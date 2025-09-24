Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ζητά απολύσεις για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες του ΟΗΕ την ώρα της άφιξης Τραμπ - Τι λένε αξιωματούχοι του ΟΗΕ
Ο Τραμπ παραπονέθηκε αστειευόμενος για το περιστατικό, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο τηλεϋποβολέας (autocue) δεν λειτουργούσε σωστά.
Breaking ⚡— Vivek Yadav (@Vivek_28_Yadav) September 24, 2025
Trump secret service has initiated inquiry for teleprompter & escalator. pic.twitter.com/cpZnPuIHcC
«Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.
NOW - Trump: "These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter." pic.twitter.com/pwN5bki3KN— Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025
Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αντέδρασε εκνευρισμένα. «Εάν κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως», έσπευσε να σχολιάσει η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.
If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.— Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025
The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0
Επικαλούμενος τις ενδείξεις από την κεντρική μονάδα ελέγχου, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα επειδή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας. Εξήγησε ότι ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Τραμπ ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Πιθανότατα, ο εικονολήπτης «ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας» που έχει προβλεφθεί ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς, ανέφερε σε δελτίο Τύπου.
Here’s when the UN escalator stopped working the second Trump & Melania got to it— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 23, 2025
(The teleprompter stopped right when he started his speech also) pic.twitter.com/fxmDetY3Yb
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του τηλεϋποβολέα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ σχολίασε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεϋποβολέα θα βρει τον μπελά του».
Here are 2 minutes of lowlights from Trump’s rambling, hour-long address to the UN General Assembly that Twitter is calling one of the most embarrassing moments in recent US history.— Zeteo (@zeteo_news) September 23, 2025
Subscribe to https://t.co/cgVGXcKrjz for more. pic.twitter.com/3hvNzLbafY
Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε όμως ότι ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα.
This is insane…— Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 23, 2025
As Trump arrived to the UN, the escalator stopped working the moment he stepped on it.
Then the teleprompter stopped working the moment he got up to the podium to speak. pic.twitter.com/XBTgfr6zJ8
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας Τραμπ, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε πως «οι τηλεϋποβολείς του ΟΗΕ λειτουργούν άψογα».
