Η «Μήδεια» της Κάλλας 65 χρόνια μετά - Γιατί έγραψε Ιστορία και ποιες είναι οι εκπλήξεις που περιμένουν το κοινό



Τι θα δούμε



Οι συντελεστές

Η Λυρική, σήμερα, παίρνει αυτό το δώρο της δικής της κληρονομιάς και το αντιστρέφει, μιλώντας για «ανασύνθεση» της ιστορικής «Μήδειας» με τα ίδια μυθικά κοστούμια του Τσαρούχη, την αξεπέραστη σκηνοθεσία του Μινωτή και την εμβληματική χορογραφία της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα εισιτήρια της θρυλικής παράστασης που εγκαινιάζει -ως είθισται με τη Λυρική- το πρόγραμμα των φετινών Επιδαυρίων έχουν εξαντληθεί ήδη από την έναρξη της προπώλησης, τον περασμένο Φεβρουάριο.Η «Μήδεια», λοιπόν, επιστρέφει ως ζωντανός μύθος: 65 χρόνια μετά από εκείνη την παράσταση της Επιδαύρου, με το κορυφαίο έργο του Κερουμπίνι να φωτίζεται ξανά από το νευρικό ρεύμα ενός αρχαίου θεάτρου και μιας σύγχρονης επαναφοράς που αποδεικνύει ότι κάθε εποχή έχει τη δική της «Μήδεια».Κι όμως, για να καταλάβεις το τώρα, πρέπει να επιστρέψεις στο τότε. Στις αρχές του 19ου αιώνα ογράφει τη «Μήδεια» (Médée) στα γαλλικά, ένα έργο-υβρίδιο ανάμεσα στην opéra-comique και την πρόδρομη δραματική όπερα με εκτενές λιμπρέτο. Για περισσότερο από έναν αιώνα το έργο ακολουθεί μια λαβυρινθώδη διαδρομή: μεταφράσεις, περικοπές, προσαρμογές. Η περίφημη ιταλική εκδοχή του 1909 από τον(συχνά αποδιδόμενη στον Φραντσέσκο Λουτσιάνο ή στον Ερνέστο Λαβινιάνο) αντικαθιστά τους ομιλούμενους στίχους με ρετσιτατίβα τουή του(οι πηγές διαφωνούν), κλειδώνοντας για δεκαετίες μια «ιταλοποιημένη» «Μήδεια» που ανασαίνει διαφορετικά από τη γαλλική μήτρα.Αυτή είναι η εκδοχή που θα συναντήσει η Κάλλας. Γιατί η Κάλλας δεν τραγούδησε απλώς τη «Μήδεια»: την επαναχάραξε στη συλλογική μνήμη. Σε αυτό συνέβαλε ακριβώς το εύρος της «Μήδειας» του Κερουμπίνι, το οποίο ταίριαξε απόλυτα με το κλίμα μιας μεταπολεμικής Ευρώπης, όπου η μουσική βρήκε δεύτερη ζωή επειδή εξηγούσε έναν κόσμο γεμάτο ρωγμές. Η Κάλλας αναγνώρισε αμέσως την οικονομία της: έκοψε τα περιττά στο σώμα της φωνής, μιλώντας με το μέταλλο και τον αέρα.Σήμερα, η ΕΛΣ φαίνεται να αναγνωρίζει την ίδια ανάγκη επιζητώντας να καταγράψει, όχι να εξωραΐσει. Να μας θυμίσει αυτή την παράσταση που άφησε εποχή. Σε αυτό υπόσχεται να μας ταξιδέψει όχι μόνο μέσα από την παράσταση, αλλά και την έκθεση «Σημείο Κάλλας» στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου, σε επιμέλεια του σπουδαίου σκηνογράφουκαι με τη σύγχρονη εικαστική γλώσσα τουΜέσα από αυτά το κοινό θα μπορέσει να περιηγηθεί σε στιγμές και σπαράγματα από την προετοιμασία της παράστασης, να ανακαλύψει εκ νέου τη μορφή της Κάλλας μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και, τέλος, να βιώσει μια εικαστική σύνθεση που αποτελεί