Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Το 3ο Φεστιβάλ Κρουστών έρχεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Το 3ο Φεστιβάλ Κρουστών έρχεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Το 3ο Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη, συγκεντρώνει σημαντικούς διεθνείς σολίστ, διακεκριμένους Έλληνες μουσικούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες
Ένα τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών και στον διάλογο διαφορετικών μουσικών παραδόσεων αποτελεί το φετινό, τρίτο κατά σειρά Φεστιβάλ Κρουστών που διοργανώνει η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στις 1, 2 και 3 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Το 3ο Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη, συγκεντρώνει σημαντικούς διεθνείς σολίστ, διακεκριμένους Έλληνες μουσικούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συναυλίες, εργαστήρια, masterclasses και εκπαιδευτικές δράσεις. Το Φεστιβάλ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης σκηνής των κρουστών και επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενός από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ (Τετάρτη 1/7) φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ τον διεθνώς αναγνωρισμένο εκτελεστή κρουστών Ρούβεν Ρούππικ, ο οποίος, μαζί με το τρίο του, τον διακεκριμένο Ολλανδό πιανίστα Τόνυ Ρόου και τον δεξιοτέχνη στο κανονάκι Χαλίλ Χουρί, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την τζαζ με έντονες μεσογειακές και ανατολικές επιρροές. Την ίδια ημέρα, ο Ρούππικ θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένο σεμινάριο γύρω από το υβριδικό σετ κρουστών με βάση το καχόν και τις σύγχρονες εφαρμογές του.
Θα ακολουθήσει η συναυλία του βιμπραφωνίστα Βαγγέλη Παρασκευαΐδη, ο οποίος, με το σχήμα του που αποτελείται από τους Μένιο Γούναρη (πλήκτρα), Παναγιώτη Μπουραζάνη (ηλεκτρικό μπάσο) και Χρήστο Βίγκο (ντραμς), ένα σύγχρονο τζαζ φιούζον σύνολο που συνδυάζει αυτοσχεδιασμό, ηλεκτρικό ήχο και πολυρυθμικές δομές, παρουσιάζει τη μουσική από τον δίσκο του με τίτλο Ηλεκτρολύτες. Την ίδια ημέρα, ο Βαγγέλης Παρασκευαΐδης θα πραγματοποιήσει σεμινάριο αυτοσχεδιασμού στο βιμπράφωνο, με θέμα την αυτοσχεδιαστική ικανότητα στην τζαζ.
Η ημέρα θα ξεκινήσει με τον σολίστ κρουστών Μαρίνο Τρανουδάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία με τίτλο «The Timpani Project», αφιερωμένη στα τύμπανα ορχήστρας. Η συναυλία επικεντρώνεται στον σολιστικό ρόλο των τυμπάνων, αναδεικνύοντας τις ηχητικές και εκφραστικές τους δυνατότητες μέσα από ένα πρωτότυπο πρόγραμμα. Θα παρουσιαστούν έργα των Γιόχαν Καρλ Κρίστιαν Φίσερ, Ετιέν Περρυσόν και Νικ Βάουντ, συνθετών που έχουν συμβάλει σημαντικά στη διεύρυνση του ρεπερτορίου και των τεχνικών δυνατοτήτων των τυμπάνων. Συμπράττουν το σύνολο χάλκινων πνευστών Melos Brass και ο βιολοντσελίστας Νικόλαος Πρεβεζιάνος.
Η δεύτερη ημέρα (Πέμπτη 2/7) φιλοξενεί δύο κορυφαίους σολίστ κρουστών από τη Γερμανία, τον διεθνώς αναγνωρισμένο σολίστ κρουστών και συνθέτη Αλεξέι Γκερασσίμεζ και τον καταξιωμένο ντράμερ και εκπαιδευτικό Μπέννυ Γκρεμπ.
Ο Αλεξέι Γκερασσίμεζ, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης σολιστικής σκηνής των κρουστών, θα κλείσει την ημέρα με μια μοναδική συναυλία με τίτλο «Black Mountain», όπου θα συμπράξει με ανερχόμενους νέους Έλληνες και Κύπριους εκτελεστές κρουστών. Ο ίδιος θα πραγματοποιήσει και masterclass με ενεργούς συμμετέχοντες.
Θα προηγηθεί η συναυλία του Μπέννυ Γκρεμπ, όπου θα παρουσιαστούν συνθέσεις και αυτοσχεδιασμοί που αναδεικνύουν το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος. Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Μπέννυ Γκρεμπ θα πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο ντραμς με τίτλο «Από το καλό στο σπουδαίο: Τα πέντε στοιχεία της μουσικότητας στα ντραμς», παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του γύρω από τον σύγχρονο ήχο, τη ρυθμική αντίληψη και τις δημιουργικές προσεγγίσεις στο σετ ντραμς.
