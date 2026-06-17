«Το Λεξικό του Ποδοσφαίρου»: Ένα βιβλίο για όσους ζουν και αναπνέουν για την στρογγυλή θεά
ΒΙΒΛΙΟ
βιβλίο ποδόσφαιρο Στέλιος Βραδέλης

«Το Λεξικό του Ποδοσφαίρου»: Ένα βιβλίο για όσους ζουν και αναπνέουν για την στρογγυλή θεά

Πρόκειται για μια ξεχωριστή έκδοση που καταγράφει τη γλώσσα των γηπέδων, των αποδυτηρίων και της εξέδρας, αναδεικνύοντας τις λέξεις και τις εκφράσεις που συνθέτουν τη μοναδική κουλτούρα του ποδοσφαίρου - Του Στέλιου Βραδέλη

«Το Λεξικό του Ποδοσφαίρου»: Ένα βιβλίο για όσους ζουν και αναπνέουν για την στρογγυλή θεά
Σήμερα (17/6) στις 19:00 το απόγευμα, στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65, Αθήνα), πραγματοποιείται η παρουσίαση του βιβλίου «Το Λεξικό του Ποδοσφαίρου» του Στέλιου Βραδέλη, μιας ιδιαίτερης έκδοσης αφιερωμένης στη γλώσσα των γηπέδων, της εξέδρας και του ίδιου του παιχνιδιού.

Πρόκειται για ένα έργο που καταγράφει και αναδεικνύει το πλούσιο γλωσσικό ιδίωμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από το ποδόσφαιρο, μέσα από λέξεις, εκφράσεις και όρους που χρησιμοποιούν φίλαθλοι, ποδοσφαιριστές, προπονητές και άνθρωποι του χώρου.

Τον συντονισμό της παρουσίασης έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος Τάσος Επιτρόπου, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον συγγραφέα και να συζητήσει μαζί του για το βιβλίο και τη μοναδική σχέση ποδοσφαίρου και γλώσσας.

«Το Λεξικό του Ποδοσφαίρου»: Ένα βιβλίο για όσους ζουν και αναπνέουν για την στρογγυλή θεά

Το «Λεξικό του Ποδοσφαίρου» απευθύνεται σε όλους όσοι ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο, καταγράφοντας με χιούμορ, γνώση και αγάπη τις λέξεις που έχουν διαμορφώσει τη δική τους ξεχωριστή ποδοσφαιρική διάλεκτο.

Γιατί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το σύνθημα της έκδοσης, «Το ποδόσφαιρο είναι λέξεις. Και οι λέξεις είναι πάθος».

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