Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
«Οι άθλοι του Ηρακλή»: Ο Καραγκιόζης συναντά την ελληνική μυθολογία στον Κήπο του Μεγάρου
«Οι άθλοι του Ηρακλή»: Ο Καραγκιόζης συναντά την ελληνική μυθολογία στον Κήπο του Μεγάρου
Για έξι συνολικά παραστάσεις
Ο αγαπημένος και διαχρονικός Καραγκιόζης και η ελληνική μυθολογία συναντιούνται στην παράσταση θεάτρου σκιών του Ηλία Καρελλά «Οι άθλοι του Ηρακλή» που θα φιλοξενείται στον Κήπο του Μεγάρου, κάθε Τρίτη και Τετάρτη βράδυ, από τις 16 Ιουνίου μέχρι και την 1 Ιουλίου.
Ο Ηρακλής εμφανίζεται ως εντυπωσιακή γιγαντοφιγούρα θεάτρου σκιών και, έχοντας στο πλευρό του τον αμίμητο Καραγκιόζη, έρχεται αντιμέτωπος με αλλόκοτα πλάσματα και μυθικά τέρατα. Από τη Λερναία Ύδρα ως τον Κέρβερο, κάθε άθλος μετατρέπεται σε μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη εικόνα, ρυθμό και ανατροπές — με τον Καραγκιόζη να παρεμβαίνει διαρκώς με τις ανεξίτηλες ατάκες του, μετατρέποντας κάθε δοκιμασία σε μια απρόβλεπτη, ξεκαρδιστική σκηνική στιγμή.
Κεντρικός άξονας της παράστασης είναι η μουσική: ο βασιλιάς Ευρυσθέας συνθέτει κάθε άθλο σαν απαιτητική παρτιτούρα, την οποία ερμηνεύει η δική του επιβλητική μπάντα. Ο Καραγκιόζης όμως παρεμβαίνει με τη δική του λαϊκή ορχήστρα — παραδοσιακά όργανα, λαϊκοί ρυθμοί — και ξαναγράφει την παρτιτούρα, αλλάζοντας με χιούμορ την εξέλιξη των άθλων.
Στον Κήπο του Μεγάρου, το θέατρο σκιών αποκτά νέα διάσταση: μεγάλες σκιές, γιγαντοφιγούρες, ζωντανή μουσική και ένας ηθοποιός συνθέτουν ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό θέαμα που φέρνει κοντά την παράδοση με το σήμερα.
Ο Ηρακλής εμφανίζεται ως εντυπωσιακή γιγαντοφιγούρα θεάτρου σκιών και, έχοντας στο πλευρό του τον αμίμητο Καραγκιόζη, έρχεται αντιμέτωπος με αλλόκοτα πλάσματα και μυθικά τέρατα. Από τη Λερναία Ύδρα ως τον Κέρβερο, κάθε άθλος μετατρέπεται σε μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη εικόνα, ρυθμό και ανατροπές — με τον Καραγκιόζη να παρεμβαίνει διαρκώς με τις ανεξίτηλες ατάκες του, μετατρέποντας κάθε δοκιμασία σε μια απρόβλεπτη, ξεκαρδιστική σκηνική στιγμή.
Κεντρικός άξονας της παράστασης είναι η μουσική: ο βασιλιάς Ευρυσθέας συνθέτει κάθε άθλο σαν απαιτητική παρτιτούρα, την οποία ερμηνεύει η δική του επιβλητική μπάντα. Ο Καραγκιόζης όμως παρεμβαίνει με τη δική του λαϊκή ορχήστρα — παραδοσιακά όργανα, λαϊκοί ρυθμοί — και ξαναγράφει την παρτιτούρα, αλλάζοντας με χιούμορ την εξέλιξη των άθλων.
Στον Κήπο του Μεγάρου, το θέατρο σκιών αποκτά νέα διάσταση: μεγάλες σκιές, γιγαντοφιγούρες, ζωντανή μουσική και ένας ηθοποιός συνθέτουν ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό θέαμα που φέρνει κοντά την παράδοση με το σήμερα.
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