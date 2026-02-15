Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφίες με τα πρόσωπα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, βρέθηκαν σε δημοπρασία στο eBay

Η μαζική εκτέλεση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της, ως αντίποινα για τον θάνατο Γερμανού στρατηγού, τριών αξιωματικών που τον συνόδευαν και τον τραυματισμό στρατιωτών στους Μολάους Λακωνίας, στις 27 Απριλίου 1944.Εάν οι φωτογραφίες αποδειχθούν, ενδέχεται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην τεκμηρίωση της εκτέλεσης και να συμβάλουν ακόμη και στην αναγνώριση προσώπων από συγγενείς ή μελετητές. Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης, προστασίας και ηθικής αξιοποίησης ιστορικών τεκμηρίων που σχετίζονται με εγκλήματα πολέμου και τη συλλογική μνήμη.