Δεσμευτική προσφορά από τη Bally’s Intralot για την Εvoke – Οι λεπτομέρειες του deal
Δεσμευτική προσφορά από τη Bally’s Intralot για την Εvoke – Οι λεπτομέρειες του deal
Η σχέση ανταλλαγής και οι συνέργειες - H πρόταση περιλαμβάνει πλήρη αναχρηματοδότηση των δανείων της Evoke – Πώς διασφαλίζεται η υπάρχουσα κεφαλαιακή δομή της BYLOT
Στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για το σύνολο των μετοχών της Evoke plc, εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, προχώρησε η Bally’s Intralot, έπειτα από την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων και προτού εκπνέυσει η σχετική προθεσμία που είχε ανακοινώσει η εισηγμένη.
Η προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc από την Bally’s Intralot δημιουργεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο όμιλο gaming και λοταριών, με ηγετική θέση στο iGaming και το online αθλητικό στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα θα είχε Παρουσία σε έξι βασικές αγορές, χαρτοφυλάκιο έντεκα brands, με αναμενόμενη Νο2 θέση στο iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμενόμενη Νο4 θέση στο online αθλητικό στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο νέος Όμιλος θα διαθέτει μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης και ισχυρότερη χρηματοοικονομική βάση. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σχεδόν τριπλασιασμό των εσόδων του Ομίλου, δημιουργώντας έναν οργανισμό με pro forma καθαρά έσοδα περίπου €3,2 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA που, με την πλήρη υλοποίηση των συνεργειών, αναμένεται να υπερβεί το €1 δισ. Αναφορικά με το δανεισμό της Evoke, η πρόταση περιλαμβάνει πληρη αναχρηματοδότηση των δανείων της Evoke που λήγουν το 2028 με νέα πενταετούς διάρκειας και διατήρηση του υπόλοιπου δανεισμού ως έχει.
Συγκεκριμένα οι βασικοί όροι της συναλλαγής είναι οι εξης:
Προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc από τη Bally’s Intralot μέσω ανταλλαγής μετοχών, με εναλλακτική δυνατότητα καταβολής μετρητών έως ποσοστού 50% του συνολικού ανταλλάγματος.
Προσφερόμενο τίμημα 52,0 πένες ανά μετοχή της evoke.
Η συναλλαγή αποτιμά την evoke σε περίπου £243 εκατ. σε όρους αξίας ιδίων κεφαλαίων (equity value) και περίπου £2,2 δισ. σε όρους αξίας επιχείρησης (enterprise value).
Η συναλλαγή υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σχέδιο αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού της evoke, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Το προσφερόμενο τίμημα αντιπροσωπεύει premium περίπου 138% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της evoke στις 9 Δεκεμβρίου 2025 (21,9 πένες), την ημέρα πριν από την ανακοίνωση της στρατηγικής της ανασκόπησης.
Αντιπροσωπεύει επίσης premium περίπου 77% έναντι της σταθμισμένης βάσει όγκου μέσης τιμής μετοχής για το τρίμηνο που έληξε στις 17 Απριλίου 2026.
Οι μέτοχοι της evoke αναμένεται να λάβουν νεοεκδοθείσες μετοχές της Bally’s Intralot S.A., εισηγμένες στο Euronext Athens / Χρηματιστήριο Αθηνών με το σύμβολο «BYLOT», με ενδεικτική σχέση ανταλλαγής 0,537 βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot €1,12.
Η προτεινόμενη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.
Η προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc από την Bally’s Intralot δημιουργεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο όμιλο gaming και λοταριών, με ηγετική θέση στο iGaming και το online αθλητικό στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα θα είχε Παρουσία σε έξι βασικές αγορές, χαρτοφυλάκιο έντεκα brands, με αναμενόμενη Νο2 θέση στο iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμενόμενη Νο4 θέση στο online αθλητικό στοίχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο νέος Όμιλος θα διαθέτει μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης και ισχυρότερη χρηματοοικονομική βάση. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σχεδόν τριπλασιασμό των εσόδων του Ομίλου, δημιουργώντας έναν οργανισμό με pro forma καθαρά έσοδα περίπου €3,2 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA που, με την πλήρη υλοποίηση των συνεργειών, αναμένεται να υπερβεί το €1 δισ. Αναφορικά με το δανεισμό της Evoke, η πρόταση περιλαμβάνει πληρη αναχρηματοδότηση των δανείων της Evoke που λήγουν το 2028 με νέα πενταετούς διάρκειας και διατήρηση του υπόλοιπου δανεισμού ως έχει.
Η δομή της προσφοράςΗ Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 στερλίνων ανά μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot €1,12. Επί αυτής της βάσης, η εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. στερλίνες.
Συγκεκριμένα οι βασικοί όροι της συναλλαγής είναι οι εξης:
Προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc από τη Bally’s Intralot μέσω ανταλλαγής μετοχών, με εναλλακτική δυνατότητα καταβολής μετρητών έως ποσοστού 50% του συνολικού ανταλλάγματος.
Προσφερόμενο τίμημα 52,0 πένες ανά μετοχή της evoke.
Η συναλλαγή αποτιμά την evoke σε περίπου £243 εκατ. σε όρους αξίας ιδίων κεφαλαίων (equity value) και περίπου £2,2 δισ. σε όρους αξίας επιχείρησης (enterprise value).
Η συναλλαγή υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σχέδιο αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού της evoke, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Το προσφερόμενο τίμημα αντιπροσωπεύει premium περίπου 138% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της evoke στις 9 Δεκεμβρίου 2025 (21,9 πένες), την ημέρα πριν από την ανακοίνωση της στρατηγικής της ανασκόπησης.
Αντιπροσωπεύει επίσης premium περίπου 77% έναντι της σταθμισμένης βάσει όγκου μέσης τιμής μετοχής για το τρίμηνο που έληξε στις 17 Απριλίου 2026.
Οι μέτοχοι της evoke αναμένεται να λάβουν νεοεκδοθείσες μετοχές της Bally’s Intralot S.A., εισηγμένες στο Euronext Athens / Χρηματιστήριο Αθηνών με το σύμβολο «BYLOT», με ενδεικτική σχέση ανταλλαγής 0,537 βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot €1,12.
Η προτεινόμενη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.
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