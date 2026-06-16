Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Το εικαστικό δίδυμο Caitlind Brown-Wayne Patrick Garrett κατακτά την Κρήτη με το έργο Chronotopia
Το εικαστικό δίδυμο Caitlind Brown-Wayne Patrick Garrett κατακτά την Κρήτη με το έργο Chronotopia
Οι Caitlind r.c. Brown και Wayne Garrett μετατρέπουν το τοπίο του Αγίου Νικολάου σε μια εμπειρία θέασης, συμμετοχής και στοχασμού μέσα από την εγκατάσταση Chronotopia που απέσπασε το Βραβείο Τέχνης του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη για το 2026
Κάποια έργα μοιάζουν να υπάρχουν σε έναν τόπο από πάντα, όχι μόνο εξαιτίας της επιβλητικής παρουσίας τους, αλλά και λόγω της μεταμορφωτικής τους δύναμης, της ικανότητάς τους να αλλάζουν τον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χώρο, τον χρόνο και, τελικά, τον ίδιο μας τον εαυτό. Η Chronotopia των Caitlind r.c. Brown και Wayne Garrett, η νέα μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση που εντάχθηκε στη συλλογή του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη στο Minos Palace Resort, ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία έργων.
Ένα έργο που σε καλεί να δεις-κυριολεκτικά και μεταφορικά-με διαφορετικό βλέμμα την ιστορία, τη χωροχρονική διάσταση και τα πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης ενός τόπου. Οι δύο βραβευμένοι Καναδοί καλλιτέχνες έχουν γίνει γνωστοί για τις παρεμβατικές εγκαταστάσεις τους στον δημόσιο χώρο και για τα συνεργατικά πρότζεκτ που έχουν υλοποιήσει από την Τουρκία έως την Ιαπωνία και από την Κίνα έως τη Βόρεια Αμερική. Στην Κρήτη παρουσιάζουν ένα έργο που συνομιλεί με το τοπίο όχι ως φόντο, αλλά ως ενεργό συνομιλητή. Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η θάλασσα και ο ουρανός μοιάζουν να συνάπτουν καθημερινά μια αθόρυβη συμφωνία φωτός, οι Brown και Garrett προτείνουν μια ιδιότυπη αρχιτεκτονική της όρασης. Η Chronotopia δεν αρκείται στο να διεκδικεί το βλέμμα του επισκέπτη. Απαιτεί τη συμμετοχή του. Σε προσκαλεί να την περιεργαστείς, να κινηθείς γύρω και μέσα της, να αφήσεις την εικόνα του κόσμου να διαθλαστεί μέσα από τους φακούς της και μαζί της να διαθλαστούν, έστω για λίγο, και οι βεβαιότητές σου.
Πρόκειται για το νικητήριο έργο του Βραβείου Τέχνης 2026 του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, ενός θεσμού που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αποκτήσει ξεχωριστή θέση στον χώρο της σύγχρονης τέχνης. Η εγκατάσταση είναι εμπνευσμένη από τη σχέση της Κρήτης με το νερό, το φως, τον χώρο και τον χρόνο. Μεταμορφώνεται διαρκώς ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τις καιρικές συνθήκες και τη θέση του θεατή. Άλλοτε μοιάζει με γλυπτική παρουσία που αναδύεται από το τοπίο και άλλοτε με ένα εύθραυστο κατασκεύασμα φωτός, του οποίου η μορφή αλλάζει όσο το πλησιάζεις. Καθώς περιεργάζεσαι την εγκατάσταση από κοντά αποκαλύπτονται τα αψιδωτά «πανιά» που συγκροτούν το έργο: επιφάνειες αποτελούμενες από χιλιάδες οπτικούς φακούς, οι οποίοι υψώνονται σαν διάφανες μεμβράνες ανάμεσα στον πραγματικό και τον αντιληπτό κόσμο. Η εικόνα που σχηματίζουν μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς το φως, ο άνεμος και η κίνηση των επισκεπτών ενεργοποιούν τη δομή του έργου.
