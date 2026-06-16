Psarokokalo 2026: 18 Χρόνια Κινηματογραφικής Εμπειρίας στο Φως του Αιγαίου

Dear Home of Scars : Ακολουθούμε τον Ibrahim Mahama στην Γκάνα, όπου δημιουργεί μνημειώδεις εγκαταστάσεις από αποικιακά κατάλοιπα, αποκαλύπτοντας τις «ουλές του τοπίου» και εμπνέοντας την τοπική κοινότητα να οραματιστεί ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Dancing in the Ruins : Ένα πορτρέτο της Λιβανο-Ολλανδής εικαστικού Mounira Al Solh, της οποίας το ζωντανό έργο παντρεύει τις προσωπικές αφηγήσεις με τους αρχαίους μύθους, λειτουργώντας ως αντίδοτο στη βία και την αδικία.

The World Behind Words : Η κλασική φιλόλογος και φιλόσοφος Tazuko van Berkel ερευνά τις αρχαιοελληνικές έννοιες, αποκαλύπτοντας πώς οι λέξεις μπορούν να περιορίσουν ή να απελευθερώσουν τη σκέψη μας στη σύγχρονη κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, παρουσιάζουμε τρεις εξαιρετικές ταινίες που διερευνούν τη δύναμη της σκέψης και της καλλιτεχνικής πράξης:

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που υποστηρίζει την έρευνα και τη δημιουργία στους τομείς της τέχνης, της επιστήμης και της αρχιτεκτονικής. Η σειρά αποτελεί μια συλλογή καλλιτεχνικών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, όπου καταξιωμένοι Ολλανδοί δημιουργοί μάς καλούν να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια πρωτοπόρων διανοητών.

Η συνεργασία με την Ammodo Docs ενισχύει τον ερευνητικό χαρακτήρα του φεστιβάλ, εντάσσοντας στο πρόγραμμα Online Films and Exhibition μια σειρά από forward-thinking ντοκιμαντέρ που κινούνται στα όρια της τέχνης και της επιστήμης.

Μέσα από μια σειρά διεισδυτικών ντοκιμαντέρ, το φεστιβάλ θέτει επί τάπητος ερωτήματα για το τίμημα της προόδου και τη βιωσιμότητα. Οι ταινίες μας μεταφέρουν από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές των Koli στην Ινδία και την ιστορική μνήμη ενός μοναστηριού στην Πορτογαλία , μέχρι τις ερημικές εκτάσεις του Τσαντ που πλήττονται από την ξηρασία και το «λευκό πέπλο» της βιομηχανικής ρύπανσης στη Σλοβενία. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με οραματικές ματιές στο μέλλον, όπου η φύση διεκδικεί ξανά τον χώρο της μέσα από τα ερείπια του αστικού τοπίου, υπενθυμίζοντας πως η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο ύλη, αλλά ένας διαρκής διάλογος επιβίωσης ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον του.

Η ενότητα « Περιβάλλον και Αρχιτεκτονική » αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς πυλώνες του φεστιβάλ, διερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στον χώρο που κατοικούμε και τις δυνάμεις που τον διαμορφώνουν. Το φετινό πρόγραμμα εστιάζει στην έννοια του « ζωντανού κτίσματος » — από το εμβληματικό Umbrella House που ταξίδεψε από το Τόκιο στη Γερμανία για να διασωθεί, μέχρι τους τοίχους ενός σπιτιού στον Καναδά που μετατρέπονται σε αυτοβιογραφικό μουσείο.

