομα από την Επιθεώρηση Έκτακτων Καταστάσεων της Κωνστάντζας, 8 πυροσβεστικά οχήματα, 8 πυροσβεστικά οχήματα με σκάλα, μία μονάδα εντατικής θεραπείας, 10 ασθενοφόρα πρώτων βοηθειών, 2 ασθενοφόρα για μαζικά ατυχήματα και 4 ασθενοφόρα της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες.



Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ρουμανικό Mediafax, λίγο πριν την έκρηξη, είχε σημάνει συναγερμός στο λιμάνι της Κωνστάντζας σχετικά με την παρουσία ενός ύποπτου αντικειμένου που επέπλεε στο νερό. Μάλιστα, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο και φωτογραφίες του drone λίγο πριν την έκρηξη...











Η Κωνστάντζα αποτελεί στρατηγικής σημασίας λιμάνι για το ΝΑΤΟ και βασικό κόμβο μεταφορών και εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες για το περιστατικό.



Δεύτερο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σε μια εβδομάδα στις ακτές της Ρουμανίας Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας: «Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, 5 Ιουνίου, στο Πολιτικό Λιμάνι της Κωνστάντζα, κοντά στην έδρα της Ρουμανικής Υπηρεσίας Διάσωσης Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, αυτοεξερράγη γύρω στις 10:30 π.μ. χωρίς να προκαλέσει θύματα».



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την έκρηξη, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Μαυροβούνιο.



«Καθ’ οδόν προς το Μαυροβούνιο ενημερώθηκα για την έκρηξη ενός θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.







Σύμφωνα με τον Ρουμάνο πρόεδρο, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας προληπτικά στην εκκένωση της περιοχής πριν από την έκρηξη. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξαν θύματα», υπογράμμισε.



Όπως πρόσθεσε, «προτεραιότητα ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των λιμενικών υποδομών». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το drone έφθασε στο λιμάνι, καθώς και τυχόν πρόσθετους κινδύνους, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώνουν το κοινό καθώς προχωρά η έρευνα.



Ο πρόεδρος της Ρουμανίας σημείωσε ότι πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που καταγράφεται αυτή την εβδομάδα στις ακτές της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τον εντοπισμό θαλάσσιας νάρκης μεταξύ των περιοχών Βάμα Βέκε και 2 Μάι, αλλά και το πρόσφατο συμβάν στο Γκαλάτσι.



«Με έναν πόλεμο να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σύνορά μας, είναι προφανές ότι το περιβάλλον ασφαλείας στο οποίο βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Για τον λόγο αυτό θα διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης», ανέφερε.



Ο ίδιος συνέδεσε τα περιστατικά αυτά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι «τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις αποτελούν άμεσες συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».



Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Ρουμανία, ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ με πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εθνικών συμφερόντων της.



Ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί όλες τις χώρες στην Ανατολική Ευρώπη, λέει η Φον ντερ Λάιεν Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας απειλεί, πλέον, όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αφορμή το drone που εξερράγη στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα.



«Η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτούς τους κινδύνους είναι καθολική», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.