Η εγκατάσταση εντάσσεται στη μακρόχρονη πορεία του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, το οποίο από τη δεκαετία του 1980 οικοδομεί μία από τις σημαντικότερες υπαίθριες συλλογές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Η θεσμοθέτηση του Βραβείου Τέχνης το 2019 αποτέλεσε φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής, δίνοντας τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να δημιουργούν νέα έργα ειδικά σχεδιασμένα για τον τόπο και να τα εντάσσουν στη μόνιμη συλλογή του Ιδρύματος.
Όταν, όμως, ο επισκέπτης πλησιάσει, η κατασκευή αποκαλύπτει τη σύνθετη υλικότητά της. Περίπου 1.500 φακοί οράσεως-ανάμεσά τους προοδευτικοί και bifocal φακοί που είχαν κριθεί ακατάλληλοι για περαιτέρω χρήση-αποκτούν μια δεύτερη ζωή μέσα από την τέχνη. Καθένας τους αιχμαλωτίζει θραύσματα του περιβάλλοντος και τα μετατρέπει σε μικροσκοπικά σύμπαντα εικόνων.
Ένα έργο που σε καλεί να δεις-κυριολεκτικά και μεταφορικά-με διαφορετικό βλέμμα την ιστορία, τη χωροχρονική διάσταση και τα πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης ενός τόπου. Οι δύο βραβευμένοι Καναδοί καλλιτέχνες έχουν γίνει γνωστοί για τις παρεμβατικές εγκαταστάσεις τους στον δημόσιο χώρο και για τα συνεργατικά πρότζεκτ που έχουν υλοποιήσει από την Τουρκία έως την Ιαπωνία και από την Κίνα έως τη Βόρεια Αμερική. Στην Κρήτη παρουσιάζουν ένα έργο που συνομιλεί με το τοπίο όχι ως φόντο, αλλά ως ενεργό συνομιλητή. Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η θάλασσα και ο ουρανός μοιάζουν να συνάπτουν καθημερινά μια αθόρυβη συμφωνία φωτός, οι Brown και Garrett προτείνουν μια ιδιότυπη αρχιτεκτονική της όρασης. Η Chronotopia δεν αρκείται στο να διεκδικεί το βλέμμα του επισκέπτη. Απαιτεί τη συμμετοχή του. Σε προσκαλεί να την περιεργαστείς, να κινηθείς γύρω και μέσα της, να αφήσεις την εικόνα του κόσμου να διαθλαστεί μέσα από τους φακούς της και μαζί της να διαθλαστούν, έστω για λίγο, και οι βεβαιότητές σου.
Πρόκειται για το νικητήριο έργο του Βραβείου Τέχνης 2026 του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, ενός θεσμού που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αποκτήσει ξεχωριστή θέση στον χώρο της σύγχρονης τέχνης. Η εγκατάσταση είναι εμπνευσμένη από τη σχέση της Κρήτης με το νερό, το φως, τον χώρο και τον χρόνο. Μεταμορφώνεται διαρκώς ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τις καιρικές συνθήκες και τη θέση του θεατή. Άλλοτε μοιάζει με γλυπτική παρουσία που αναδύεται από το τοπίο και άλλοτε με ένα εύθραυστο κατασκεύασμα φωτός, του οποίου η μορφή αλλάζει όσο το πλησιάζεις. Καθώς περιεργάζεσαι την εγκατάσταση από κοντά αποκαλύπτονται τα αψιδωτά «πανιά» που συγκροτούν το έργο: επιφάνειες αποτελούμενες από χιλιάδες οπτικούς φακούς, οι οποίοι υψώνονται σαν διάφανες μεμβράνες ανάμεσα στον πραγματικό και τον αντιληπτό κόσμο. Η εικόνα που σχηματίζουν μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς το φως, ο άνεμος και η κίνηση των επισκεπτών ενεργοποιούν τη δομή του έργου.
Η εγκατάσταση εντάσσεται στη μακρόχρονη πορεία του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, το οποίο από τη δεκαετία του 1980 οικοδομεί μία από τις σημαντικότερες υπαίθριες συλλογές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Η θεσμοθέτηση του Βραβείου Τέχνης το 2019 αποτέλεσε φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής, δίνοντας τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να δημιουργούν νέα έργα ειδικά σχεδιασμένα για τον τόπο και να τα εντάσσουν στη μόνιμη συλλογή του Ιδρύματος.
