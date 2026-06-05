Δεσμευτική προσφορά από τη Bally’s Intralot για την Εvoke – Οι λεπτομέρειες του deal

Η σχέση ανταλλαγής και οι συνέργειες - H πρόταση περιλαμβάνει πλήρη αναχρηματοδότηση των δανείων της Evoke – Πώς διασφαλίζεται η υπάρχουσα κεφαλαιακή δομή της BYLOT