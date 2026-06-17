«Το Λεξικό του Ποδοσφαίρου»: Ένα βιβλίο για όσους ζουν και αναπνέουν για την στρογγυλή θεά

Πρόκειται για μια ξεχωριστή έκδοση που καταγράφει τη γλώσσα των γηπέδων, των αποδυτηρίων και της εξέδρας, αναδεικνύοντας τις λέξεις και τις εκφράσεις που συνθέτουν τη μοναδική κουλτούρα του ποδοσφαίρου - Του Στέλιου Βραδέλη