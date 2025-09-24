Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για κάθε Ταμείο
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για κάθε Ταμείο
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων για τον Οκτώβριο του 2025, ώστε οι συνταξιούχοι να γνωρίζουν εγκαίρως πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς τους.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πληρωμές για τους μη μισθωτούς θα γίνουν στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ για τους μισθωτούς συνταξιούχους στις 29 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ στις 30 Σεπτεμβρίου.
-ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες)
-ΟΓΑ (αγρότες)
-ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί επιστήμονες)
-ΕΦΚΑ για όσους αποχώρησαν μετά την 1/1/2017
-Επικουρικές του ιδιωτικού τομέα
-ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
-Δημόσιο
-ΝΑΤ και ΚΕΑΝ (ναυτικοί)
Πληρωμές για μη μισθωτούς – 25 ΣεπτεμβρίουΤην Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις για περίπου 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους που προέρχονται από τα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών:
Πληρωμές για μισθωτούς – 29 ΣεπτεμβρίουΤη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν οι συντάξεις σε περίπου 1,7 εκατομμύριο μισθωτούς συνταξιούχους:
-ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (δημοσιογράφοι)
-ΕΤΑΤ (τραπεζοϋπάλληλοι)
-ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
-ΔΕΗ και ΟΤΕ
-Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
-Επικουρικές του Δημοσίου
Καταβολή από τον ΟΠΕΚΑ - 30 ΣεπτεμβρίουΤην Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα ποσά για τους ανασφάλιστους υπερήλικες μέσω του ΟΠΕΚΑ.