Από τιςταινίεςσυνθέτουνΣτην καρδιά τουκαλοκαιριού, το φεστιβάλ μάς καλεί να ξανασκεφτούμε τον κόσμο μέσα από τον φακό, σεμια διοργάνωση που ισορροπεί ανάμεσα στονΣτο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα τουκαταξιωμένοι δημιουργοί όπωςσυναντούν τη νέα γενιά κινηματογραφιστών από. Με έργα που πραγματοποιούνκαθώς και ταινίες που έχουν ήδη διακριθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλτο φετινό πρόγραμμα υπόσχεται μια κινηματογραφική εμπειρία πουισορροπεί ανάμεσα στην πολιτική αφύπνιση και την ποιητική αναζήτηση.Ανάμεσά τους, το» τουμε executive producer τονσυνθέτει ένα οπτικό ποίημα που αναμειγνύει τον ρεαλισμό με τον σουρεαλισμό, ακολουθώντας έναν άνδρα σε ένα ισπανικό χωριό που καλείται να επιλέξει ανάμεσα σεέναν γάμο δίχως αγάπη και την υπόσχεση μιας αληθινής σύνδεσης. Παράλληλα, ηυποψήφια για Όσκαρεπιστρέφει στην Αρκτική Σιβηρία με τοντοκιμαντέρ, καταγράφοντας έναν αυτόχθονα παλαιοντολόγο που βυθίζεται στο permafrost που λιώνει, σε ένα ταξίδι όπου οι αρχαίοι θρύλοι της φυλής Sakhaσυγκρούονται με την κλιματική κρίση.Στις Βρυξέλλες του 1989 μας μεταφέρει τοατμοσφαιρικό neon-noirτουόπου ένας νεαρός άνδραςβυθίζεται στη νύχτα και στον υπνωτικό ρυθμό τηςαναζητώντας τονχαμένο του έρωτα, την ίδια ώρα που η Ευρώπη αλλάζει ριζικά.Τέλος, το συγκλονιστικόντοκιμαντέρτουμας μεταφέρει στην περιοχή Tigrayτης Αιθιοπίας, αποτυπώνοντας με βαθύ σεβασμό την ιστορία μιας 17χρονης επιζήσασαςπολέμου που μετατρέπει την αρχέγονη τελετή του καφέ σε μια πράξη γυναικείας αδελφοσύνης και αθόρυβης αντίστασης.

Those Who Move

One Night

Our Pantheons

Μέσα από αυτές τις forward-thinking ταινίες, το φεστιβάλ διευρύνει τους ορίζοντες του διαλόγου, αναδεικνύοντας πώς η τέχνη και η επιστήμη μπορούν να προσφέρουν απαντήσεις στις προκλήσεις του σήμερα.

Εθνικό Διαγωνιστικό: Η Νέα Ελληνική Σκηνή σε Διεθνή Τροχιά

Το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελεί την αιχμή του δόρατος του φεστιβάλ, λειτουργώντας ως ο βασικός δίαυλος προώθησης της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής στο παγκόσμιο στερέωμα. Η φετινή επιλογή αναδεικνύει μια γενιά δημιουργών που συνδυάζει την καλλιτεχνική ωριμότητα με μια έντονα εξωστρεφή δυναμική, επιβεβαιώνοντας πως το ελληνικό σινεμά μικρού μήκους διανύει την πιο δημιουργική του περίοδο.

Το πρόγραμμα ανοίγει με τον «Λουδία» του Άκη Πολύζου —συν-σκηνοθέτη της σειράς Maestro (Netflix) και παραγωγού του φετινού Χρυσού Φοίνικα Μικρού Μήκους στις Κάννες (I’m Glad You’re Dead Now). Μια βαθιά προσωπική επιστροφή στις όχθες του ποταμού, όπου η μνήμη συναντά τον μύθο. Η διεθνής ταυτότητα του τμήματος ενισχύεται από τη συμμετοχή του Παλαιστίνιου δημιουργού Tawfeek Barhom (Σεζάρ 2025), αλλά και από το «Wild» της Ελένης Βεργέτη. Με την υποστήριξη του Creative Europe Media και μια εμβληματική συνεργασία της Ariane Labed με τον Μάκη Παπαδημητρίου, η ταινία καταγράφει την εσωτερική εξέγερση και την ανάδυση της γυναικείας δύναμης μέσα από ένα «άγριο» οδοιπορικό απελευθέρωσης.





To See You Again

Ne Me Quitte Pas

Η θεματολογία βυθίζεται στα ανεπούλωτα τραύματα της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης. Στο «Οι Λύκοι Επιστρέφουν», ο Στέλιος Μωραϊτίδης συνθέτει μια αλληγορία για τη λήθη και την ιστορική αναθεώρηση, ενώ ο Γιάννης Καρπούζης στο «Magdalena Hausen: Frozen Time» πειραματίζεται με τα όρια του χρόνου. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Χαντζής στο «Fuit» μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία εγκλωβισμού και ματαιωμένων ονείρων, και η Μαρκέλα Κονταράτου (Idylls of the King), προερχόμενη από το Locarno Academy, blur-άρει τα όρια πραγματικότητας και φαντασίας χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.





