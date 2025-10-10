Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Σκάνδαλο με πρώην μοντέλο του Penthouse: Πουλούσε έρωτα σε ηλικιωμένους στο Λος Άντζελες, έμπαινε στα σπίτια τους και έκλεβε
Πρόκειται για την 27χρονη γνωστή στους θαυμαστές των περιοδικών ερωτικού περιεχομένου ως Mia Ventura Shoshana ή Shana -
Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του πρώην μοντέλου του Penthouse, Adva Lavie, έχουν εξαπολύσει οι αρχές του Λος Άντζελες καθώς κατηγορείται για σειρά διαρρήξεων σε σπίτια μοναχικών ηλικιωμένων στο Μαλιμπού στους οποίους η ίδια «πουλούσε έρωτα».
Η 27χρονη γνωστή στους θαυμαστές των περιοδικών ερωτικού περιεχομένου ως Mia Ventura Shoshana ή Shana, κατηγορείται ότι αφού αναζητούσε τους στόχους της σε διαδικτυακούς ιστότοπους γνωριμιών, υποσχόταν ότι θα γίνει φίλη ή σύντροφός τους με στόχο να αποκτήσει πρόσβαση στα σπίτια τους.
«Η ύποπτη έχει εμπλακεί σε μια σειρά διαρρήξεων κατοικιών σε ολόκληρη την κομητεία, στοχεύοντας ηλικιωμένους άνδρες, προσποιούμενη ότι είναι φίλη ή σύντροφος σε πλατφόρμες και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης» ανακοινώθηκε από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες προσθέτοντας ότι η 27χρονη κυκλοφορούσε «με ένα μαύρο SUV Porsche και ένα λευκό Mercedes-Benz sedan»,
Η Lavie είχε παρουσιαστεί ως «21st Century Penthouse Pet» τον Ιούλιο του 2023 ισχυριζόμενη ότι ήταν το πρώτο μοντέλο του OnlyFans στο Ισραήλ. Η ίδια στο προφίλ της αναφέρει ότι έχει μεγαλώσει στην Ιερουσαλήμ και υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό. Στη συνέχεια φέρεται να «εργάστηκε ως αεροσυνοδός πρώτης θέσης σε αεροπορική εταιρεία. Η χαρισματική γλυκιά κοπέλα δεν ζει πλέον στον αέρα, αλλά εξακολουθεί να αγαπά τα ταξίδια».
Κατά την ίδια, ο «ιδανικός σύντροφος είναι κάποιος με καλό χιούμορ, που είναι επίσης έξυπνος, μορφωμένος και σε καλή φυσική κατάσταση».
Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των διαρρήξεων που συνδέονται με τη Lavie — η οποία αποκαλεί τον εαυτό της Queen Mia στο Facebook — αλλά ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες.
Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ η συμφωνία εκεχειρίας - Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Σκωτσέζικο ντους για την Εθνική στη Γλασκώβη: Προηγήθηκε, αλλά έχασε 3-1 - Θολώνει το όνειρο του Μουντιάλ, δείτε τα γκολ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