βιωματική προσέγγιση της ιστορικής εκείνης παράστασης, καθώς ο Διονύσης Φωτόπουλος υπήρξε μέλος εκείνης της αξέχαστης δημιουργικής ομάδας ως βοηθός του Γιάννη Τσαρούχη. Δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις, όπως οι τεράστιες LED οθόνες που θα τοποθετηθούν γύρω από το Αρχαίο Θέατρο, αφηγούμενες πέντε διαφορετικές θεματικές ενότητες, αλλά και μια ειδική κατασκευή, πάνω στην οποία προβάλλονται οι εικαστικές συνθέσεις από το αρχειακό υλικό που σώζεται από την παραγωγή της «Μήδειας».Στη διαδρομή προς την είσοδο του Αρχαίου Θεάτρου θα ακούγεται η φωνή της Κάλλας μέσα από μια ειδική ηχητική εγκατάσταση που θα έχει στηθεί στον χώρο. Μιλώντας σχετικά με την έκθεση, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣεπισημαίνει: «Από τις πρώτες μας επισκέψεις στην Επίδαυρο για την προετοιμασία της “Μήδειας”, η παρουσία και η μνήμη της Κάλλας στο Αρχαίο Θέατρο ήταν κάτι περισσότερο από κυρίαρχες. Εχοντας ως βασικό γνώμονα να τιμήσουμε τη μνήμη της θρυλικής Ελληνίδας σοπράνο που άλλαξε την τέχνη της όπερας, αποφασίσαμε να αναλάβουμε το καλλιτεχνικό ρίσκο της ανασύνθεσης της ιστορικής “Μήδειας” του 1961, την οποία σημάδεψε με την υψηλή τέχνη της.Οσο η έρευνα και η μελέτη του αρχειακού υλικού προχωρούσαν, όσο η μορφή της Κάλλας ήταν μαζί μας, τόσο η ιδέα μιας έκθεσης για την αξεπέραστη τραγωδό και την ιδανική ερμηνεύτρια του Κερουμπίνι επανερχόταν διαρκώς. Η αποδοχή του Διονύση Φωτόπουλου -του κορυφαίου σκηνογράφου και στενού συνεργάτη του Γιάννη Τσαρούχη- να αναλάβει την επιμέλεια, φέρνοντας στο φως τη δική του βιωματική εμπειρία, ήταν το σημείο εκκίνησης. Οι σπουδαίες συλλογές που έχει πλέον στην κατοχή του το αρχείο της ΕΛΣ -με πιο πρόσφατη την απόκτηση της πολύτιμης συλλογής του Νίκου Πετσάλη-Διομήδη-, αλλά και η συνεργασία μας με το Αρχείο Κατίνας Παξινού και Αλέξη Μινωτή από το ΜΙΕΤ-ΕΛΙΑ ήταν η βάση πάνω στην οποία θεμελιώθηκε η έκθεση.Σημαντικό είναι ότι στον ρόλο θα δούμε μια Ιταλίδα με αντίστοιχο εύρος, όπως η δραματική υψίφωνος, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον ρόλο στην παραγωγή της ΕΛΣ το 2023, ενώ τον ρόλο του Ιάσονα θα ερμηνεύσει ο διακεκριμένος Γάλλος τενόρος, που έχει κάνει εμφανίσεις στις κορυφαίες όπερες του κόσμου. Στον ρόλο του Κρέοντα θα ντεμπουτάρει ο, ενώ τη Νέρ(ε)ιδα θα αναλάβει η Ρωσίδα μεσόφωνος, που τη θυμόμαστε από τη «Μαντάμα Μπάτερφλαϊ» τρία χρόνια πριν.Την Ορχήστρα της ΕΛΣ θα διευθύνει ο διεθνώς καταξιωμένος αρχιμουσικός, ενώ τη βαριά αποστολή της ανασύστασης των αυθεντικών κοστουμιών της θρυλικής παραγωγής ανέλαβε η ενδυματολόγοςκαι των σκηνικών του. Τέλος, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βαθύς γνώστης της παρουσίας της Κάλλας στην όπερα Παναγής Παγουλάτος.