A Real Swedish Midsommar

Water Girl

Από το «Beware of the Southern stars» του Χρήστου Καρτέρη, μια ωδή στη ναυτική παράδοση, μέχρι το «Icarus» του Χρήστου Καρδανά με τον Σάκη Ρουβά, το Εθνικό Διαγωνιστικό του Psarokokalo μετατρέπει τις εντόπιες αναφορές σε οικουμενικές εμπειρίες. Με την υπογραφή παραγωγών που έχουν διακριθεί διεθνώς (όπως οι Γιώργος Τσούργιαννης, Ηρακλής Μαυροειδής και Άγγελος Βενέτης), το εγχώριο σινεμά αποδεικνύει ότι είναι, πλέον, ένας ισότιμος και τολμηρός συνομιλητής στον διεθνή κινηματογραφικό διάλογο.

Focus Argentina

Κάθε χρόνο, το φεστιβάλ στρέφει το βλέμμα του στην κινηματογραφική παραγωγή μιας επιλεγμένης χώρας· το 2026, η σκυτάλη περνά στην Αργεντινή. Από το «The Look of Glass» του Tomás Murphy, μια διεισδυτική ματιά στην επιβίωση στις γειτονιές του Μπουένος Άιρες, μέχρι το «Francine, East-West», όπου η κοινωνική προσποίηση καταρρέει μπροστά σε μια απρόσμενη σπίθα εξέγερσης, το αργεντίνικο σινεμά φέρνει στο φεστιβάλ έναν αέρα υπαρξιακής αναζήτησης και ωμού ρεαλισμού. Μέσα από ιστορίες αποχαιρετισμού, οικογενειακών τραυμάτων και μυστικιστικών υποσχέσεων, το φετινό αφιέρωμα αποκαλύπτει μια κινηματογραφική γλώσσα που ισορροπεί ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό.

Το φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια σειρά προβολών. Είναι μια πλατφόρμα διαλόγου, μια γέφυρα ανάμεσα σε πολιτισμούς και ένα κάλεσμα για συλλογική σκέψη μέσα από την τέχνη που τολμά να κοιτάξει πέρα από τα προφανή.

Music Video

Η εμπειρία επεκτείνεται στην ψηφιακή σφαίρα με το διαδικτυακό πρόγραμμα Music Video, μια εκρηκτική πλατφόρμα όπου η οπτικοακουστική πρωτοπορία συναντά τον ρυθμό. Μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά ταινιών, η μουσική αποδεσμεύεται από τα στενά όρια της συνοδείας και μετατρέπεται σε κυρίαρχο αφηγηματικό όχημα. Καλλιτέχνες και σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο επαναπροσδιορίζουν τη φόρμα του μουσικού βίντεο, προσφέροντας ένα υπνωτικό κολάζ εικόνων και ήχων που εξερευνά τη σύγχρονη κουλτούρα, την ταυτότητα και την καθαρή οπτική ποίηση, διαθέσιμο online για το κοινό του φεστιβάλ.

Η Κριτική Επιτροπή 2026

Πίσω από τα βραβεία του Psarokokalo βρίσκεται μια πολυσυλλεκτική ομάδα είκοσι προσωπικοτήτων που συνδυάζουν την πολυετή εμπειρία με μια τολμηρή, πολυπολιτισμική ματιά. Δημιουργοί, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από χώρες όπως η Σιγκαπούρη, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ινδία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα, ενώνονται φέτος για να αναδείξουν τις πιο δυνατές φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου μικρού μήκους

Η δομή των φετινών επιτροπών αντανακλά την πολυφωνία και το βάθος των διαγωνιστικών τμημάτων:

Μυθοπλασία: Με επικεφαλής τον MarBelle (Directors Notes), η επιτροπή εξερευνά την αιχμή της ανεξάρτητης αφήγησης μαζί με δημιουργούς όπως ο βραβευμένος με Silver Cannes Lion, Melvin Mak, και τη Γαλλίδα δημιουργό Claire Barrault.

Μυθοπλασία (Fiction): Η επιτροπή εστιάζει στην αιχμή της αφήγησης, αποτελούμενη από τον MarBelle (ιδρυτή του Directors Notes), τον βραβευμένο με Silver Cannes Lion σκηνοθέτη Melvin Mak και τη Γαλλίδα δημιουργό Claire Barrault.

Κινούμενα Σχέδια (Animation): Ένας διάλογος ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και τη φεστιβαλική στρατηγική, με τη συμμετοχή της Subarna Dash (Berlinale Talents), του πειραματιστή Abdelrahman Dnewar και της Matilda Tavelli, διευθύντριας του φεστιβάλ ANIMATOU.

