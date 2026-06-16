Η νέα υπαίθρια έκθεση στον κήπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη προσφέρει μία νέα εμπειρία στο κοινό, δείτε φωτογραφίες

Η ίδια σημείωσε ότι πριν από περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη, και η απόδοσή του στο κοινό θα γίνεται σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν από κοντά τις εργασίες, να συνομιλούν με τους συντηρητές και να γνωρίζουν τη διαδικασία αποκατάστασης.Στον υπαίθριο χώρο παρουσιάζονται ακόμη, όπως βάσεις, κίονες και κιονόκρανα κυρίως της παλαιοχριστιανικής περιόδου (4ος–7ος αι.), καθώς και παραδείγματα από λευκά και έγχρωμα μάρμαρα και γρανίτες που κοσμούσαν δημόσια και ιδιωτικά κτήρια της εποχής.Μέσα από τα εκθέματα αναδεικνύεται ταυτόχρονα το εκτεταμένο δίκτυο παραγωγής και διακίνησης του μαρμάρου στην ανατολική Μεσόγειο κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.Σε μία από τις θεματικές ενότητες παρουσιάζονται επίσης τα στάδια παραγωγής ενός αρχιτεκτονικού γλυπτού μέσα από ειδική κατασκευή του γλύπτη Γιάννη Χρήστου, μπροστά σε σύγχρονη τοιχογραφική σύνθεση της εικαστικού Δήμητρας Καμαράκη.Ιδιαίτερο χαρακτήρα αποκτά η εμπειρία για τα άτομα με προβλήματα όρασης αλλά και για κάθε επισκέπτη, καθώς στον χώρο κυριαρχεί η προτροπή «», ενθαρρύνοντας την απτική προσέγγιση των εκθεμάτων και την κατανόηση της γλυπτικής μέσα από την υλικότητα και τις λαξεύσεις των έργων.Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΔΣ του ΜΒΠ,, στάθηκε στις βασικές προτεραιότητες του μουσείου. «», είπε και τόνισε ότι η έκθεση καλεί το κοινό να προσεγγίσει τα εκθέματα με όλες τις αισθήσεις και, με στόχο ένα μουσείο πιο ανοιχτό, πιο προσβάσιμο και πιο ζωντανό για όλους.Την εκδήλωση πλαισίωσε το μουσικό σύνολο της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης «MOYSA», με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Παναγιώτη Διαμαντή.