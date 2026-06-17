Η Ιταλία επέστρεψε στην Ελλάδα 145 αρχαία νομίσματα - Συνεργασία για την αποκατάσταση και το μοίρασμα χιλιάδων αρχαιοτήτων κοινής προέλευσης

Η Λίνα Μενδώνη με τον Ιταλό ομόλογό της στο εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Τα θραύσματα στο εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Η νέα Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟ Ολυμπία Βικάτου υπέγραψε μαζί με τον επικεφαλής του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού Luigi La Rocca, την παράταση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών μέχρι τον Μάρτιο 2027.

επικεφαλής του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού Luigi La Rocca,

την παράταση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών μέχρι τον Μάρτιο 2027

«Η συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η κοινή ιστορική ευθύνη των δύο χωρών μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική και αποτελεσματική δράση. Η συστηματική τεκμηρίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των αρχαιοτήτων που προέρχονται από παράνομες ανασκαφές δεν είναι μόνο επιστημονικό εγχείρημα υψηλού επιπέδου, αλλά και πράξη βαθιάς ηθικής και θεσμικής συνέπειας. Με το Μνημόνιο Κατανόησης εφαρμόζουμε στην πράξη την αρχή της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κρατών που διεκδικούν πολιτιστικά αγαθά κοινής ή αλληλεπικαλυπτόμενης προέλευσης. Προκρίνουμε τη συναινετική επίλυση ζητημάτων κυριότητας αντί της μακροχρόνιας και αβέβαιης δικαστικής αντιδικίας. Δημιουργούμε πρότυπο διακρατικής διαχείρισης σύνθετων υποθέσεων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών» τόνισε η υπουργός Πολιτισμού και πρόσθεσε: «Η συνέχιση των εργασιών της ελληνοϊταλικής ομάδας εργασίας είναι βέβαιο ότι πέρα από την αποκατάσταση και άλλων αρχαιοτήτων και την τεκμηρίωση του υλικού, θα ενισχύσει τη γνώση μας για τον τρόπο της δράσης αυτών των κυκλωμάτων του παγκόσμιου οργανωμένου εγκλήματος που δρα εις βάρος της κληρονομιάς της ανθρωπότητας».Από την πλευρά του, ο Ιταλός ομόλογός της συμφώνησε πως «το έργο που επιτελέστηκε από Ιταλούς και Έλληνες εμπειρογνώμονες αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα της υψηλής επιστημονικής και πολιτιστικής αξίας που μπορεί να παράγει η διμερής συνεργασία» και πως «το Μνημόνιο κατανόησης ένωσε εξέχουσα τεχνογνωσία και επαγγελματική αριστεία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου: να επιστραφούν στις κοινότητες προέλευσής τους, μέσω της συνεργασίας μεταξύ φιλικών κυβερνήσεων, όσα είχαν λεηλατηθεί από διακρατικά εγκληματικά δίκτυα.Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή της και η νέα Γενική Γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού,-ανέλαβε καθήκοντα προ ημερών μετά την παραίτηση του Γιώργου Διδασκάλου- η οποία υπέγραψε, μαζί με τον