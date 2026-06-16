Μαρζάν Σατραπί (1969-2026): Η γυναίκα που σχεδίασε την ελευθερία

Αιχμηρή, ανυπότακτη και αδύνατον να αγνοηθεί, η Σατραπί μοιάζει με ηρωίδα των βιβλίων της

Με τον σύζυγο της Ματίας Ρίπα (αριστερά) και τον ηθοποιό Στεφάν Ρος σε εκδήλωση στη Ρώμη (2012)

Το 2022, όταν η Μαχσά Αμινί υποκύπτει στα τραύματά της μετά τον ξυλοδαρμό της από την Αστυνομία Ηθών του Ιράν επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της, η Σατραπί επέστρεψε στο σχέδιο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με το έργο «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», έδωσε φωνή σε μια νέα γενιά Ιρανών που διεκδικούσαν το δικαίωμα να ζουν χωρίς φόβο. «Αυτοί οι νέοι είναι ατρόμητοι. Θέλουν να είναι οι ίδιοι μέσα κι έξω από το σπίτι τους. Θέλουν να φορούν ό,τι θέλουν, να τραγουδούν ό,τι θέλουν, να σκέφτονται ελεύθερα», έλεγε.Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Παρίσι, συνέχιζε να γράφει, να σχεδιάζει και να παρεμβαίνει δημόσια όποτε θεωρούσε ότι διακυβεύονταν θεμελιώδεις ελευθερίες. Ηταν αντίθετη τόσο στην υποχρεωτική μαντίλα όσο και στην απαγόρευσή της: «Εχω πρόβλημα με το να σε αναγκάζουν να φορέσεις κάτι. Αλλά έχω πρόβλημα και με το να σε αναγκάζουν να μην το φορέσεις». Πίστευε ότι ο βασικός της ρόλος ως καλλιτέχνιδας ήταν να υπενθυμίζει κάτι απλό: ότι οι Ιρανοί είναι άνθρωποι και όχι στερεότυπα. «Δεν είμαστε μόνο πόνος, πόλεμος και φανατισμός. Είμαστε άνθρωποι. Μας αρέσει να γελάμε, να ερωτευόμαστε, να φανταζόμαστε παράξενες ιστορίες» ◆