Η τρίτη και τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ (Παρασκευή 3/7) ολοκληρώνεται με μια εκρηκτική συναυλία αφιερωμένη στη μουσική της Κούβας από τη χαρισματική τραγουδίστρια Ροσάννα Μαϊλάν και το συγκρότημά της, σε ένα πρόγραμμα με λάτιν ρυθμούς και κουβανέζικη ενέργεια. Στη συναυλία συμμετέχει ο Κουβανός μουσικός Κάρλος Μενέντες, ο οποίος θα παρουσιάσει και ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη ρυθμολογία και την τεχνική των παραδοσιακών κρουστών της Κούβας, εστιάζοντας στα όργανα κόνγκας, μπόνγκος, τιμπάλες και μπατά, και αναδεικνύοντας τις αφροκουβανικές ρίζες και τις τεχνικές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη λατινοαμερικανική μουσική.
Την ίδια ημέρα, η ομάδα Blip Inclusive Multisensory Project θα παρουσιάσει το συμπεριληπτικό πολυαισθητηριακό εργαστήριο κρούσης του σώματος (body percussion) «b(l)alloon», το οποίο είναι σχεδιασμένο για άτομα με και χωρίς οπτική ή ακουστική αναπηρία και βάζει στο επίκεντρο την αισθητηριακή εμπειρία και το βίωμα της συμμετοχής. Το εργαστήριο θα υλοποιήσουν οι Γιώτα Πεκλάρη, Νατάσα Μάρτιν, Βάσια Ζορμπαλή, Όλγα Δαλέκου, Χρήστος Κουτσοβασίλης και Θάνος Δασκαλόπουλος. Η δράση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της επιτελεστικής εγκατάστασης b(l)alloon, ένα δυναμικό ηχητικό περιβάλλον που δημιουργείται μέσα από πρακτικές βαθιάς ακρόασης και συλλογικού συντονισμού.
Συνοπτικό πρόγραμμα
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026
Το 3ο Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη, συγκεντρώνει σημαντικούς διεθνείς σολίστ, διακεκριμένους Έλληνες μουσικούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συναυλίες, εργαστήρια, masterclasses και εκπαιδευτικές δράσεις. Το Φεστιβάλ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης σκηνής των κρουστών και επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενός από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ (Τετάρτη 1/7) φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ τον διεθνώς αναγνωρισμένο εκτελεστή κρουστών Ρούβεν Ρούππικ, ο οποίος, μαζί με το τρίο του, τον διακεκριμένο Ολλανδό πιανίστα Τόνυ Ρόου και τον δεξιοτέχνη στο κανονάκι Χαλίλ Χουρί, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την τζαζ με έντονες μεσογειακές και ανατολικές επιρροές. Την ίδια ημέρα, ο Ρούππικ θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένο σεμινάριο γύρω από το υβριδικό σετ κρουστών με βάση το καχόν και τις σύγχρονες εφαρμογές του.
Θα ακολουθήσει η συναυλία του βιμπραφωνίστα Βαγγέλη Παρασκευαΐδη, ο οποίος, με το σχήμα του που αποτελείται από τους Μένιο Γούναρη (πλήκτρα), Παναγιώτη Μπουραζάνη (ηλεκτρικό μπάσο) και Χρήστο Βίγκο (ντραμς), ένα σύγχρονο τζαζ φιούζον σύνολο που συνδυάζει αυτοσχεδιασμό, ηλεκτρικό ήχο και πολυρυθμικές δομές, παρουσιάζει τη μουσική από τον δίσκο του με τίτλο Ηλεκτρολύτες. Την ίδια ημέρα, ο Βαγγέλης Παρασκευαΐδης θα πραγματοποιήσει σεμινάριο αυτοσχεδιασμού στο βιμπράφωνο, με θέμα την αυτοσχεδιαστική ικανότητα στην τζαζ.
Η ημέρα θα ξεκινήσει με τον σολίστ κρουστών Μαρίνο Τρανουδάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία με τίτλο «The Timpani Project», αφιερωμένη στα τύμπανα ορχήστρας. Η συναυλία επικεντρώνεται στον σολιστικό ρόλο των τυμπάνων, αναδεικνύοντας τις ηχητικές και εκφραστικές τους δυνατότητες μέσα από ένα πρωτότυπο πρόγραμμα. Θα παρουσιαστούν έργα των Γιόχαν Καρλ Κρίστιαν Φίσερ, Ετιέν Περρυσόν και Νικ Βάουντ, συνθετών που έχουν συμβάλει σημαντικά στη διεύρυνση του ρεπερτορίου και των τεχνικών δυνατοτήτων των τυμπάνων. Συμπράττουν το σύνολο χάλκινων πνευστών Melos Brass και ο βιολοντσελίστας Νικόλαος Πρεβεζιάνος.
Η δεύτερη ημέρα (Πέμπτη 2/7) φιλοξενεί δύο κορυφαίους σολίστ κρουστών από τη Γερμανία, τον διεθνώς αναγνωρισμένο σολίστ κρουστών και συνθέτη Αλεξέι Γκερασσίμεζ και τον καταξιωμένο ντράμερ και εκπαιδευτικό Μπέννυ Γκρεμπ.