Ντοκιμαντέρ (Documentary): Η επιτροπή συνθέτει μια διεισδυτική ματιά στην πραγματικότητα, με τον εικαστικό και πολιτιστικό στρατηγό Μιχάλη Αργυρού, την interdisciplinary artist Esy Casey και τους βραβευμένους σκηνοθέτες/παραγωγούς Néstor López Ferreira και Arshia Shakiba.

Αρχιτεκτονική & Περιβάλλον: Ένα πεδίο όπου η κινηματογραφική γλώσσα συναντά τον χώρο, με την παρουσία του αρχιτέκτονα Διονύση Σοτοβίκη, του Francesco Garutti (CCA Montreal), του Pétur Jónsson από την Ισλανδία και της Leonor Martín Taibo.

Εθνικό & Διεθνές Διαγωνιστικό Αργεντινής: Την αξιολόγηση ολοκληρώνουν έμπειροι παραγωγοί και δημιουργοί όπως η Jessica Arfuso, ο Daniel Soares , η Geneviève Gosselin-G, η Charlotte Chen-Louis και ο Brian Kazez, διασφαλίζοντας μια σφαιρική προσέγγιση που εκτείνεται από την παραγωγική αρτιότητα έως την καθαρή καλλιτεχνική καινοτομία.

Κάθε επιτροπή συνθέτει έναν πολυεπίπεδο διάλογο, αντανακλώντας την ποικιλία και το βάθος του σύγχρονου κινηματογραφικού τοπίου και μετατρέποντας τη διαδικασία της βράβευσης σε μια ουσιαστική ανάδειξη των νέων τάσεων της έβδομης τέχνης.

Οι Τόποι Προβολής: Το Σινεμά ως Βίωμα

Το Psarokokalo επενδύει στην οργανική σύνδεση του κινηματογράφου με το τοπίο, επιλέγοντας τρία εμβληματικά σημεία της Φολεγάνδρου που λειτουργούν ως προέκταση της ίδιας της αφήγησης:

Δημοτικό Σχολείο (Χώρα): Η ιστορική αυλή του σχολείου μετατρέπεται σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού. Υπό το φως των αστεριών, οι προβολές αποκτούν έναν χαρακτήρα συλλογικής μυσταγωγίας, εκεί όπου η μνήμη του τόπου συναντά τη σύγχρονη ματιά.

Spina (Κόλπος Αμπέλι): Στο σημείο όπου η άγρια φύση συναντά τη γαλήνη του Αιγαίου, το φεστιβάλ προτείνει την εμπειρία Dinner & Dream. Μια βραδιά που ισορροπεί ανάμεσα στις αισθήσεις, με τη μυρωδιά του θυμαριού και τον ήχο του μελτεμιού να πλαισιώνουν την οθόνη.

Gundari (Νοτιοανατολική Ακτή): Ένα καταφύγιο υψηλής αισθητικής σμιλεμένο στα βράχια. Εδώ, ο κινηματογράφος συναντά την απόλυτη αρμονία της φύσης, με τη νοτιοανατολική ακτή να προσφέρει μια πανοραμική θέα που μεταμορφώνει τη θέαση σε μια εμπειρία πέρα από τα καθιερωμένα.

Πλατεία Παντάνασσας (Κάστρο, Χώρα): Μέσα στις οχυρωμένες αυλές του Κάστρου, εκεί όπου οι αιώνες σμίγουν με τη σιωπή των πέτρινων τειχών, η Πλατεία της Παντάνασσας αποκαλύπτει το δικό της, σχεδόν μυστικιστικό καταφύγιο. Σε αυτό το προφυλαγμένο σκηνικό, η ενότητα Psaroloco φιλοξενείται για μία και μοναδική προβολή. Μια πρόσκληση για τους πιο μικρούς θεατές να βιώσουν την πρώτη τους κινηματογραφική εμπειρία μέσα στον πιο παλιό, ζωντανό πυρήνα του νησιού.

Psaroloco: Καλλιεργώντας τους Σινεφίλ του Αύριο

Το Psarokokalo 2026 συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, ενισχύοντας τη συνεργασία του με το Psaroloco Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μέσα από ένα επιμελημένο πρόγραμμα επιλεγμένων ταινιών, το φεστιβάλ μεταμορφώνεται σε ένα πνευματικό εργαστήριο όπου η νεανική περιέργεια συναντά την υψηλή τέχνη.

