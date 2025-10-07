Διελκυστίνδα Αθήνας και Λευκωσίας για το καλώδιο - Οι παράγοντες που συνέβαλαν στο «βραχυκύκλωμα» του έργου

Ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, άφησε αιχμές για τη Λευκωσία, δηλώνοντας: «Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, χωρίς αστερίσκους και χωρίς καμία υποσημείωση, το έργο αυτό. Αναμένουμε, λοιπόν, ότι θα υπάρξει μια τέτοια καθολική στήριξη και από την πλευρά της Κύπρου, ώστε να λυθούν οι όποιες εκκρεμότητες και, στη συνέχεια, η δική μας επιθυμία και βούληση είναι η πόντιση του καλωδίου να συνεχιστεί κανονικά».Ουσιαστικά, ανακοίνωσε ότι μέχρι να επιλυθούν οι εκκρεμότητες μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΡΑΕΚ, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία κίνηση για επανάληψη των ερευνών. Κάτι που, βεβαίως, προσφέρει στην Αθήνα ένα ακόμη χρονικό περιθώριο, προκειμένου να αναζητήσει φόρμουλα που θα επέτρεπε την επανάληψη των ερευνών χωρίς την παρέμβαση της Τουρκίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις.Εκτός εάν η επίλυση των «εκκρεμοτήτων» δεν επιτευχθεί σύντομα, οπότε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου θα ακολουθήσει την τύχη του αγωγού, κατοχυρώνοντας την πολιτική της Τουρκίας ότι «κανένα έργο δεν γίνεται στην Αν. Μεσόγειο χωρίς τη δική της έγκριση» και επιτυγχάνοντας μια ισχυρή αμφισβήτηση επί του πεδίου της Ελληνικής ΑΟΖ όπως οροθετήθηκε με την