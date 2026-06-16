Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Η Αθήνα στο επίκεντρο με αφορμή τη διοργάνωσή τους

Το πρόγραμμα δράσεων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και τ ου ΕΚΚΟΜΕΔ

Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα φιλοξενηθούν τον Ιανουάριο 2027 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Χθες βράδυ, στην ταράτσα του Δημαρχιακού Μεγάρου, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου παρουσίασε τις δράσεις που θα πραγματοποιήσει εν όψει του διεθνούς αυτού γεγονότος, με την υποστήριξη του



Χάρης Δούκας, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και χαιρετίζοντας «την αφετηρία μιας διαδρομής που θα κορυφωθεί με την απονομή των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου για πρώτη φορά στη νοτιοανατολική Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας, μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης στην Αθήνα και στις δυνατότητες της πόλης».



Στη συνέχεια τον λόγο πήραν η Αθηνά Καρτάλου, Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Κινηματογράφου στο ΕΚΚΟΜΕΔ, και ο Λευτέρης Χαρίτος, Πρόεδρος της ΕΑΚ.



Το πολύ-επίπεδο πρόγραμμα δράσεων της ΕΑΚ, που εκτείνεται από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο 2026, περιλαμβάνει προβολές ταινιών, masterclasses, εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης, με τη συμμετοχή Ελλήνων και Ευρωπαίων επαγγελματιών. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την ενίσχυση και τη συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας –ΕΚΚΟΜΕΔ, του φορέα που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών Βραβείων στη χώρα μας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τον ελληνικό κινηματογράφο ως δυναμικό και αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, να φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στο σύγχρονο ελληνικό σινεμά και να συμβάλει στην ανάδειξη του θεσμού των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, με αφορμή τη φιλοξενία τους στην Αθήνα.



Iris Close-Up | Κινηματογραφικά Βραβεία Ιρις



16 Ιουνίου με το Iris Close-Up, τη νέα δράση της ΕΑΚ που συνδέεται οργανικά με τα Βραβεία Ίρις και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού σημείου συνάντησης και διαλόγου γύρω από τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Στην πρώτη του έκδοση το Iris Close-Up φιλοξενεί δύο πολυβραβευμένες Ευρωπαίες δημιουργούς σε δύο masterclass με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Η σκηνοθέτρια Anna Hints, βραβευμένη το 2023 με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Sundance και το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το «Smoke Sauna Sisterhood», και η ηθοποιός Vicky Krieps —γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «Corsage» (2022) της Marie Kreutzer, που της χάρισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού αλλά και για τον ρόλο της δίπλα στον Daniel Day-Lewis στο «Phantom Thread» (2017) του Paul Thomas Anderson— θα μοιραστούν με το κοινό την προσωπική τους οπτική για τη δημιουργία.



Anna Hints, “Creative Fire” (Τρίτη 16 Ιουνίου 16.30-18.00) Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση – Μικρή Σκηνή: Τι χρειάζεται για να δημιουργήσει κανείς έργο που καίει από πάθος — και πώς μπορεί να κρατήσει αυτή τη φωτιά ζωντανή;

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Στις 17 Ι ουνίου , στην τελετή απονομής των Βραβείων Ίρις, οι δύο γυναίκες δημιουργοί θα απονείμουν τα μεγάλα βραβεία Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ. Στην τελετή θα παραστεί επίσης ο Matthijs Wouter Knol, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, γεγονός που αντανακλά τη στενή σχέση της ΕΑΚ με το ευρωπαϊκό κινηματογραφικό δίκτυο.



Συνεργασία με την ΕΡΤ



Σε συνεργασία με την ΕΑΚ η πλατφόρμα ERTFLIX προτείνει στο κοινό την κατηγορία “Το Σινεμά μάς Ενώνει” αφιερωμένη σε ταινίες που έχουν τιμηθεί ή ήταν υποψήφιες με/για Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ή Κινηματογραφικό Βραβείο Ίρις. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν για το κοινό για όλον τον μήνα Ιούλιο.