Φέτος, οι προβολές απευθύνονται σε παιδιά από 4 έως 12 ετών, προσφέροντας ένα ταξίδι υψηλών καλλιτεχνικών απαιτήσεων:

Ηλικίες 4-6 ετών: Με έμφαση στην παιδαγωγική αρτιότητα και την καθολική προσβασιμότητα, προβάλλονται ταινίες υποψήφιες για τα Βραβεία BAFTA 2025, μεταγλωττισμένες στα ελληνικά για τους μικρότερους θεατές μας.

Ηλικίες 7-12 ετών: Μέσα από ιστορίες που διακρίθηκαν σε κορυφαίες διοργανώσεις όπως οι Κάννες και το SXSW, οι νέοι θεατές ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας, την αξία της επιστημονικής ανακάλυψης και την πολυπλοκότητα της ενηλικίωσης.

Η εμπειρία του Psaroloco υπερβαίνει τα όρια της σκοτεινής αίθουσας. Κάθε προβολή πλαισιώνεται από εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Τετράδια και Δράσεις, ενώ τα παιδιά αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία μέσω του Βραβείου Κοινού, αναπτύσσοντας το κριτικό τους βλέμμα και την ενσυναίσθηση. Πρόκειται για μια ουσιαστική μύηση στον κόσμο του σινεμά, όπου η φαντασία γίνεται εργαλείο κατανόησης του κόσμου και η οθόνη ένας καθρέφτης των πιο τολμηρών ονείρων.

Το Psarokokalo 2026 υπερβαίνει τα όρια μιας τυπικής κινηματογραφικής διοργάνωσης, αποτελώντας πλέον έναν ζωντανό θεσμό που αναπνέει μαζί με το νησί και τους ανθρώπους του. Στη 18η έκδοσή του, το φεστιβάλ εδραιώνεται ως μια ουσιαστική τομή στη διεθνή σκηνή της μικρής φόρμας, τιμώντας την καλλιτεχνική ωριμότητα, την κοινωνική ορατότητα και την ανάγκη για συμπεριληπτική επικοινωνία.

Με φόντο την αδρή ομορφιά της Φολεγάνδρου, το Psarokokalo μεταμορφώνεται σε ένα πνευματικό εργαστήριο και έναν χώρο ενσυναίσθησης, χτίζοντας μια στέρεη γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και την πρωτοπορία, ανάμεσα στις τοπικές ρίζες και τον παγκόσμιο ορίζοντα. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής συνάντησης, όπου η τέχνη του σινεμά γίνεται το όχημα για να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας και τον κόσμο.

Μετα-Φεστιβαλικές Προβολές

Επεκτείνοντας την κινηματογραφική εμπειρία πέρα από τις κύριες ημερομηνίες και τα σύνορα του φεστιβάλ, οι ειδικές μετα-φεστιβαλικές προβολές γεφυρώνουν τη διοργάνωση με νέα κοινά σε μοναδικές τοποθεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, το φεστιβάλ δίνει ραντεβού πάνω στην άμμο και προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή Προβολή στη Θάλασσα Μεγάλου Μήκους (με ελληνικούς υπότιτλους), στην ειδυλλιακή Παραλία Αγκάλη της Φολεγάνδρου.

Οι Νικητές του Psarokokalo στην Αθήνα

Η κινηματογραφική εμπειρία του Psarokokalo ταξιδεύει από το Αιγαίο στην καρδιά της πρωτεύουσας για μια ξεχωριστή βραδιά ανάδειξης των μεγάλων νικητών (είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης). Στις 20 Ιουλίου, ο θερινός κινηματογράφος Σινέ Επί Κολωνώ (epikolono.gr) υποδέχεται μια μοναδική, ειδική προβολή με τις βραβευμένες ταινίες της φετινής 18ης διοργάνωσης. Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει συγκεντρωμένα τα έργα που ξεχώρισαν οι διεθνείς κριτικές επιτροπές για την καλλιτεχνική τους καινοτομία και την αφηγηματική τους τόλμη, σφραγίζοντας με τον πιο ιδανικό τρόπο το φετινό κινηματογραφικό μας ταξίδι.

Κρατήσεις και πληροφορίες: https://www.psarokokalo.org

Οι προβολές πραγματοποιούνται με Αγγλικούς υποτίτλους

Η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορ