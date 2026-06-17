Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
H Μαρίνα Σπανού επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με μια συναυλία στο Θέατρο Βράχων
H Μαρίνα Σπανού επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με μια συναυλία στο Θέατρο Βράχων
Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Η Μαρίνα Σπανού, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες, επιστρέφει στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, έρωτα και όλες εκείνες τις ιστορίες που βρίσκουν πάντα τον δρόμο τους μέσα από τη μουσική.
Με τις αποσκευές της γεμάτες εικόνες, ταξίδια και καλοκαίρι, η Μαρίνα ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε μαζί της, να ονειρευτούμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο.
«θυμάσαι; ήταν αρχές καλοκαιριού και ο κόσμος ήταν δικός μας κλείσαμε τα μάτια σφιχτά και τραγουδήσαμε τους στίχους που μας πόνεσαν περισσότερο πιστέψαμε πως αν χορέψουμε αρκετά δυνατά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μικρή αιωνιότητα μια τελευταία εφηβεία, ένα αγαπημένο μπαρ, η πιο γλυκιά μας αυλή, το πιο ξεθωριασμένο παγκάκι, ένας Αύγουστος από δυόσμο, ένα μέτρο που δεν πρόλαβες, ένα σινεμά που δεν είδες, ένα ταξίδι που δεν τελειώνει, θα είναι όλα εκεί όσα έχω κρατήσει και θα σε περιμένω να ζήσουμε ένα μαζί ξανά όπως τότε θυμάσαι;
Μ.
Info
Μαρίνα Σπανού Live
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη
Έναρξη: 21:00
Μαζί της:
Κωστής Βήχος | Μπάσο, Ενορχηστρώσεις
Διονύσης Μόρφης | Κιθάρα
Αποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, Τύμπανα
Γιώργος Κουρέλης | Πλήκτρα
Ηλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία
Με τις αποσκευές της γεμάτες εικόνες, ταξίδια και καλοκαίρι, η Μαρίνα ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε μαζί της, να ονειρευτούμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο.
«θυμάσαι; ήταν αρχές καλοκαιριού και ο κόσμος ήταν δικός μας κλείσαμε τα μάτια σφιχτά και τραγουδήσαμε τους στίχους που μας πόνεσαν περισσότερο πιστέψαμε πως αν χορέψουμε αρκετά δυνατά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μικρή αιωνιότητα μια τελευταία εφηβεία, ένα αγαπημένο μπαρ, η πιο γλυκιά μας αυλή, το πιο ξεθωριασμένο παγκάκι, ένας Αύγουστος από δυόσμο, ένα μέτρο που δεν πρόλαβες, ένα σινεμά που δεν είδες, ένα ταξίδι που δεν τελειώνει, θα είναι όλα εκεί όσα έχω κρατήσει και θα σε περιμένω να ζήσουμε ένα μαζί ξανά όπως τότε θυμάσαι;
Μ.
Info
Μαρίνα Σπανού Live
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη
Έναρξη: 21:00
Μαζί της:
Κωστής Βήχος | Μπάσο, Ενορχηστρώσεις
Διονύσης Μόρφης | Κιθάρα
Αποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, Τύμπανα
Γιώργος Κουρέλης | Πλήκτρα
Ηλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία
Αγαπητός Καταξάκης | Ηχοληψία
Μαρία Βενετάκη | Φωτισμοί
Marco Arguello | Φωτογραφία Αφίσας
Άρτεμις Βαλυράκη | Σχεδιασμός Αφίσας
Χρήστος Σπανός | Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Μαρία Βενετάκη | Φωτισμοί
Marco Arguello | Φωτογραφία Αφίσας
Άρτεμις Βαλυράκη | Σχεδιασμός Αφίσας
Χρήστος Σπανός | Καλλιτεχνική Επιμέλεια
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