Παράλληλα οι δημοσιογράφοι Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και Ντέπυ Βρεττού παρουσιάζουν μέσα από τις εκπομπές «Cineπώς» και «Μουσική σε 24 Καρέ» ειδικά αφιερώματα και podcast στις υποψήφιες ταινίες, μέσα από την συχνότητα του ΕΡΤ news radio 105,8 και το ERTεcho.



«Ελληνικό σινεμά ξανά»



Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου μπαίνει η Αθήνα τους επόμενους μήνες με αφορμή τη διοργάνωση των 39ωνπου θα φιλοξενηθούν τον Ιανουάριο 2027 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Χθες βράδυ, στην ταράτσα του Δημαρχιακού Μεγάρου, ηπαρουσίασε τις δράσεις που θα πραγματοποιήσει εν όψει του διεθνούς αυτού γεγονότος, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ , με στόχο την προβολή της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας καθώς και την ανάδειξη της Ελλάδας ως δυναμικού κόμβου κινηματογραφικής δημιουργίας στην Ευρώπη.Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηναίων,, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και χαιρετίζοντας «την αφετηρία μιας διαδρομής που θα κορυφωθεί με την απονομή των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου για πρώτη φορά στη νοτιοανατολική Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας, μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης στην Αθήνα και στις δυνατότητες της πόλης».Στη συνέχεια τον λόγο πήραν η, Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Κινηματογράφου στο ΕΚΚΟΜΕΔ, και ο, Πρόεδρος της ΕΑΚ.Το πολύ-επίπεδοτης ΕΑΚ, που εκτείνεται από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο 2026, περιλαμβάνει προβολές ταινιών, masterclasses, εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης, με τη συμμετοχή Ελλήνων και Ευρωπαίων επαγγελματιών. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την ενίσχυση και τη συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας –ΕΚΚΟΜΕΔ, του φορέα που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών Βραβείων στη χώρα μας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τον ελληνικό κινηματογράφο ως δυναμικό και αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, να φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στο σύγχρονο ελληνικό σινεμά και να συμβάλει στην ανάδειξη του θεσμού των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, με αφορμή τη φιλοξενία τους στην Αθήνα.Το πρόγραμμα εγκαινιάζεται σήμερα Τρίτημε το, τη νέα δράση της ΕΑΚ που συνδέεται οργανικά με τα Βραβεία Ίρις και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού σημείου συνάντησης και διαλόγου γύρω από τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Στην πρώτη του έκδοση το Iris Close-Up φιλοξενεί δύο πολυβραβευμένες Ευρωπαίες δημιουργούς σε δύο masterclass με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.Η σκηνοθέτρια, βραβευμένη το 2023 με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Sundance και το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το «Smoke Sauna Sisterhood», και η ηθοποιός—γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «Corsage» (2022) της Marie Kreutzer, που της χάρισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού αλλά και για τον ρόλο της δίπλα στον Daniel Day-Lewis στο «Phantom Thread» (2017) του Paul Thomas Anderson— θα μοιραστούν με το κοινό την προσωπική τους οπτική για τη δημιουργία.Anna Hints, “Creative Fire” (Τρίτη 16 Ιουνίου 16.30-18.00) Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση – Μικρή Σκηνή: Τι χρειάζεται για να δημιουργήσει κανείς έργο που καίει από πάθος — και πώς μπορεί να κρατήσει αυτή τη φωτιά ζωντανή;Vicky Krieps, “Silence” (Τρίτη 16 Ιουνίου 18:30–20:00) Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση – Μικρή Σκηνή: Η Vicky Krieps μας προσκαλεί στους σιωπηλούς χώρους όπου πάντοτε ένιωθε περισσότερο οικεία.Στις 17 Ι, στην, οι δύο γυναίκες δημιουργοί θα απονείμουν τα μεγάλα βραβεία Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ. Στην τελετή θα παραστεί επίσης ο Matthijs Wouter Knol, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, γεγονός που αντανακλά τη στενή σχέση της ΕΑΚ με το ευρωπαϊκό κινηματογραφικό δίκτυο.Σε συνεργασία με την ΕΑΚ η πλατφόρμα ERTFLIX προτείνει στο κοινό την κατηγορία “Το Σινεμά μάς Ενώνει” αφιερωμένη σε ταινίες που έχουν τιμηθεί ή ήταν υποψήφιες με/για Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ή Κινηματογραφικό Βραβείο Ίρις. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν για το κοινό για όλον τον μήνα Ιούλιο.Παράλληλα οι δημοσιογράφοι Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και Ντέπυ Βρεττού παρουσιάζουν μέσα από τις εκπομπές «Cineπώς» και «Μουσική σε 24 Καρέ» ειδικά αφιερώματα και podcast στις υποψήφιες ταινίες, μέσα από την συχνότητα του ΕΡΤ news radio 105,8 και το ERTεcho.