Στην άκρη του κρητικού κόσμουΚάθε έργο της συλλογής προσφέρει τη δική του ανάγνωση του τοπίου. Η Chronotopia, ωστόσο, μοιάζει να συνομιλεί ιδιαίτερα με ένα άλλο εμβληματικό έργο που δεσπόζει στην απέναντι πλευρά της χερσονήσου: τη Virtuous Spiral («Ενάρετη Σπείρα») της Δανάης Στράτου. Σαν μια αόρατη γραμμή να ενώνει τα δύο έργα, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και διαφορετικές προσεγγίσεις της δημόσιας γλυπτικής. Την ίδια στιγμή που η Virtuous Spiral σε κερδίζει με τη «χοϊκότητα» της, η Chronotopia από μακριά μοιάζει σχεδόν άυλη. Σαν να βρίσκεται εκεί για να ενώσει το νερό με τα βουνά που διακρίνονται στον ορίζοντα, τη θάλασσα με τον αέρα, τα επιμέρους στοιχεία του τοπίου σε μία ενιαία εμπειρία. Καθώς αντανακλά το φως του κρητικού ήλιου, εμφανίζεται σαν ένα ασημένιο ίχνος χαραγμένο πάνω στον ορίζοντα.
Όταν, όμως, ο επισκέπτης πλησιάσει, η κατασκευή αποκαλύπτει τη σύνθετη υλικότητά της. Περίπου 1.500 φακοί οράσεως-ανάμεσά τους προοδευτικοί και bifocal φακοί που είχαν κριθεί ακατάλληλοι για περαιτέρω χρήση-αποκτούν μια δεύτερη ζωή μέσα από την τέχνη. Καθένας τους αιχμαλωτίζει θραύσματα του περιβάλλοντος και τα μετατρέπει σε μικροσκοπικά σύμπαντα εικόνων.
Σε αυτή την περίπτωση, το τοπίο του Αγίου Νικολάου δεν λειτουργεί ως σκηνικό. Μετατρέπεται σε συνδημιουργό. Το μεσογειακό φως, οι μεταβολές του ανέμου, οι αντανακλάσεις της θάλασσας και η παρουσία των ανθρώπων ενεργοποιούν διαρκώς το έργο, το οποίο δεν παραμένει ποτέ το ίδιο. Η έννοια του χωρόχρονου αποκτά έτσι μια απροσδόκητη υλικότητα. «Ο τόπος αυτός είναι φορτισμένος με τόσο πολλή ιστορία και συμβολισμό. Ίσως, ακούγεται κλασικό, αλλά η εμβληματική εικόνα του να κοιτάζει κανείς προς τη θάλασσα και τον ορίζοντα δημιουργεί μια αίσθηση αδιάκοπης συνέχειας και απεραντοσύνης», λένε οι δύο δημιουργοί. «Ήταν κάτι που μας γοήτευσε από την πρώτη στιγμή».
Ίσως, γι’ αυτό η Chronotopia μοιάζει τόσο οργανικά ενταγμένη στο περιβάλλον της. Όσοι γνωρίζουν τη δουλειά των δύο καλλιτεχνών αναγνωρίζουν εύκολα τη σταθερή τους επιδίωξη να δημιουργούν έργα που δεν επιβάλλονται στον χώρο αλλά αναπτύσσουν μαζί του μια σχέση αμοιβαίας επιρροής. Το τοπίο λειτουργεί έτσι ως ενεργός συνομιλητής, διαμορφώνοντας την κλίμακα, τη μορφή και τελικά το νόημα της εγκατάστασης.
Στην περίπτωση της Κρήτης, η σχέση αυτή αποκτά ιδιαίτερη ένταση. Η σφοδρότητα του φωτός, η αίσθηση του ανοιχτού ορίζοντα και η μακρά συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης μετατρέπονται σε δομικά στοιχεία του έργου. Μέσα από αυτή τη συμβίωση ανοίγεται ένας διάλογος ανάμεσα στο ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο, στο ορατό και το αόρατο. Μια συνθήκη που θυμίζει τις αναλύσεις του Μορίς Μερλό-Ποντί για το αμοιβαίο βλέμμα, για τη στιγμή κατά την οποία ο παρατηρητής γίνεται ταυτόχρονα μέρος αυτού που παρατηρεί.
«Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση αυτών των στιγμών δημόσιας οικειότητας», λένε. «Στιγμών προσωπικής περισυλλογής που εκτυλίσσονται μέσα σε έναν κοινόχρηστο χώρο». Η εμπειρία της Chronotopia θυμίζει, στην περίπτωση αυτή, περισσότερο περιπλάνηση παρά παρατήρηση. Μέσα από τους φακούς, οι μακρινοί ορίζοντες συμπυκνώνονται σε θολωτές μικροεικόνες που πάλλονται διαρκώς με τον αέρα και το φως. Το έργο δεν σου επιβάλλεται. Σε προσκαλεί. Προσφέρει μια αλληλουχία διαφορετικών εκδοχών του εαυτού του, ανάλογα με τη θέση σου, την ώρα της ημέρας ή τη διάρκεια της παραμονής σου.
Ίσως, εδώ να βρίσκεται η μεγαλύτερη δύναμή του: στην άρνησή του να προσφέρει μία και μοναδική οπτική. Παρατηρώντας το από μακριά, ενίοτε φαντάζεται με ένα παράξενο, αστραφτερό τοτέμ. Σαν ένα ανάποδο ιερό ενός τόπου όπου ο ορίζοντας διατηρεί ακόμη μια σχεδόν μυθική διάσταση. Όταν τους μεταφέρω αυτή την εντύπωση, οι ίδιοι χαμογελούν. «Δεν μιλάμε με θρησκευτικούς όρους», απαντούν. «Πιστεύουμε, όμως, ότι η επαφή με τη φύση μπορεί να αποτελέσει μια βαθιά, σχεδόν πνευματική εμπειρία. Μας ενδιαφέρει η ιδέα του να βρίσκεται κανείς σε ουσιαστική επικοινωνία με το περιβάλλον του. Και όταν λέμε "περιβάλλον", εννοούμε τα πάντα».
Για τους ίδιους, τα περισσότερα έργα τους είναι πρωτίστως βιωματικά. Σχεδιάζονται σε ανθρώπινη κλίμακα και αποσκοπούν στη δημιουργία πολλαπλών επιπέδων εμπειρίας. «Από μακριά, το έργο λειτουργεί περισσότερο ως γλυπτική παρουσία», εξηγούν. «Κάτι που παρατηρείς και που σε ελκύει από περιέργεια. Ίσως, να φαίνεται πιο εντυπωσιακό ή πιο λαμπερό από απόσταση, χωρίς να αποκαλύπτει αμέσως τι ακριβώς είναι. Η δυνατότητα, όμως, να εισέλθει κανείς στο έργο και να καθίσει μέσα σε αυτό αποτελεί μια πολύ προσωπική πρόσκληση. Είναι σαν να καλείται ο θεατής να αφιερώσει χρόνο, να επιβραδύνει τον ρυθμό του και να στοχαστεί. Η μορφή του έργου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τον περιβάλλει, δημιουργώντας την αίσθηση μιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης βύθισης στον χώρο του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο θεατής δεν βρίσκεται απλώς απέναντι από το έργο· αισθάνεται ότι συμμετέχει σε αυτό, ότι γίνεται μέρος του» καταλήγουν.
Η Chronotopia μοιάζει τελικά να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο θέασης. Όχι, μια εμπειρία κατανάλωσης εικόνων, αλλά μια διαδικασία αργής παρατήρησης-μια διαρκής άσκηση παρουσίας.
Ίσως, γι’ αυτό η επίδρασή του αποδεικνύεται τόσο ισχυρή. Δεν προσφέρει απαντήσεις ούτε επιβάλλει μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Αντίθετα, δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούν να γεννηθούν πολλαπλές αναγνώσεις και διαφορετικές προσωπικές αφηγήσεις. Στο φως του Minos Palace, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τον ουρανό και ο ορίζοντας μοιάζει ατελείωτος, η Chronotopia λειτουργεί σαν μια μηχανή αντίληψης. Ένα έργο που μας υπενθυμίζει ότι ο κόσμος δεν είναι ποτέ ένας και μοναδικός, αλλά αποτελείται από αμέτρητες εκδοχές, όσες και τα βλέμματα που τον παρατηρούν.
Για τους Brown και Garrett, η πρόκληση δεν είναι να απομονώσουν την τέχνη από την καθημερινότητα, αλλά να τη συνδέσουν μαζί της. «Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα μιας πιο στοχαστικής σχέσης με τον ορίζοντα-με τη γραμμή όπου συναντώνται η θάλασσα, ο ουρανός και η στεριά. Αυτή η εμπειρία της παρατήρησης και της παρουσίας μάς ενδιέφερε ιδιαίτερα» συμπληρώνουν. «Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις το έργο, όταν γύρω του βρίσκεται πολύς κόσμος, γιατί τότε λειτουργεί εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι στις ήσυχες στιγμές. Στην πραγματικότητα, το δημιουργήσαμε έχοντας κατά νου ακριβώς αυτές τις στιγμές ηρεμίας. Τη στιγμή που ένα μόνο άτομο, το οποίο δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει κάποιο έργο τέχνης στον χώρο, το ανακαλύπτει τυχαία. Κάποιος περιπλανιέται και ξαφνικά βρίσκεται μέσα σε αυτή την εμπειρία. Εκεί ελπίζεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι ουσιαστικό, ίσως ακόμη και βαθιά συγκινητικό» περιγράφουν χαρακτηριστικά.
Η έννοια της «δημόσιας οικειότητας», στην οποία επανέρχονται συχνά οι δύο καλλιτέχνες, αποκτά εδώ ιδιαίτερο βάρος. «Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση αυτών των στιγμών δημόσιας οικειότητας-στιγμών προσωπικής περισυλλογής που εκτυλίσσονται μέσα σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Και κάτι ακόμη που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη σημερινή τοποθέτηση του έργου είναι ότι μπορείς να παρατηρείς κάποιον την ώρα που εκείνος παρατηρεί. Με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι κι εσύ μέρος του έργου με έναν πολύ κυριολεκτικό τρόπο. Το σώμα σου κατακερματίζεται οπτικά, όπως κατακερματίζεται και το τοπίο όταν βρίσκεσαι μέσα στην εγκατάσταση. Έτσι γίνεται απολύτως σαφές πότε είσαι συμμετέχων και πότε παρατηρητής».
Αυτή ακριβώς η μετατόπιση ανάμεσα στον θεατή και το θέαμα, ανάμεσα στην εμπειρία και την παρατήρησή της, είναι που καθιστά την Chronotopia κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή εγκατάσταση στο τοπίο. Πρόκειται για ένα έργο που ενεργοποιεί διαρκώς τη σχέση μας με τον χώρο, τον χρόνο και τους άλλους. Ένα έργο που δεν αναπαριστά τον κόσμο, αλλά μας καλεί να τον ξαναδούμε. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου Τέχνης του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη-αποτελούμενη από την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια Πολίνα Κοσμαδάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Ιδρύματος και ιστορικό τέχνης Σωτήριο Μπαχτσετζή, καθώς και τους εικαστικούς και πανεπιστημιακούς Νίκο Ναυρίδη και Αλέξανδρο Ψυχούλη -ξεχώρισε την πρόταση των Brown και Garrett θεωρώντας ότι «συμβάλλουν ουσιαστικά στον σύγχρονο καλλιτεχνικό διάλογο, προτείνοντας καινοτόμες μεθοδολογίες και πρακτικές που γεφυρώνουν την εννοιολογική σκέψη με τη βιωματική εμπειρία και ενισχύουν τη διαθεματική προσέγγιση της τέχνης, διευρύνοντας τα όρια μεταξύ εικαστικής πρακτικής, περιβαλλοντικού και κοινωνικού στοχασμού».
Ίσως, αυτή η διατύπωση να περιγράφει με ακρίβεια και την ουσία της Chronotopia. Όχι, ως ένα έργο που διεκδικεί να κυριαρχήσει στο τοπίο, αλλά ως μια ανοιχτή πρόταση θέασης. Μια υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα δεν είναι ποτέ δεδομένη, αλλά διαμορφώνεται διαρκώς μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να την κοιτάξουμε.
