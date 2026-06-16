Το Αγρίνιο των χαμένων κτιρίων και της ζωντανής μνήμης

Υπάρχουν βιβλία που αφηγούνται γεγονότα και υπάρχουν βιβλία που διασώζουν μνήμες. Το λεύκωμα «Αγρίνιο – Η δεκαετία του 1980, οι Απώλειες» ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Πρόκειται για μια σπάνια και πολύτιμη καταγραφή μιας πόλης που βρέθηκε σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της, όταν το παλιό παραχωρούσε τη θέση του στο νέο και η ανάγκη για ανάπτυξη συγκρουόταν με την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής και αρχιτεκτονικής της ταυτότητας.Ο Κώστας Πατρώνης, με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού αλλά κυρίως με την ευαισθησία του ανθρώπου που αγαπά βαθιά τον τόπο του, αφιέρωσε δεκαετίες παρατήρησης, έρευνας και φωτογραφικής τεκμηρίωσης για να δημιουργήσει ένα μοναδικό αρχείο της αστικής εξέλιξης του Αγρινίου. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου δεν είναι απλώς αισθητικά τεκμήρια μιας άλλης εποχής. Είναι ιστορικά ντοκουμέντα. Αποτυπώνουν κτίρια, γειτονιές, αυλές, δρόμους και ανθρώπινες ιστορίες που χάθηκαν ή μεταμορφώθηκαν οριστικά μέσα στη δίνη της οικοδομικής έκρηξης των δεκαετιών που ακολούθησαν.Το βιβλίο αναδεικνύει μια συχνά παραγνωρισμένη αλήθεια, ότι οι πόλεις δεν αποτελούνται μόνο από δρόμους, πλατείες και οικοδομές, αλλά και από μνήμες, βιώματα και συλλογικές εμπειρίες. Κάθε κτίριο που κατεδαφίστηκε δεν ήταν απλώς ένας όγκος από πέτρα, ξύλο και σοβά. Ήταν φορέας ιστοριών, τόπος καθημερινής ζωής, σημείο αναφοράς για γενιές ανθρώπων. Μέσα από τον φακό του Πατρώνη, τα σπίτια, τα νεοκλασικά αρχοντικά, οι καπναποθήκες και οι παλιές γειτονιές αποκτούν ξανά φωνή και διεκδικούν τη θέση τους στη συλλογική μνήμη της πόλης.Ιδιαίτερη αξία προσδίδει στο έργο η επιστημονική επιμέλεια και η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου. Τα κείμενα δεν λειτουργούν απλώς ως συνοδευτικές λεζάντες, αλλά ως εργαλεία κατανόησης της ιστορικής διαδρομής του Αγρινίου, της αρχιτεκτονικής του εξέλιξης και των κοινωνικών συνθηκών που διαμόρφωσαν το σημερινό του πρόσωπο.Πέρα όμως από την ιστορική και αρχιτεκτονική του διάσταση, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πράξη ευθύνης απέναντι στο μέλλον. Υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος δεν προϋποθέτουν τη λήθη. Αντίθετα, οι πόλεις που γνωρίζουν και σέβονται το παρελθόν τους είναι εκείνες που μπορούν να σχεδιάσουν πιο συνειδητά το μέλλον τους.Το «Αγρίνιο – Η Δεκαετία του 1980: Οι Απώλειες» είναι, τελικά, κάτι περισσότερο από ένα φωτογραφικό λεύκωμα. Είναι μια κατάθεση ψυχής, μια πράξη διάσωσης της μνήμης και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ένα έργο που καλεί τον αναγνώστη όχι μόνο να θυμηθεί, αλλά και να αναλογιστεί τι αξίζει να διατηρηθεί από το παρελθόν, ώστε να παραδοθεί ζωντανό στο μέλλον. Τα εισαγωγικά κείμενα στο βιβλίο είναι του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου και την έκδοση χαιρετίζει ο Δήμος Αγρινίου που οργάνωσε και την παρουσίαση του πριν από λίγες ημέρες στο κτίριο της Τραπέζης Ελλάδος στην πόλη.