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει το ελληνικό σινεμά ξανά (και ξανά), μέσα από έναν πανελλαδικό κύκλο προβολών 50+ εμβληματικών ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ από τη δεκαετία του ‘50 έως σήμερα. Οι προβολές θα οργανωθούν σε πέντε θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια ξεχωριστών προσωπικοτήτων:

ο Γιώργος Κρασσακόπουλος, κριτικός κινηματογράφου και επικεφαλής προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει την θεματική ενότητα ΑΝΤΙ/ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ, με την προβολή ελληνικών και ευρωπαϊκών ταινιών σε ζεύγη, εστιάζοντας στους άρρητους διαλόγους μεταξύ δημιουργών, η Ακαδημαϊκός της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, Αφροδίτη Νικολαΐδου, επιμελείται τη θεματική ΑΘΗΝΑ 1990s ΚΑΙ 2000s: Η ΠOΛΗ ΑΝAΜΕΣΑ; με ταινίες που αποτυπώνουν τη μεταμόρφωση της Αθήνας τα χρόνια της κρίσης, ο παραγωγός και διανομέας Διονύσης Σαμιώτης, παρουσιάζει το BOX OFFICE, μια επιλογή με τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, οι ηθοποιοί διαφορετικών γενεών, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου και Εύα Σαμιώτη, συνδιαμορφώνουν τη θεματική ενότητα με τίτλο ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ με επίκεντρο την ελληνική ταυτότητα.

και ο συγγραφέας και σεναριογράφος Ευθύμης Φιλίππου υπογράφει την πρωτότυπη ενότητα προβολών ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΤΕ, με ρηξικέλευθες ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που καλύπτουν 5 δεκαετίες.



Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή του «Τοπίο στην Ομίχλη» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, της εμβληματικής ταινίας που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου το 1989. Ο καθηγητής ιστορίας του θεάτρου και του Ελληνικού κινηματογράφου Κωνσταντίνος Κυριακός επιμελείται την εισαγωγή και παρουσίαση της ταινίας. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και την Πάτρα.



Το αφιέρωμα θα προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες και πολιτιστικούς χώρους, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας, 15 Σεπτεμβρίου με 20 Οκτωβρίου, παρουσία δημιουργών και επαγγελματιών του κινηματογράφου και θα συνοδεύονται από ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό.



Film Factory 2026



Οι δράσεις θα ολοκληρωθούν με το Film Factory, την καθιερωμένη πρωτοβουλία της ΕΑΚ, η οποία φέτος εμπλουτίζεται και παρουσιάζεται σε διευρυμένη μορφή. Από τις 2 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, Έλληνες και Ευρωπαίοι βραβευμένοι κινηματογραφιστές θα μοιραστούν τη διαδρομή τους μέσα από πραγματικές ιστορίες δημιουργίας, φωτίζοντας όλα τα στάδια μιας ταινίας, από την πρώτη ιδέα έως τη συνάντησή της με το κοινό. Το τετραήμερο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει masterclasses, εργαστήρια, και δράσεις δικτύωσης και θα ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο πάρτι, ανοιχτό σε όλους τους φίλους του ελληνικού σινεμά.