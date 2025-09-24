Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για κάθε Ταμείο
Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων για τον Οκτώβριο του 2025, ώστε οι συνταξιούχοι να γνωρίζουν εγκαίρως πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πληρωμές για τους μη μισθωτούς θα γίνουν στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ για τους μισθωτούς συνταξιούχους στις 29 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ στις 30 Σεπτεμβρίου.

Πληρωμές για μη μισθωτούς – 25 Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις για περίπου 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους που προέρχονται από τα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών:

-ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες)

-ΟΓΑ (αγρότες)

-ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί επιστήμονες)

-ΕΦΚΑ για όσους αποχώρησαν μετά την 1/1/2017

-Επικουρικές του ιδιωτικού τομέα

Κλείσιμο

Πληρωμές για μισθωτούς – 29 Σεπτεμβρίου

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν οι συντάξεις σε περίπου 1,7 εκατομμύριο μισθωτούς συνταξιούχους:

-ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

-Δημόσιο

-ΝΑΤ και ΚΕΑΝ (ναυτικοί)

-ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (δημοσιογράφοι)

-ΕΤΑΤ (τραπεζοϋπάλληλοι)

-ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

-ΔΕΗ και ΟΤΕ

-Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

-Επικουρικές του Δημοσίου

Καταβολή από τον ΟΠΕΚΑ - 30 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα ποσά για τους ανασφάλιστους υπερήλικες μέσω του ΟΠΕΚΑ.

