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Η νέα υπαίθρια έκθεση στον κήπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη προσφέρει μία νέα εμπειρία στο κοινό, δείτε φωτογραφίες
Η νέα υπαίθρια έκθεση στον κήπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη προσφέρει μία νέα εμπειρία στο κοινό, δείτε φωτογραφίες
Στα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Κισσός και Λίθος» έδωσαν το παρών η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και ο Ιταλός ομόλογός της, Alessandro Giuli
Το μοτίβο του κισσού επαναλαμβάνεται σε ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό δάπεδο, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα ένας ζωντανός κισσός αναρριχάται στον χώρο, συνυπάρχοντας με περίπου είκοσι ακόμη είδη φυτών. Όλα μαζί συνδέουν τον πολιτισμό μας από την αρχαιότητα έως σήμερα και συνομιλούν διαχρονικά με την τέχνη. Δύο υπαίθριες εκθέσεις γλυπτών απευθύνονται τόσο σε βλέποντες επισκέπτες όσο και σε άτομα με προβλήματα όρασης, τα οποία καλούνται να προσεγγίσουν τα έργα μέσα από την αφή. Την ίδια ώρα, μικροί εξερευνητές επιχειρούν να φέρουν στο φως αρχαιότητες μέσα από μια προσομοίωση αρχαιολογικού σκάμματος.
Πρόκειται για ορισμένα από τα στοιχεία της νέας μόνιμης υπαίθριας έκθεσης στον νότιο κήπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία συμπληρώνει και παράλληλα συνομιλεί με τις ενότητες που παρουσιάζονται στις έντεκα αίθουσες του μουσείου. Από σήμερα, για πρώτη φορά, ο χώρος ανοίγει οργανωμένα στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες όχι μόνο να περιηγηθούν αλλά και να βιώσουν μια εμπειρία διάδρασης με τα εκθέματα και το φυσικό περιβάλλον.
Στα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Κισσός και Λίθος» έδωσαν το παρών η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και ο Ιταλός ομόλογός της, Alessandro Giuli, με αφορμή την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της ελληνοϊταλικής συνεργασίας σχετικά με την αποκατάσταση κατασχεμένων και διασπασμένων αρχαιοτήτων. «Η Μεσόγειος δεν θα ήταν αυτή που ξέρουμε εάν έλειπε η Ελλάδα με τον πολιτισμό της, η Ρώμη με τον δικό της πολιτισμό και τελικά ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός ως κοινό υπόστρωμα της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας», ανέφερε η κ. Μενδώνη απευθυνόμενη στον Alessandro Giuli.
Στη συνέχεια υπογράμμισε πως όπως η Μεσόγειος είναι συνυφασμένη με την εξωστρέφεια, την ανταλλαγή ιδεών, ανθρώπων και εμπειριών, έτσι και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού επιχειρεί μέσω της συγκεκριμένης έκθεσης να φέρει τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες «μέσα και έξω συγχρόνως», ανοίγοντας νέους τρόπους επαφής με τον πολιτισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη Ελλάδας και Ιταλίας να συνεργαστούν ακόμη στενότερα ώστε να αναδείξουν από κοινού το Βυζάντιο ως κομβικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Πρόκειται για ορισμένα από τα στοιχεία της νέας μόνιμης υπαίθριας έκθεσης στον νότιο κήπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία συμπληρώνει και παράλληλα συνομιλεί με τις ενότητες που παρουσιάζονται στις έντεκα αίθουσες του μουσείου. Από σήμερα, για πρώτη φορά, ο χώρος ανοίγει οργανωμένα στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες όχι μόνο να περιηγηθούν αλλά και να βιώσουν μια εμπειρία διάδρασης με τα εκθέματα και το φυσικό περιβάλλον.
Στα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Κισσός και Λίθος» έδωσαν το παρών η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και ο Ιταλός ομόλογός της, Alessandro Giuli, με αφορμή την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της ελληνοϊταλικής συνεργασίας σχετικά με την αποκατάσταση κατασχεμένων και διασπασμένων αρχαιοτήτων. «Η Μεσόγειος δεν θα ήταν αυτή που ξέρουμε εάν έλειπε η Ελλάδα με τον πολιτισμό της, η Ρώμη με τον δικό της πολιτισμό και τελικά ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός ως κοινό υπόστρωμα της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας», ανέφερε η κ. Μενδώνη απευθυνόμενη στον Alessandro Giuli.
