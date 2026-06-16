Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ»: Δημοφιλείς καλλιτέχνες, συνεργασίες και εγχώριες δυνάμεις στο φετινό του πρόγραμμα

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν α πό τις 28 Ιουνίου έως τις 14 Αυγούστου

Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ».



Από τις 28 Ιουνίου έως τις 14 Αυγούστου πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα, φυσικοί και ιστορικοί χώροι θα αποτελέσουν μια σύγχρονη δελφική πολιτιστική αμφικτυονία, που ενώνει διαφορετικές κοινότητες μέσα από τη μουσική, το θέατρο, την εκπαίδευση και τη συλλογική εμπειρία.



Δημήτρης Μαραμής, «φέτος το Φεστιβάλ κάνει την πρώτη του συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, στην



«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει σταθερά αυτή τη σημαντική διοργάνωση, που αναδεικνύει τη μοναδική φυσική ομορφιά, τη βαριά ιστορική κληρονομιά και τη βαθιά πολιτιστική ταυτότητα ενός τόπου που υπήρξε διαχρονικά κέντρο του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.



Ο Δήμαρχος Δήμου Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής έκανε λόγο για μια διοργάνωση «με οδηγό την πεποίθηση πως για να διατηρήσει τη δυναμική του στο χρόνο και να «ανθεί» ακόμα περισσότερο θα πρέπει να εξελίσσεται», ο Δήμαρχος Δήμου Δωρίδος Δημήτρης Γιαννόπουλος υπογράμμισε πως «το Φεστιβάλ αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν τον τόπο, να απολαύσουν υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικά δρώμενα και να ανακαλύψουν τη μοναδική σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό, ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον της Δωρίδας» ενώ η Πρόεδρος Δικτύου Δελφών Ιωάννα Καλλία επισήμανε με νόημα πως «το «Λάλον Ύδωρ είναι κάτι περισσότερο από ένα φεστιβάλ: είναι η καρδιά ενός οράματος για πολιτισμό, συνεργασία και εξωστρέφεια».



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ



Κυριακή 28 Ιουνίου - ΔΕΛΦΟΙ | Θέατρο Φρύνιχος - Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Μουσικά Σχολεία Άμφισσας & Λαμίας - Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο





Σάββατο 4 Ιουλίου - ΔΕΛΦΟΙ | Θέατρο Φρύνιχος - Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

«ΙΩΝ» του Ευριπίδη - Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» & ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ», στην πρώτη τους συμπαραγωγή, παρουσιάζουν μια νέα σκηνική εκδοχή του «Ίωνα» του Ευριπίδη, σε προσαρμογή του συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη. Η παράσταση πραγματοποιεί την πανελλήνια πρεμιέρα της στους Δελφούς, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών — στον τόπο όπου εκτυλίσσεται η δράση του έργου: στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Ο «Ίων», ένα από τα πλέον αμφίσημα έργα του Ευριπίδη, συνδυάζει τραγικά, κωμικά και ρομαντικά στοιχεία, ενώ οι ήρωές του προβάλλουν βαθιά ανθρώπινοι και αντιφατικοί. Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος, Κίνηση: Φαίδρα Νταιόγλου, Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης. Παίζουν: Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος, Μάξιμος Μουμούρης.



Κυριακή 12 Ιουλίου - ΑΜΦΙΣΣΑ | Πλατεία Κεχαγιά

Πάνος Βλάχος

Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, πάθος και αμεσότητα. Με τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, αλλά και υλικό από τον τελευταίο του δίσκο «Πληγή Έμπνευσης», παρουσιάζει μια ζωντανή μουσική πρόταση που εξελίσσεται επί σκηνής με αυθορμητισμό, δυναμισμό και επικοινωνία με το κοινό. Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Κούρος (πλήκτρα), Χρήστος Ζαντιώτης (ηλεκτρική κιθάρα), Κώστας Φόρτσας (πνευστά), Ευριπίδης Διονυσιάδης (μπάσο), Φοίβος Άνθης (τύμπανα). Ηχοληψία: Νίκος Κωνσταντάκης, Γιώργος Τσατσούλης.



Παρασκευή 17 Ιουλίου - ΙΤΕΑ | Προβλήτα

Μάρθα Φριντζήλα the Kubara Project & Kalogeraki Bros

Κλείσιμο



Δευτέρα 3 Αυγούστου - ΓΑΛΑΞΙΔΙ | Πλατεία Χηρόλακα

Αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα - Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser.

Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο τραγουδοποιό Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, με αγαπημένα τραγούδια του ερμηνευμένα από τον Διονύση Τσακνή, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου και τον Steve Tesser. Συμμετέχουν: Ηλίας Καλούδης (πλήκτρα), Άκης Γαβαλάς (τύμπανα), Αντώνης Καλατζάκος (μπάσο), Steve Tesser (ηλεκτρική κιθάρα).



Παρασκευή 7 Αυγούστου - ΑΓΟΡΙΑΝΗ

«Είδα στεριές και πέλαγα...» - Αρετή Κετιμέ και Κώστας Μήτσης.

Ένα μουσικό οδοιπορικό στα μονοπάτια της παράδοσης, με αφετηρία τον πλούτο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Οι αγαπημένοι ερμηνευτές Αρετή Κετιμέ και Κώστας Μήτσης, συναντούν τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Βασίλη Μπακαγιάννη και τον βιολιστή Δημήτρη Στεφόπουλο. Με τραγούδια, ήχους και μελωδίες από κάθε γωνιά της χώρας, οι συντελεστές της παράστασης μας ταξιδεύουν στις στεριές και στα πέλαγα της πατρίδας μας. Συμμετέχουν: Αρετή Κετιμέ (τραγούδι), Κώστας Μήτσης (τραγούδι), Βασίλης Μπακαγιάννης (κλαρίνο), Δημήτρης Στεφόπουλος (βιολί), Θεοδόσης Συκιώτης (λαούτο), Σταυρούλα Σπανού (σαντούρι), Νίκος Τσιατσούλης (κρουστά).



ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ



Σάββατο, Κυριακή 25-26 Ιουλίου - ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ | Ανοιχτό Θέατρο Ποτιδάνειας

pt-shorts: Potidania Film Festival

Το «Λάλον Ύδωρ» συμπορεύεται φέτος με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου pt-shorts το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην Ποτιδάνεια Δωρίδας με ένα διήμερο αφιερωμένο στον σύγχρονο κινηματογράφο και τη συνάντηση δημιουργών και κοινού. Προβολές 12 ταινιών μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 4 εργαστήρια και masterclasses, συζητήσεις με επαγγελματίες του χώρου, απονομή 6 βραβείων και τα 2 DJ sets συνθέτουν ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης και ενισχύει τον διάλογο γύρω από την τέχνη του σινεμά. Με φόντο το ορεινό τοπίο της Δωρίδας, το pt-shorts συνεχίζει να εξελίσσεται σε έναν ζωντανό πολιτιστικό θεσμό που συνδέει τον κινηματογράφο με την ελληνική περιφέρεια.



Κυριακή 9 Αυγούστου - ΕΥΠΑΛΙΟ | Κτίρια

Γιώργος Θεοφάνους με την Όλγα Βενετσιάνου, τη Βάλια Σωμαράκη και τον Νίκο Παπουτσή.

