H Μαρίνα Σπανού επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με μια συναυλία στο Θέατρο Βράχων

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Η Μαρίνα Σπανού, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες, επιστρέφει στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, έρωτα και όλες εκείνες τις ιστορίες που βρίσκουν πάντα τον δρόμο τους μέσα από τη μουσική.Με τις αποσκευές της γεμάτες εικόνες, ταξίδια και καλοκαίρι, η Μαρίνα ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε μαζί της, να ονειρευτούμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο.«θυμάσαι; ήταν αρχές καλοκαιριού και ο κόσμος ήταν δικός μας κλείσαμε τα μάτια σφιχτά και τραγουδήσαμε τους στίχους που μας πόνεσαν περισσότερο πιστέψαμε πως αν χορέψουμε αρκετά δυνατά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μικρή αιωνιότητα μια τελευταία εφηβεία, ένα αγαπημένο μπαρ, η πιο γλυκιά μας αυλή, το πιο ξεθωριασμένο παγκάκι, ένας Αύγουστος από δυόσμο, ένα μέτρο που δεν πρόλαβες, ένα σινεμά που δεν είδες, ένα ταξίδι που δεν τελειώνει, θα είναι όλα εκεί όσα έχω κρατήσει και θα σε περιμένω να ζήσουμε ένα μαζί ξανά όπως τότε θυμάσαι;Μαρίνα Σπανού LiveΣάββατο 12 ΣεπτεμβρίουΘέατρο Βράχων Μελίνα ΜερκούρηΈναρξη: 21:00Μαζί της:Κωστής Βήχος | Μπάσο, ΕνορχηστρώσειςΔιονύσης Μόρφης | ΚιθάραΑποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, ΤύμπαναΓιώργος Κουρέλης | ΠλήκτραΗλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία