Το εικαστικό δίδυμο Caitlind Brown-Wayne Patrick Garrett κατακτά την Κρήτη με το έργο Chronotopia

Οι δημιουργοί του έργου, Caitlind r.c. Brown και Wayne Garrett

Μια εμπειρία που ενεργοποιείται από το βλέμμα

Μια τέχνη της παρουσίας

Ένα απολύτως δημοκρατικό έργο

Σε αυτή την περίπτωση, το τοπίο του Αγίου Νικολάου δεν λειτουργεί ως σκηνικό. Μετατρέπεται σε συνδημιουργό. Το μεσογειακό φως, οι μεταβολές του ανέμου, οι αντανακλάσεις της θάλασσας και η παρουσία των ανθρώπων ενεργοποιούν διαρκώς το έργο, το οποίο δεν παραμένει ποτέ το ίδιο. Η έννοια του χωρόχρονου αποκτά έτσι μια απροσδόκητη υλικότητα. «. Ίσως, ακούγεται κλασικό, αλλά», λένε οι δύο δημιουργοί. «Ήταν κάτι που μας γοήτευσε από την πρώτη στιγμή».Όλες αυτές οι σκέψεις προκύπτουν έπειτα από μια συζήτηση που έχουμε μαζί τους στο εστιατόριο του Minos Palace Resort, έναν χώρο πλήρως εναρμονισμένο με το περιβάλλον. Για τους Brown και Garrett, η σχέση με τον τόπο υπήρξε καθοριστική ήδη από τη στιγμή της υποβολής της πρότασής τους. «Το πρώτο πράγμα που προσέξαμε όταν ανοίξαμε τον σύνδεσμο για το βραβείο ήταν ο χώρος, ο τόπος», μας εξηγούν. «Μας τράβηξε αμέσως η σχέση του με τη Μεσόγειο Θάλασσα, κάτι που για εμάς, ως Καναδούς, αποτελούσε μια εντελώς νέα εμπειρία. Ζούμε στο Κάλγκαρι, στους πρόποδες των Καναδικών Βραχωδών Ορέων, μια περιοχή χωρίς άμεση επαφή με μεγάλες υδάτινες εκτάσεις. Αυτό είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς, δεδομένου ότι δεν διαθέτουμε βιωματική σχέση με θάλασσες αυτού του μεγέθους -και ακόμη περισσότερο με μια θάλασσα όπως η Μεσόγειος, η οποία κουβαλά ένα τόσο πυκνό φορτίο μύθων, ιστορίας αλλά και σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών πολυπλοκοτήτων».Ίσως, γι’ αυτό η Chronotopia μοιάζει τόσο οργανικά ενταγμένη στο περιβάλλον της. Όσοι γνωρίζουν τη δουλειά των δύο καλλιτεχνών αναγνωρίζουν εύκολα τη σταθερή τους επιδίωξη να δημιουργούν έργα που δεν επιβάλλονται στον χώρο αλλά αναπτύσσουν μαζί του μια σχέση αμοιβαίας επιρροής. ΤΣτην περίπτωση της Κρήτης, η σχέση αυτή αποκτά ιδιαίτερη ένταση. Η σφοδρότητα του φωτός, η αίσθηση του ανοιχτού ορίζοντα και η μακρά συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης μετατρέπονται σε δομικά στοιχεία του έργου. Μέσα από αυτή τη συμβίωση ανοίγεται ένας, στο ορατό και το αόρατο. Μια συνθήκη που θυμίζει τις αναλύσεις του Μορίς Μερλό-Ποντί για το αμοιβαίο βλέμμα, για τη στιγμή κατά την οποία ο παρατηρητής γίνεται ταυτόχρονα μέρος αυτού που παρατηρεί.», λένε. «Στιγμών προσωπικής περισυλλογής που εκτυλίσσονται μέσα σε έναν κοινόχρηστο χώρο». Η εμπειρία της Chronotopia θυμίζει, στην περίπτωση αυτή, περισσότερο περιπλάνηση παρά παρατήρηση. Μέσα από τους φακούς, οι μακρινοί ορίζοντες συμπυκνώνονται σε θολωτές μικροεικόνες που πάλλονται διαρκώς με τον αέρα και το φως. Το έργο δεν σου επιβάλλεται. Σε προσκαλεί. Προσφέρει μια αλληλουχία διαφορετικών εκδοχών του εαυτού του, ανάλογα με τη θέση σου, την ώρα της ημέρας ή τη διάρκεια της παραμονής σου.Ίσως, εδώ να βρίσκεται η μεγαλύτερη δύναμή του:. Παρατηρώντας το από μακριά, ενίοτε φαντάζεται με ένα παράξενο, αστραφτερό τοτέμ. Σαν ένα ανάποδο ιερό ενός τόπου όπου ο ορίζοντας διατηρεί ακόμη μια σχεδόν μυθική διάσταση. Όταν τους μεταφέρω αυτή την εντύπωση, οι ίδιοι χαμογελούν. «Δεν μιλάμε με θρησκευτικούς όρους», απαντούν. «Πιστεύουμε, όμως, ότι η επαφή με τη φύση μπορεί να αποτελέσει μια βαθιά, σχεδόν πνευματική εμπειρία. Μας ενδιαφέρει η ιδέα του να βρίσκεται κανείς σε ουσιαστική επικοινωνία με το περιβάλλον του. Και όταν λέμε "περιβάλλον", εννοούμε τα πάντα».Για τους ίδιους,. Σχεδιάζονται σε ανθρώπινη κλίμακα και αποσκοπούν στη. «Από μακριά, το έργο λειτουργεί περισσότερο ως», εξηγούν. «Κάτι που παρατηρείς και που σε ελκύει από περιέργεια. Ίσως, να φαίνεται, χωρίς να αποκαλύπτει αμέσως τι ακριβώς είναι. Η δυνατότητα, όμως, να εισέλθει κανείς στο έργο και να καθίσει μέσα σε αυτό αποτελεί μια πολύ προσωπική πρόσκληση. Είναι σαν να καλείται ο θεατής να αφιερώσει χρόνο, να επιβραδύνει τον ρυθμό του και να στοχαστεί. Η μορφή του έργου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τον περιβάλλει, δημιουργώντας την αίσθηση μιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης βύθισης στον χώρο του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο θεατής δεν βρίσκεται απλώς απέναντι από το έργο· αισθάνεται ότι συμμετέχει σε αυτό, ότι γίνεται μέρος του» καταλήγουν.. Όχι, μια εμπειρία κατανάλωσης εικόνων, αλλά μια διαδικασία αργής παρατήρησης-μια διαρκής άσκηση παρουσίας.Σε μια εποχή, όπου η τέχνη συχνά εξαντλείται στην αναπαραγωγή εικόνων για τα κοινωνικά δίκτυα,. Το έργο απαιτεί χρόνο και προϋποθέτει περιέργεια. Για την ακρίβεια ζητά από τον επισκέπτη να εγκαταλείψει, έστω προσωρινά, την ταχύτητα της κατανάλωσης και να αφεθεί σε μια εμπειρία παρατήρησης.Ίσως, γι’ αυτό η επίδρασή του αποδεικνύεται τόσο ισχυρή. Δεν προσφέρει απαντήσεις ούτε επιβάλλει μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Αντίθετα, δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούν να γεννηθούν πολλαπλές αναγνώσεις και διαφορετικές προσωπικές αφηγήσεις. Στο φως του Minos Palace, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τον ουρανό και ο ορίζοντας μοιάζει ατελείωτος, η Chronotopia λειτουργεί σαν μια μηχανή αντίληψης. Ένα έργο που, όσες και τα βλέμματα που τον παρατηρούν.Η συζήτησή μας επιστρέφει αναπόφευκτα στην έννοια της συμμετοχής. Τους επισημαίνω ότι τα έργα τους ανοίγουν διαρκώς νέους δρόμους επικοινωνίας με τον χώρο και τον άλλον, λειτουργώντας συχνά ως αντίβαρο σε μια όλο και πιο ατομοκεντρική και μάλλον νακρισσιστική αντίληψη της εμπειρίας. Σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων, η αίσθηση της σύνδεσης με κάτι ευρύτερο μοιάζει περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Οι ίδιοι συμφωνούν, αν και προσεγγίζουν το ζήτημα μέσα από την πρακτική της δημιουργίας. «Υπάρχει μια», λένε. «Εδώ συνυπάρχουν λουόμενοι, άνθρωποι που κάνουν θαλάσσια σπορ, εργαζόμενοι που φροντίζουν τους κήπους. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπίου, μέσα στο οποίο εντάσσεται το έργο».Για τους Brown και Garrett, η πρόκληση δεν είναι να απομονώσουν την τέχνη από την καθημερινότητα, αλλά να τη συνδέσουν μαζί της. «Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα μιας πιο στοχαστικής σχέσης με τον ορίζοντα-με τη γραμμή όπου συναντώνται η θάλασσα, ο ουρανός και η στεριά. Αυτή η εμπειρία της παρατήρησης και της παρουσίας μάς ενδιέφερε ιδιαίτερα» συμπληρώνουν. «Έχει ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα, το δημιουργήσαμε έχοντας κατά νου ακριβώς αυτές τις στιγμές ηρεμίας. Τη στιγμή που ένα μόνο άτομο, το οποίο δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει κάποιο έργο τέχνης στον χώρο, το ανακαλύπτει τυχαία. Κάποιος περιπλανιέται και ξαφνικά βρίσκεται μέσα σε αυτή την εμπειρία. Εκεί ελπίζεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι ουσιαστικό, ίσως ακόμη και βαθιά συγκινητικό» περιγράφουν χαρακτηριστικά.Η έννοια της «», στην οποία επανέρχονται συχνά οι δύο καλλιτέχνες, αποκτά εδώ ιδιαίτερο βάρος. «Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση αυτών των στιγμών δημόσιας οικειότητας-στιγμών προσωπικής περισυλλογής που εκτυλίσσονται μέσα σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Και κάτι ακόμη που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη σημερινή τοποθέτηση του έργου είναι ότι. Το σώμα σου κατακερματίζεται οπτικά, όπως κατακερματίζεται και το τοπίο όταν βρίσκεσαι μέσα στην εγκατάσταση. Έτσι γίνεται απολύτως σαφές πότε είσαι συμμετέχων και πότε παρατηρητής».Αυτή ακριβώκάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή εγκατάσταση στο τοπίο. Πρόκειται για ένα έργο που ενεργοποιεί διαρκώς τη σχέση μας με τον χώρο, τον χρόνο και τους άλλους. Ένα έργο που δεν αναπαριστά τον κόσμο, αλλά μας καλεί να τον ξαναδούμε. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου Τέχνης του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη-αποτελούμενη από την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια Πολίνα Κοσμαδάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Ιδρύματος και ιστορικό τέχνης Σωτήριο Μπαχτσετζή, καθώς και τους εικαστικούς και πανεπιστημιακούς Νίκο Ναυρίδη και Αλέξανδρο Ψυχούλη -ξεχώρισε την πρόταση των Brown και Garrett θεωρώντας ότι «συμβάλλουν ουσιαστικά στον σύγχρονο καλλιτεχνικό διάλογο, προτείνοντας καινοτόμες μεθοδολογίες και πρακτικές που γεφυρώνουν την εννοιολογική σκέψη με τη βιωματική εμπειρία και ενισχύουν τη διαθεματική προσέγγιση της τέχνης, διευρύνοντας τα όρια μεταξύ εικαστικής πρακτικής, περιβαλλοντικού και κοινωνικού στοχασμού».Ίσως, αυτή η διατύπωση να περιγράφει με ακρίβεια και την ουσία της Chronotopia. Όχι, ως ένα έργο που διεκδικεί να κυριαρχήσει στο τοπίο, αλλά ως μια. Μια υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα δεν είναι ποτέ δεδομένη, αλλά διαμορφώνεται διαρκώς μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να την κοιτάξουμε.