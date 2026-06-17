Το 16ο φεστιβάλ Samos Young Artists επιστρέφει

Ίδρυμα Schwarz

Στιςη συναυλία "Οι πολλαπλές όψεις της δεξιοτεχνίας" φέρνει στη σκηνή τον κλαρινετίστα Πέτρο Ανδρεάδη και τον πιανίστα Χρύσανθο Θεριανό σε ένα πρόγραμμα με έργα των Claude Debussy, Alexander Scriabin, Pablo de Sarasate και άλλων συνθετών αναδεικνύοντας το εύρος και τις εκφραστικές δυνατότητες του ρεπερτορίου για κλαρινέτο και πιάνο. Η συναυλία περιλαμβάνει επίσης την παγκόσμια πρώτη εκτέλεση νέου έργου του Isaac Creager, συνθέτη του φετινού προγράμματος Young Composer in Residence, μιας συνεργασίας του Ιδρύματος Schwarz, του Curtis Institute of Music και του Ωδείου Αθηνών.Στις, το κουαρτέτο εγχόρδων Opus 13 παρουσιάζει τη συναυλία "Σκανδιναβική φλόγα: Mendelssohn και Grieg". Οι Sonoko Miriam Welde, Edvard Erdal, Albin Uusijärvi και Daniel Thorell, με το Κουαρτέτο εγχόρδων σε λα ελάσσονα, op. 13 του Felix Mendelssohn Bartholdy και το Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 1 σε σολ ελάσσονα του Edvard Grieg, φέρνουν στο φεστιβάλ τη ρομαντική ένταση και τη Σκανδιναβική δραματικότητα.Στιςη Evelyne Berezovsky παρουσιάζει τη συναυλία "Νυχτερινές φαντασίες" για σόλο πιάνο με έργα των Sergei Rachmaninoff και Maurice Ravel. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Corelli, έργο 42, μεταγραφές για πιάνο του Ραχμάνινοφ και το Gaspard de la nuit, ένα από τα σημαντικότερα έργα της πιανιστικής φιλολογίας του 20ού αιώνα.Στιςο πιανίστας Mathis Picard και η ντράμερ Zoe Pascal παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που φέρνει σε διάλογο την ιστορία της τζαζ με τη σύγχρονη δημιουργία. Έργα των Willie “The Lion” Smith, Duke Ellington, Thelonious Monk και Irving Mills συνυπάρχουν με πρωτότυπες συνθέσεις του Mathis Picard σε μια βραδιά που συνδυάζει τη σύγχρονη δημιουργία με το κλασικό τζαζ ρεπερτόριοΣτιςη συναυλία "Στην καρδιά του Ρομαντισμού" συγκεντρώνει έργα των Alexander Scriabin, Sergei Rachmaninoff, Pyotr Ilyich Tchaikovsky και Anton Arensky με ερμηνευτές τον Γιώργο Μπάνο στο βιολί, τον Ευριπίδη Σαμαρά στο βιολοντσέλο και την Αγάπη Τριανταφυλλίδη στο πιάνο. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τις διαφορετικές πτυχές της ρωσικής μουσικής γραφής στα τέλη του 19ου αιώνα.Στιςτο φεστιβάλ ολοκληρώνεται με τη συναυλία "ΦΩΣ" με την Ερήνη στο τραγούδι τη Σοφία Ευκλείδου στο τσέλο και τον Γιώργο Κοντογιάννη στην κρητική λύρα. Η παράσταση προσεγγίζει τον φόβο ως ιστορική και κληρονομημένη πραγματικότητα διαμορφωμένη από την εμπειρία των προσφύγων της Μικράς Ασίας μετά το 1923 και το συλλογικό τραύμα της εκτόπισης και της απώλειας που μεταφέρεται μέσα στις γενιές. Το «Φως» εστιάζει επίσης στον φόβο της διαφορετικότητας και της απώλειας ταυτότητας όπως αυτός εκδηλώνεται στην εμπειρία της προσφυγιάς και στις κοινωνίες υποδοχής. Μέσα από τραγούδι και αφήγηση η παράσταση δίνει φωνή σε ιστορίες μνήμης και εκτοπισμού προσεγγίζοντας τον φόβο ως κοινή ανθρώπινη εμπειρία που μετασχηματίζεται μέσα στον χρόνο.Με επτά βραδιές που διασχίζουν διαφορετικά ρεπερτόρια, εποχές και μουσικές παραδόσεις, το Samos Young Artists Festival 2026 επιβεβαιώνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του: ένα φεστιβάλ μικρής κλίμακας αλλά μεγάλης καλλιτεχνικής εμβέλειας, που επενδύει στην ποιότητα της ακρόασης, στην εγγύτητα ανάμεσα στους μουσικούς και το κοινό, και στη συνάντηση νέων φωνών με έργα και παραδόσεις που εξακολουθούν να παράγουν νόημα.Το Ίδρυμα Schwarz είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας που από το 2011 προάγει τη διαπολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με έμφαση στη σύγχρονη τέχνη, την έρευνα, την ιστορία και τον στοχασμό. Μέσα από εκθέσεις, φεστιβάλ, υποτροφίες, διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή πολιτιστικό διάλογο.Το Ίδρυμα Schwarz πραγματοποιεί παράλληλα την έκθεση «Θραύσματα και μέλλοντα: σύγχρονες συναντήσεις με την Κλασική Αρχαιολογία» στο Art Space Pythagorion σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου και της Ιόλης Τζανετάκη.Σε συνέχεια της καλοκαιρινής έκθεσης του Ιδρύματος του 2025 με τίτλο «Γεφυρώνοντας πολιτισμούς: 100 χρόνια έρευνας του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στη Σάμο», η φετινή έκθεση εστιάζει στο παρόν. Αφετηρία της έκθεσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού της Σάμου — μιας ιδιαίτερα πλούσιας και ισχυρής πόλης-κράτους στην αρχαιότητα. Από αυτή τη θέση, η έκθεση διατυπώνει ευρύτερα ερωτήματα γύρω από την πολιτική διάσταση της αρχαιολογίας, τη σχέση ανάμεσα στα υλικά κατάλοιπα και την ιστορική αλήθεια, καθώς και τον ρόλο της αρχαιολογίας στη συγκρότηση του έθνους και της πολιτιστικής ταυτότητας.Η oμαδική έκθεση συγκεντρώνει σύγχρονους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το έργο των οποίων καταπιάνεται με τα εικαστικά ιδιώματα, τα υλικά κατάλοιπα και τα μυθολογικά αφηγήματα της κλασικής αρχαιολογίας. Μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την εγκατάσταση, την κινούμενη εικόνα και τα ψηφιακά μέσα, οι καλλιτέχνες αναστοχάζονται τους τρόπους με τους οποίους οι αρχαίες φόρμες και τα αρχαιολογικά ευρήματα εξακολουθούν να διαμορφώνουν την πολιτισμική φαντασία μας.Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 3 Ιουλίου – Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026