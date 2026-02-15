ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφίες με τα πρόσωπα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, βρέθηκαν σε δημοπρασία στο eBay

Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφίες με τα πρόσωπα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, βρέθηκαν σε δημοπρασία στο eBay

Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφίες με τα πρόσωπα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, βρέθηκαν σε δημοπρασία στο eBay
Σπάνιο ιστορικό ντοκουμέντο 82 χρόνια μετά το γεγονός - Δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η γνησιότητά τους

544 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες που φέρονται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944, είδαν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, 82 χρόνια μετά το γεγονός. Πρόκειται για εικόνες που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό ότι υπήρχαν και οι οποίες, εφόσον αποδειχθούν αυθεντικές, αποτελούν ένα σημαντικό οπτικό τεκμήριο ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γερμανικής Κατοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από αναρτήσεις και περιγραφές της σχετικής αγγελίας, οι φωτογραφίες εντοπίστηκαν σε άλμπουμ που αποδίδεται σε Γερμανό αξιωματικό, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα με έδρα τη Μαλακάσα κατά την περίοδο της Κατοχής. Το υλικό εμφανίστηκε προς πώληση σε διαδικτυακή δημοπρασία στο eBay από Βέλγο πωλητή, χωρίς να είναι γνωστός ο φωτογράφος.

Λίγο πριν την εκτέλεση


Η ύπαρξη της δημοπρασίας έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της σελίδας «Greece at WWII Archives» στο Facebook, η οποία ανάρτησε τις φωτογραφίες και πυροδότησε συζήτηση τόσο για τη γνησιότητά τους όσο και για το ζήτημα της εμπορικής διακίνησης ιστορικού υλικού που συνδέεται με εγκλήματα πολέμου.

Καισαριανή, 1 Μαίου 1944. Οι Ελληνες κρατούμενοι οδηγούνται στο σκοπευτήριο όπου θα εκτελεστούν


Μέχρι στιγμής, η αυθεντικότητα των εικόνων δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποιον επίσημο φορέα ή ιστορικό αρχείο. Ωστόσο, η πιθανότητα να πρόκειται για αυθεντικό υλικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ιστορικούς και ερευνητές της περιόδου.

Φορτηγά με Γερμανούς στρατιώτες στο Χαϊδάρι . Η φωτογραφία πιθανότατα σχετίζεται με την εκτέλεση 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο σκοπευτήριο της συνοικίας εκείνη την ημέρα


Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των ναζιστικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από τους εκτελεσθέντες ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν μεταφερθεί από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου.

Λίγο προτού την εκτέλεση των Ελλήνων αντιστασιακών στο σκοπευτήριο της Καισαριανής από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής


Η μαζική εκτέλεση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ως αντίποινα για τον θάνατο Γερμανού στρατηγού, τριών αξιωματικών που τον συνόδευαν και τον τραυματισμό στρατιωτών στους Μολάους Λακωνίας, στις 27 Απριλίου 1944.

Εάν οι φωτογραφίες αποδειχθούν γνήσιες, ενδέχεται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην τεκμηρίωση της εκτέλεσης και να συμβάλουν ακόμη και στην αναγνώριση προσώπων από συγγενείς ή μελετητές. Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης, προστασίας και ηθικής αξιοποίησης ιστορικών τεκμηρίων που σχετίζονται με εγκλήματα πολέμου και τη συλλογική μνήμη.
544 ΣΧΟΛΙΑ