Μια εμπειρία που ενεργοποιείται από το βλέμμαΌλες αυτές οι σκέψεις προκύπτουν έπειτα από μια συζήτηση που έχουμε μαζί τους στο εστιατόριο του Minos Palace Resort, έναν χώρο πλήρως εναρμονισμένο με το περιβάλλον. Για τους Brown και Garrett, η σχέση με τον τόπο υπήρξε καθοριστική ήδη από τη στιγμή της υποβολής της πρότασής τους. «Το πρώτο πράγμα που προσέξαμε όταν ανοίξαμε τον σύνδεσμο για το βραβείο ήταν ο χώρος, ο τόπος», μας εξηγούν. «Μας τράβηξε αμέσως η σχέση του με τη Μεσόγειο Θάλασσα, κάτι που για εμάς, ως Καναδούς, αποτελούσε μια εντελώς νέα εμπειρία. Ζούμε στο Κάλγκαρι, στους πρόποδες των Καναδικών Βραχωδών Ορέων, μια περιοχή χωρίς άμεση επαφή με μεγάλες υδάτινες εκτάσεις. Αυτό είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς, δεδομένου ότι δεν διαθέτουμε βιωματική σχέση με θάλασσες αυτού του μεγέθους -και ακόμη περισσότερο με μια θάλασσα όπως η Μεσόγειος, η οποία κουβαλά ένα τόσο πυκνό φορτίο μύθων, ιστορίας αλλά και σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών πολυπλοκοτήτων».
Ίσως, γι’ αυτό η Chronotopia μοιάζει τόσο οργανικά ενταγμένη στο περιβάλλον της. Όσοι γνωρίζουν τη δουλειά των δύο καλλιτεχνών αναγνωρίζουν εύκολα τη σταθερή τους επιδίωξη να δημιουργούν έργα που δεν επιβάλλονται στον χώρο αλλά αναπτύσσουν μαζί του μια σχέση αμοιβαίας επιρροής. Το τοπίο λειτουργεί έτσι ως ενεργός συνομιλητής, διαμορφώνοντας την κλίμακα, τη μορφή και τελικά το νόημα της εγκατάστασης.
Στην περίπτωση της Κρήτης, η σχέση αυτή αποκτά ιδιαίτερη ένταση. Η σφοδρότητα του φωτός, η αίσθηση του ανοιχτού ορίζοντα και η μακρά συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης μετατρέπονται σε δομικά στοιχεία του έργου. Μέσα από αυτή τη συμβίωση ανοίγεται ένας διάλογος ανάμεσα στο ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο, στο ορατό και το αόρατο. Μια συνθήκη που θυμίζει τις αναλύσεις του Μορίς Μερλό-Ποντί για το αμοιβαίο βλέμμα, για τη στιγμή κατά την οποία ο παρατηρητής γίνεται ταυτόχρονα μέρος αυτού που παρατηρεί.
«Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση αυτών των στιγμών δημόσιας οικειότητας», λένε. «Στιγμών προσωπικής περισυλλογής που εκτυλίσσονται μέσα σε έναν κοινόχρηστο χώρο». Η εμπειρία της Chronotopia θυμίζει, στην περίπτωση αυτή, περισσότερο περιπλάνηση παρά παρατήρηση. Μέσα από τους φακούς, οι μακρινοί ορίζοντες συμπυκνώνονται σε θολωτές μικροεικόνες που πάλλονται διαρκώς με τον αέρα και το φως. Το έργο δεν σου επιβάλλεται. Σε προσκαλεί. Προσφέρει μια αλληλουχία διαφορετικών εκδοχών του εαυτού του, ανάλογα με τη θέση σου, την ώρα της ημέρας ή τη διάρκεια της παραμονής σου.
Ίσως, εδώ να βρίσκεται η μεγαλύτερη δύναμή του: στην άρνησή του να προσφέρει μία και μοναδική οπτική. Παρατηρώντας το από μακριά, ενίοτε φαντάζεται με ένα παράξενο, αστραφτερό τοτέμ. Σαν ένα ανάποδο ιερό ενός τόπου όπου ο ορίζοντας διατηρεί ακόμη μια σχεδόν μυθική διάσταση. Όταν τους μεταφέρω αυτή την εντύπωση, οι ίδιοι χαμογελούν. «Δεν μιλάμε με θρησκευτικούς όρους», απαντούν. «Πιστεύουμε, όμως, ότι η επαφή με τη φύση μπορεί να αποτελέσει μια βαθιά, σχεδόν πνευματική εμπειρία. Μας ενδιαφέρει η ιδέα του να βρίσκεται κανείς σε ουσιαστική επικοινωνία με το περιβάλλον του. Και όταν λέμε "περιβάλλον", εννοούμε τα πάντα».
Για τους ίδιους, τα περισσότερα έργα τους είναι πρωτίστως βιωματικά. Σχεδιάζονται σε ανθρώπινη κλίμακα και αποσκοπούν στη δημιουργία πολλαπλών επιπέδων εμπειρίας. «Από μακριά, το έργο λειτουργεί περισσότερο ως γλυπτική παρουσία», εξηγούν. «Κάτι που παρατηρείς και που σε ελκύει από περιέργεια. Ίσως, να φαίνεται πιο εντυπωσιακό ή πιο λαμπερό από απόσταση, χωρίς να αποκαλύπτει αμέσως τι ακριβώς είναι. Η δυνατότητα, όμως, να εισέλθει κανείς στο έργο και να καθίσει μέσα σε αυτό αποτελεί μια πολύ προσωπική πρόσκληση. Είναι σαν να καλείται ο θεατής να αφιερώσει χρόνο, να επιβραδύνει τον ρυθμό του και να στοχαστεί. Η μορφή του έργου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τον περιβάλλει, δημιουργώντας την αίσθηση μιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης βύθισης στον χώρο του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο θεατής δεν βρίσκεται απλώς απέναντι από το έργο· αισθάνεται ότι συμμετέχει σε αυτό, ότι γίνεται μέρος του» καταλήγουν.
Η Chronotopia μοιάζει τελικά να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο θέασης. Όχι, μια εμπειρία κατανάλωσης εικόνων, αλλά μια διαδικασία αργής παρατήρησης-μια διαρκής άσκηση παρουσίας.
Μια τέχνη της παρουσίαςΣε μια εποχή, όπου η τέχνη συχνά εξαντλείται στην αναπαραγωγή εικόνων για τα κοινωνικά δίκτυα, η Chronotopia υπενθυμίζει τη σημασία της φυσικής παρουσίας. Το έργο απαιτεί χρόνο και προϋποθέτει περιέργεια. Για την ακρίβεια ζητά από τον επισκέπτη να εγκαταλείψει, έστω προσωρινά, την ταχύτητα της κατανάλωσης και να αφεθεί σε μια εμπειρία παρατήρησης.
Ίσως, γι’ αυτό η επίδρασή του αποδεικνύεται τόσο ισχυρή. Δεν προσφέρει απαντήσεις ούτε επιβάλλει μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Αντίθετα, δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούν να γεννηθούν πολλαπλές αναγνώσεις και διαφορετικές προσωπικές αφηγήσεις. Στο φως του Minos Palace, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τον ουρανό και ο ορίζοντας μοιάζει ατελείωτος, η Chronotopia λειτουργεί σαν μια μηχανή αντίληψης. Ένα έργο που μας υπενθυμίζει ότι ο κόσμος δεν είναι ποτέ ένας και μοναδικός, αλλά αποτελείται από αμέτρητες εκδοχές, όσες και τα βλέμματα που τον παρατηρούν.
Ένα απολύτως δημοκρατικό έργοΗ συζήτησή μας επιστρέφει αναπόφευκτα στην έννοια της συμμετοχής. Τους επισημαίνω ότι τα έργα τους ανοίγουν διαρκώς νέους δρόμους επικοινωνίας με τον χώρο και τον άλλον, λειτουργώντας συχνά ως αντίβαρο σε μια όλο και πιο ατομοκεντρική και μάλλον νακρισσιστική αντίληψη της εμπειρίας. Σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων, η αίσθηση της σύνδεσης με κάτι ευρύτερο μοιάζει περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Οι ίδιοι συμφωνούν, αν και προσεγγίζουν το ζήτημα μέσα από την πρακτική της δημιουργίας. «Υπάρχει μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στο να δημιουργείς ένα έργο μέσα σε έναν λειτουργικό χώρο», λένε. «Εδώ συνυπάρχουν λουόμενοι, άνθρωποι που κάνουν θαλάσσια σπορ, εργαζόμενοι που φροντίζουν τους κήπους. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπίου, μέσα στο οποίο εντάσσεται το έργο».
