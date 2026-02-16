Φωτογραφικά ντοκουμέντα από εκτελέσεις στην Καισαριανή: Εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ μεταβαίνουν στο Βέλγιο για έλεγχο και διεκδίκηση
Φωτογραφικά ντοκουμέντα από εκτελέσεις στην Καισαριανή: Εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ μεταβαίνουν στο Βέλγιο για έλεγχο και διεκδίκηση
Μεγάλη κρίνεται η πιθανότητα της αυθεντικότητάς τους - Αρκετά τα νομικά εμπόδια για την απόκτησή τους
Σε συντονισμένες ενέργειες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών που τραβήχτηκαν λίγο πριν από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων πατριωτών, το 1944, στην Καισαριανή, έχει ήδη προβεί το υπουργείο Πολιτισμού. Ειδικοί εμπειρογνώμονές του έχουν έλθει σε επαφή με τον άνθρωπο ο οποίος τις έχει στην κατοχή του και μέσα στις επόμενες μέρες θα συναντηθούν μαζί του στη Γάνδη του Βελγίου, προκειμένου να αποτιμήσουν την αυθεντικότητά, τη νομιμότητα της προέλευσης και την αξία της συλλογής η διεκδίκηση της οποίας, ωστόσο, δεν αποτελεί απλή υπόθεση καθώς υπάρχουν αρκετά νομικά εμπόδια.
Πρόκειται για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που εμφανίστηκαν στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών e-bay το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου προκαλώντας πανελλήνια συγκίνηση.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, οι φωτογραφίες αυτές ανήκουν σε συλλέκτη που ειδικεύεται στα αναμνηστικά του Γερμανικού Στρατού και εν γένει τεκμήρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και ο οποίος τις προσέφερε για πώληση.
Μετά από μια πρώτη έρευνα οι αρμόδιες αρχές του υπουργείου διαπίστωσαν πως είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για αυθεντικές φωτογραφίες. Όπως επισημαίνεται, είναι γνωστό και επαρκώς διερευνημένο θέμα μεταξύ ιστορικών της φωτογραφίας και της σύγχρονης ιστορίας η διακίνηση φωτογραφιών που τράβηξαν στρατιώτες του Γ’ Ράιχ σε χώρες τις οποίες είχε καταλάβει η ναζιστική Γερμανία. Στις οργανώσεις Γερμανών βετεράνων που συστάθηκαν με στόχο την αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας της Βέρμαχτ, στη μεταπολεμική γερμανική κοινωνία, δημιουργήθηκαν δίκτυα ανταλλαγής και ανατύπωσης φωτογραφιών που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση υπήρξε ο κύκλος του περιοδικού Wildente (Αγριόπαπια), που εξέδιδε ο Günther Heysing, δημοσιογράφος των Μονάδων Προπαγάνδας του Γκέμπελς. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι πολύ πιθανόν να ανήκουν σε αυτές (ειδικώς εάν ληφθεί υπόψη η πίσω όψη των τυπωμένων φωτογραφιών, όπως εμφανίσθηκε στο e-bay).
Στο μεταξύ την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα του χαρακτηρισμού ως μνημείου των φωτογραφικών τεκμηρίων, ένας χαρακτηρισμός που κρίνεται απαραίτητος για τη διεκδίκησή της φωτογραφικής συλλογής από το ελληνικό κράτος.
Πρόκειται για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που εμφανίστηκαν στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών e-bay το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου προκαλώντας πανελλήνια συγκίνηση.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, οι φωτογραφίες αυτές ανήκουν σε συλλέκτη που ειδικεύεται στα αναμνηστικά του Γερμανικού Στρατού και εν γένει τεκμήρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και ο οποίος τις προσέφερε για πώληση.
Μετά από μια πρώτη έρευνα οι αρμόδιες αρχές του υπουργείου διαπίστωσαν πως είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για αυθεντικές φωτογραφίες. Όπως επισημαίνεται, είναι γνωστό και επαρκώς διερευνημένο θέμα μεταξύ ιστορικών της φωτογραφίας και της σύγχρονης ιστορίας η διακίνηση φωτογραφιών που τράβηξαν στρατιώτες του Γ’ Ράιχ σε χώρες τις οποίες είχε καταλάβει η ναζιστική Γερμανία. Στις οργανώσεις Γερμανών βετεράνων που συστάθηκαν με στόχο την αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας της Βέρμαχτ, στη μεταπολεμική γερμανική κοινωνία, δημιουργήθηκαν δίκτυα ανταλλαγής και ανατύπωσης φωτογραφιών που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση υπήρξε ο κύκλος του περιοδικού Wildente (Αγριόπαπια), που εξέδιδε ο Günther Heysing, δημοσιογράφος των Μονάδων Προπαγάνδας του Γκέμπελς. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι πολύ πιθανόν να ανήκουν σε αυτές (ειδικώς εάν ληφθεί υπόψη η πίσω όψη των τυπωμένων φωτογραφιών, όπως εμφανίσθηκε στο e-bay).
Στο μεταξύ την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα του χαρακτηρισμού ως μνημείου των φωτογραφικών τεκμηρίων, ένας χαρακτηρισμός που κρίνεται απαραίτητος για τη διεκδίκησή της φωτογραφικής συλλογής από το ελληνικό κράτος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα