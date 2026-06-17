Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ετοιμάζει μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ετοιμάζει μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού
Πότε θα πραγματοποιηθεί
Ο καλλιτέχνης που έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος με τις συναυλίες, η φωνή που επί δεκαετίες ολόκληρες πλημυρίζει τα καλοκαιρινά βράδια μας με ρυθμούς και μελωδίες, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, δίνει το δυναμικό παρών και φέτος με μια μουσική περιοδεία που θα κορυφωθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβηττού.
Με θέα όλη την πόλη θα κάνει μια μεγάλη βουτιά στην τεράστια δισκογραφία του και θα αφηγηθεί στο κοινό ιστορίες που πέρασαν από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, από τις πλατείες και τα στάδια μέχρι τα φοιτητικά σπίτια, τα καλοκαιρινά θέατρα και τις προσωπικές μας στιγμές.
Αυτό το «Βράδυ Σαββάτου» ο Βασίλης θα ξετυλίξει μια μουσική ιστορία ενηλικίωσης που ξεκινάει από το «Σ’ ακολουθώ» μιας αγάπης που συνεχίζει σαν απόλυτη πίστη, το «Φοβάμαι» μιας γενιάς που είδε να αποφασίζονται πράγματα «για μένα χωρίς εμένα» και από τα «Χαιρετίσματα» που πετιούνται σαν ειρωνικό σημείωμα απέναντι στην εξουσία, μέχρι τον «Κουρσάρο» που κρατά κάτι από την παλιά, ατίθαση φαντασία της ελευθερίας για να καταλήξει «Πριν το τέλος» με το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά».
Μαζί στη διήγηση αυτής της μουσικής ιστορίας θα είναι, νοερά, κι όλοι εκείνοι οι μεγάλοι δημιουργοί, οι συνθέτες, οι ποιητές και οι στιχουργοί με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια γράφοντας χρυσές σελίδες στο βιβλίο του ελληνικού τραγουδιού.
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Με θέα όλη την πόλη θα κάνει μια μεγάλη βουτιά στην τεράστια δισκογραφία του και θα αφηγηθεί στο κοινό ιστορίες που πέρασαν από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, από τις πλατείες και τα στάδια μέχρι τα φοιτητικά σπίτια, τα καλοκαιρινά θέατρα και τις προσωπικές μας στιγμές.
Αυτό το «Βράδυ Σαββάτου» ο Βασίλης θα ξετυλίξει μια μουσική ιστορία ενηλικίωσης που ξεκινάει από το «Σ’ ακολουθώ» μιας αγάπης που συνεχίζει σαν απόλυτη πίστη, το «Φοβάμαι» μιας γενιάς που είδε να αποφασίζονται πράγματα «για μένα χωρίς εμένα» και από τα «Χαιρετίσματα» που πετιούνται σαν ειρωνικό σημείωμα απέναντι στην εξουσία, μέχρι τον «Κουρσάρο» που κρατά κάτι από την παλιά, ατίθαση φαντασία της ελευθερίας για να καταλήξει «Πριν το τέλος» με το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά».
Μαζί στη διήγηση αυτής της μουσικής ιστορίας θα είναι, νοερά, κι όλοι εκείνοι οι μεγάλοι δημιουργοί, οι συνθέτες, οι ποιητές και οι στιχουργοί με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια γράφοντας χρυσές σελίδες στο βιβλίο του ελληνικού τραγουδιού.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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