Στη συνέχεια υπογράμμισε πως όπως η Μεσόγειος είναι συνυφασμένη με την εξωστρέφεια, την ανταλλαγή ιδεών, ανθρώπων και εμπειριών, έτσι και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού επιχειρεί μέσω της συγκεκριμένης έκθεσης να φέρει τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες «μέσα και έξω συγχρόνως», ανοίγοντας νέους τρόπους επαφής με τον πολιτισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη Ελλάδας και Ιταλίας να συνεργαστούν ακόμη στενότερα ώστε να αναδείξουν από κοινού το Βυζάντιο ως κομβικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Από το ψηφιδωτό του τρικλινίου στα γλυπτά που αγγίζονταιΤις επιμέρους ενότητες της έκθεσης στον κήπο του μουσείου, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Κυριάκο Κρόκο (1941–1998) για ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις, παρουσίασε η Γενική Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, δρ Φλώρα Καραγιάννη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ψηφιδωτό που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του κήπου. «Πρόκειται για το ψηφιδωτό δάπεδο μιας παλαιοχριστιανικής οικίας που ανασκάφηκε στην Άνω Πόλη στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μεταφέρθηκε στο νεοσύστατο τότε μουσείο στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1990», ανέφερε. Όπως εξήγησε, το έργο προέρχεται από το τρικλίνιο, δηλαδή την αψιδωτή αίθουσα υποδοχής της κατοικίας, η οποία κατοικήθηκε από τα τέλη του 4ου έως και τον 6ο αιώνα και φέρει πλούσιο φυτικό και γεωμετρικό διάκοσμο.
Η ίδια σημείωσε ότι πριν από περίπου έναν μήνα ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης του ψηφιδωτού, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη, και η απόδοσή του στο κοινό θα γίνεται σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν από κοντά τις εργασίες, να συνομιλούν με τους συντηρητές και να γνωρίζουν τη διαδικασία αποκατάστασης.
Στον υπαίθριο χώρο παρουσιάζονται ακόμη επιλεγμένα αρχιτεκτονικά γλυπτά της Θεσσαλονίκης, όπως βάσεις, κίονες και κιονόκρανα κυρίως της παλαιοχριστιανικής περιόδου (4ος–7ος αι.), καθώς και παραδείγματα από λευκά και έγχρωμα μάρμαρα και γρανίτες που κοσμούσαν δημόσια και ιδιωτικά κτήρια της εποχής.
Μέσα από τα εκθέματα αναδεικνύεται ταυτόχρονα το εκτεταμένο δίκτυο παραγωγής και διακίνησης του μαρμάρου στην ανατολική Μεσόγειο κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.
Σε μία από τις θεματικές ενότητες παρουσιάζονται επίσης τα στάδια παραγωγής ενός αρχιτεκτονικού γλυπτού μέσα από ειδική κατασκευή του γλύπτη Γιάννη Χρήστου, μπροστά σε σύγχρονη τοιχογραφική σύνθεση της εικαστικού Δήμητρας Καμαράκη.
Ιδιαίτερο χαρακτήρα αποκτά η εμπειρία για τα άτομα με προβλήματα όρασης αλλά και για κάθε επισκέπτη, καθώς στον χώρο κυριαρχεί η προτροπή «Παρακαλώ, αγγίξτε / Please touch», ενθαρρύνοντας την απτική προσέγγιση των εκθεμάτων και την κατανόηση της γλυπτικής μέσα από την υλικότητα και τις λαξεύσεις των έργων.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΔΣ του ΜΒΠ, Ελένη Τορνιβούκα, στάθηκε στις βασικές προτεραιότητες του μουσείου. «Προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, συμμετοχή των παιδιών και των νέων και εξωστρέφεια», είπε και τόνισε ότι η έκθεση καλεί το κοινό να προσεγγίσει τα εκθέματα με όλες τις αισθήσεις και να ανακαλύψει νέους τρόπους επικοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά, με στόχο ένα μουσείο πιο ανοιχτό, πιο προσβάσιμο και πιο ζωντανό για όλους.
Την εκδήλωση πλαισίωσε το μουσικό σύνολο της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης «MOYSA», με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Παναγιώτη Διαμαντή. Η υπαίθρια έκθεση «Κισσός και Λίθος» θα είναι επισκέψιμη καθημερινά, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
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