Για τους Brown και Garrett, η πρόκληση δεν είναι να απομονώσουν την τέχνη από την καθημερινότητα, αλλά να τη συνδέσουν μαζί της. «Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα μιας πιο στοχαστικής σχέσης με τον ορίζοντα-με τη γραμμή όπου συναντώνται η θάλασσα, ο ουρανός και η στεριά. Αυτή η εμπειρία της παρατήρησης και της παρουσίας μάς ενδιέφερε ιδιαίτερα» συμπληρώνουν. «Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις το έργο, όταν γύρω του βρίσκεται πολύς κόσμος, γιατί τότε λειτουργεί εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι στις ήσυχες στιγμές. Στην πραγματικότητα, το δημιουργήσαμε έχοντας κατά νου ακριβώς αυτές τις στιγμές ηρεμίας. Τη στιγμή που ένα μόνο άτομο, το οποίο δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει κάποιο έργο τέχνης στον χώρο, το ανακαλύπτει τυχαία. Κάποιος περιπλανιέται και ξαφνικά βρίσκεται μέσα σε αυτή την εμπειρία. Εκεί ελπίζεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι ουσιαστικό, ίσως ακόμη και βαθιά συγκινητικό» περιγράφουν χαρακτηριστικά.
Η έννοια της «δημόσιας οικειότητας», στην οποία επανέρχονται συχνά οι δύο καλλιτέχνες, αποκτά εδώ ιδιαίτερο βάρος. «Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση αυτών των στιγμών δημόσιας οικειότητας-στιγμών προσωπικής περισυλλογής που εκτυλίσσονται μέσα σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Και κάτι ακόμη που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη σημερινή τοποθέτηση του έργου είναι ότι μπορείς να παρατηρείς κάποιον την ώρα που εκείνος παρατηρεί. Με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι κι εσύ μέρος του έργου με έναν πολύ κυριολεκτικό τρόπο. Το σώμα σου κατακερματίζεται οπτικά, όπως κατακερματίζεται και το τοπίο όταν βρίσκεσαι μέσα στην εγκατάσταση. Έτσι γίνεται απολύτως σαφές πότε είσαι συμμετέχων και πότε παρατηρητής».
Αυτή ακριβώς η μετατόπιση ανάμεσα στον θεατή και το θέαμα, ανάμεσα στην εμπειρία και την παρατήρησή της, είναι που καθιστά την Chronotopia κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή εγκατάσταση στο τοπίο. Πρόκειται για ένα έργο που ενεργοποιεί διαρκώς τη σχέση μας με τον χώρο, τον χρόνο και τους άλλους. Ένα έργο που δεν αναπαριστά τον κόσμο, αλλά μας καλεί να τον ξαναδούμε. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου Τέχνης του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη-αποτελούμενη από την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια Πολίνα Κοσμαδάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Ιδρύματος και ιστορικό τέχνης Σωτήριο Μπαχτσετζή, καθώς και τους εικαστικούς και πανεπιστημιακούς Νίκο Ναυρίδη και Αλέξανδρο Ψυχούλη -ξεχώρισε την πρόταση των Brown και Garrett θεωρώντας ότι «συμβάλλουν ουσιαστικά στον σύγχρονο καλλιτεχνικό διάλογο, προτείνοντας καινοτόμες μεθοδολογίες και πρακτικές που γεφυρώνουν την εννοιολογική σκέψη με τη βιωματική εμπειρία και ενισχύουν τη διαθεματική προσέγγιση της τέχνης, διευρύνοντας τα όρια μεταξύ εικαστικής πρακτικής, περιβαλλοντικού και κοινωνικού στοχασμού».
Ίσως, αυτή η διατύπωση να περιγράφει με ακρίβεια και την ουσία της Chronotopia. Όχι, ως ένα έργο που διεκδικεί να κυριαρχήσει στο τοπίο, αλλά ως μια ανοιχτή πρόταση θέασης. Μια υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα δεν είναι ποτέ δεδομένη, αλλά διαμορφώνεται διαρκώς μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να την κοιτάξουμε.
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