Όχι ως μία ακόμη διοργάνωση καλοκαιρινών εκδηλώσεων αλλά ως μέσο ενεργοποίησης του διαλόγου ανάμεσα στον τόπο και τους ανθρώπους του και ανάδειξης της φυσικής ομορφιάς, της ιστορίας και της βαθιάς πολιτιστικής ταυτότητας της Φωκίδας επιστρέφει, για όγδοη χρονιά, τοΑπό τις 28 Ιουνίου έως τις 14 Αυγούστου πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα, φυσικοί και ιστορικοί χώροι θα αποτελέσουν μια σύγχρονη δελφική πολιτιστική αμφικτυονία, που ενώνει διαφορετικές κοινότητες μέσα από τη μουσική, το θέατρο, την εκπαίδευση και τη συλλογική εμπειρία.Όπως είπε, στη σημερινή παρουσίαση του προγράμματος, στην Αθήνα, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, «φέτος το Φεστιβάλ κάνει την, στην πανελλήνια πρεμιέρα της τραγωδίας του Ευριπίδη «Ίων» , σε προσαρμογή του Μηνά Βιντιάδη. Επίσης για πρώτη φορά συμπορεύεται με ένα άλλο φεστιβάλ, το 2ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 2ο pt-shorts: Potidania Film Festival στην Ποτιδάνεια του Δήμου Δωρίδος.«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει σταθερά αυτή τη σημαντική διοργάνωση, που αναδεικνύει τη μοναδική φυσική ομορφιά, τη βαριά ιστορική κληρονομιά και τη βαθιά πολιτιστική ταυτότητα ενός τόπου που υπήρξε διαχρονικά κέντρο του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς ΕλλάδαςΟ Δήμαρχος Δήμου Δελφώνέκανε λόγο για μια διοργάνωση «με οδηγό την πεποίθηση πως για να διατηρήσει τη δυναμική του στο χρόνο και να «ανθεί» ακόμα περισσότερο θα πρέπει να εξελίσσεται», ο Δήμαρχος Δήμου Δωρίδοςυπογράμμισε πως «το Φεστιβάλ αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν τον τόπο, να απολαύσουν υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικά δρώμενα και να ανακαλύψουν τη μοναδική σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό, ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον της Δωρίδας» ενώ η Πρόεδρος Δικτύου Δελφώνεπισήμανε με νόημα πως «το «Λάλον Ύδωρ είναι κάτι περισσότερο από ένα φεστιβάλ: είναι η καρδιά ενός οράματος για πολιτισμό, συνεργασία και εξωστρέφεια».Το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας ανοίγει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο. Φέτος συμπράττει με το Λαϊκό Σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, σε μια μουσική συνάντηση νέων ανθρώπων, με κοινό σημείο αναφοράς το έργο και την παρακαταθήκη του μεγάλου δημιουργού. Φιλική συμμετοχή: Κώστας Θωμαΐδης, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Θάνου Μικρούτσικου.Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ», στην πρώτη τους συμπαραγωγή, παρουσιάζουν μια νέα σκηνική εκδοχή του «Ίωνα» του Ευριπίδη, σε προσαρμογή του συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη. Η παράσταση πραγματοποιεί την πανελλήνια πρεμιέρα της στους Δελφούς, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών — στον τόπο όπου εκτυλίσσεται η δράση του έργου: στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Ο «Ίων», ένα από τα πλέον αμφίσημα έργα του Ευριπίδη, συνδυάζει τραγικά, κωμικά και ρομαντικά στοιχεία, ενώ οι ήρωές του προβάλλουν βαθιά ανθρώπινοι και αντιφατικοί. Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος, Κίνηση: Φαίδρα Νταιόγλου, Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης. Παίζουν: Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος, Μάξιμος Μουμούρης.Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, πάθος και αμεσότητα. Με τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, αλλά και υλικό από τον τελευταίο του δίσκο «Πληγή Έμπνευσης», παρουσιάζει μια ζωντανή μουσική πρόταση που εξελίσσεται επί σκηνής με αυθορμητισμό, δυναμισμό και επικοινωνία με το κοινό. Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Κούρος (πλήκτρα), Χρήστος Ζαντιώτης (ηλεκτρική κιθάρα), Κώστας Φόρτσας (πνευστά), Ευριπίδης Διονυσιάδης (μπάσο), Φοίβος Άνθης (τύμπανα). Ηχοληψία: Νίκος Κωνσταντάκης, Γιώργος Τσατσούλης.Το Kubara Project, ύστερα από περισσότερα από είκοσι χρόνια συναυλιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιστρέφει στο κοινό με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που το χαρακτήρισαν από την πρώτη του εμφάνιση. Η Μάρθα Φριντζήλα, σε μία από τις πιο ώριμες και δημιουργικές στιγμές της, πλαισιώνεται από δεξιοτέχνες μουσικούς σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τραγούδια σημαντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και υλικό από την προσωπική δισκογραφία της ίδιας και των αδελφών Καλογεράκη. Συμμετέχουν: Αντώνης Μαράτος (κοντραμπάσο), Βασίλης Μαντζούκης (τύμπανα), Βασίλης Παναγιωτόπουλος (τρομπόνι, πλήκτρα, τραγούδι), Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα), Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο, σάζι, μπάντζο), Μάρθα Φριντζήλα (τραγούδι), Μιχάλης Καλογεράκης (τραγούδι, χορευτικά), Παντελής Καλογεράκης (τραγούδι, χορευτικά).Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο τραγουδοποιό Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, με αγαπημένα τραγούδια του ερμηνευμένα από τον Διονύση Τσακνή, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου και τον Steve Tesser. Συμμετέχουν: Ηλίας Καλούδης (πλήκτρα), Άκης Γαβαλάς (τύμπανα), Αντώνης Καλατζάκος (μπάσο), Steve Tesser (ηλεκτρική κιθάρα).Ένα μουσικό οδοιπορικό στα μονοπάτια της παράδοσης, με αφετηρία τον πλούτο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Οι αγαπημένοι ερμηνευτές Αρετή Κετιμέ και Κώστας Μήτσης, συναντούν τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Βασίλη Μπακαγιάννη και τον βιολιστή Δημήτρη Στεφόπουλο. Με τραγούδια, ήχους και μελωδίες από κάθε γωνιά της χώρας, οι συντελεστές της παράστασης μας ταξιδεύουν στις στεριές και στα πέλαγα της πατρίδας μας. Συμμετέχουν: Αρετή Κετιμέ (τραγούδι), Κώστας Μήτσης (τραγούδι), Βασίλης Μπακαγιάννης (κλαρίνο), Δημήτρης Στεφόπουλος (βιολί), Θεοδόσης Συκιώτης (λαούτο), Σταυρούλα Σπανού (σαντούρι), Νίκος Τσιατσούλης (κρουστά).Το «Λάλον Ύδωρ» συμπορεύεται φέτος με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου pt-shorts το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην Ποτιδάνεια Δωρίδας με ένα διήμερο αφιερωμένο στον σύγχρονο κινηματογράφο και τη συνάντηση δημιουργών και κοινού. Προβολές 12 ταινιών μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 4 εργαστήρια και masterclasses, συζητήσεις με επαγγελματίες του χώρου, απονομή 6 βραβείων και τα 2 DJ sets συνθέτουν ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης και ενισχύει τον διάλογο γύρω από την τέχνη του σινεμά. Με φόντο το ορεινό τοπίο της Δωρίδας, το pt-shorts συνεχίζει να εξελίσσεται σε έναν ζωντανό πολιτιστικό θεσμό που συνδέει τον κινηματογράφο με την ελληνική περιφέρεια.

Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα, συμμετέχοντας ο ίδιος στο πιάνο και δίνοντας τον παλμό σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μνήμες και διαχρονικές επιτυχίες. Με πορεία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, ο σπουδαίος Κύπριος συνθέτης, πιανίστας και δημιουργός έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, υπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης δισκογραφίας και συνεργαζόμενος με κορυφαίους καλλιτέχνες. Συμμετέχουν: Γιώργος Θεοφάνους (πιάνο), Όλγα Βενετσιάνου (τραγούδι), Βάλια Σωμαράκη (τραγούδι), Νίκος Παπουτσής (τραγούδι) και ένα σύνολο εξαιρετικών μουσικών.



Τετάρτη 12 Αυγούστου - ΛΙΔΩΡΙΚΙ | Σχολείο

Γιώτα Νέγκα

Μία από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, η Γιώτα Νέγκα προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο τραγούδια, μνήμες και λαϊκή ψυχή. Από τις συνεργασίες της με σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, έως τα μεγάλα τραγούδια που αγαπήθηκαν διαχρονικά, κάθε ερμηνεία της γίνεται προσωπική εξομολόγηση και συλλογική εμπειρία. Ενορχηστρώσεις: Κώστας Νικολόπουλος, Νίκος Κατσίκης.



Παρασκευή 14 Αυγούστου - ΕΡΑΤΕΙΝΗ | Προβλήτα

Σταύρος Σιόλας - καλεσμένη: Βιολέτα Ίκαρη

Ο Σταύρος Σιόλας, με τη χαρακτηριστική και βαθιά συγκινητική φωνή του, παρουσιάζει μια μοναδική συναυλία με καλεσμένη τη Βιολέτα Ίκαρη. Τα ατμοσφαιρικά του τραγούδια συνομιλούν με τα μουσικά ιδιώματα της ελληνικής παράδοσης, αναδεικνύοντας τη δύναμη και τον πλούτο της σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας. Με τη βαλίτσα του γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, όπως «Της Άρνης το νερό», «Το Γεροπλάτανο», «Τα Διόδια», «Κάθε φορά», «Χωρίς εσένα», «Σαν Χουάν» και πολλά ακόμη, ετοιμάζει μια παράσταση που συνδυάζει συναίσθημα, ατμόσφαιρα και ζωντανή επικοινωνία με το κοινό.