Ο Αλεξέι Γκερασσίμεζ, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης σολιστικής σκηνής των κρουστών, θα κλείσει την ημέρα με μια μοναδική συναυλία με τίτλο «Black Mountain», όπου θα συμπράξει με ανερχόμενους νέους Έλληνες και Κύπριους εκτελεστές κρουστών. Ο ίδιος θα πραγματοποιήσει και masterclass με ενεργούς συμμετέχοντες.
Θα προηγηθεί η συναυλία του Μπέννυ Γκρεμπ, όπου θα παρουσιαστούν συνθέσεις και αυτοσχεδιασμοί που αναδεικνύουν το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος. Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Μπέννυ Γκρεμπ θα πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο ντραμς με τίτλο «Από το καλό στο σπουδαίο: Τα πέντε στοιχεία της μουσικότητας στα ντραμς», παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του γύρω από τον σύγχρονο ήχο, τη ρυθμική αντίληψη και τις δημιουργικές προσεγγίσεις στο σετ ντραμς.
Η τρίτη και τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ (Παρασκευή 3/7) ολοκληρώνεται με μια εκρηκτική συναυλία αφιερωμένη στη μουσική της Κούβας από τη χαρισματική τραγουδίστρια Ροσάννα Μαϊλάν και το συγκρότημά της, σε ένα πρόγραμμα με λάτιν ρυθμούς και κουβανέζικη ενέργεια. Στη συναυλία συμμετέχει ο Κουβανός μουσικός Κάρλος Μενέντες, ο οποίος θα παρουσιάσει και ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη ρυθμολογία και την τεχνική των παραδοσιακών κρουστών της Κούβας, εστιάζοντας στα όργανα κόνγκας, μπόνγκος, τιμπάλες και μπατά, και αναδεικνύοντας τις αφροκουβανικές ρίζες και τις τεχνικές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη λατινοαμερικανική μουσική.
Την ίδια ημέρα, η ομάδα Blip Inclusive Multisensory Project θα παρουσιάσει το συμπεριληπτικό πολυαισθητηριακό εργαστήριο κρούσης του σώματος (body percussion) «b(l)alloon», το οποίο είναι σχεδιασμένο για άτομα με και χωρίς οπτική ή ακουστική αναπηρία και βάζει στο επίκεντρο την αισθητηριακή εμπειρία και το βίωμα της συμμετοχής. Το εργαστήριο θα υλοποιήσουν οι Γιώτα Πεκλάρη, Νατάσα Μάρτιν, Βάσια Ζορμπαλή, Όλγα Δαλέκου, Χρήστος Κουτσοβασίλης και Θάνος Δασκαλόπουλος. Η δράση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της επιτελεστικής εγκατάστασης b(l)alloon, ένα δυναμικό ηχητικό περιβάλλον που δημιουργείται μέσα από πρακτικές βαθιάς ακρόασης και συλλογικού συντονισμού.
Συνοπτικό πρόγραμμα
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026
Ηλεκτρολύτες
Χρήστος Βίγκος, Μένιος Γούναρης, Παναγιώτης Μπουραζάνης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 22.00 | Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας
Τρίο Ρούβεν Ρούππικ
Ρούβεν Ρούππικ, Τόνυ Ρόου, Χαλίλ Χουρί
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10
The Timpani Project
Μαρίνος Τρανουδάκης, Νικόλαος Πρεβεζιάνος, Melos Brass
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00 | Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026
Τρίο Μπέννυ Γκρεμπ
Μπέννυ Γκρεμπ, Γιαν Γιανότσκιν, Ραλφ Κλίντσμαν
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 21.00 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10
Black Mountain
Αλεξέι Γκερασσίμεζ
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026
Ritmos de Cuba
Ροσάννα Μαϊλάν
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10
ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
b(l)alloon
Blip Inclusive Multisensory Project
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • 3 Ιουλίου 2026 • Ώρα έναρξης: 18.00 | Είσοδος ελεύθερη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τετάρτη 1 Ιουλίου
Ανάμεσα στις παραδόσεις: Ρυθμική γλώσσα σε υβριδικό σετ κρουστών
Ρούβεν Ρούππικ
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00 | Είσοδος ελεύθερη
Προσεγγίζοντας την αυτοσχεδιαστική ικανότητα στην τζαζ – Μια μέθοδος ανάπτυξης
Βαγγέλης Παρασκευαΐδης
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 13.30 | Είσοδος ελεύθερη
Πέμπτη 2 Ιουλίου
Από το καλό στο σπουδαίο: Τα πέντε στοιχεία της μουσικότητας στα ντραμς
Μπέννυ Γκρεμπ
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00 | Συμμετοχή: €10
Masterclass κρουστών
Αλεξέι Γκερασσίμεζ
Αίθουσα Δοκιμών Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 14.00 | Είσοδος ελεύθερη
Παρασκευή 3 Ιουλίου
Τα κρουστά και οι ρυθμοί της Κούβας
Κάρλος Μενέντες
Αίθουσα Δοκιμών Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00 | Είσοδος ελεύθερη
b(l)alloon
Blip Inclusive Sensory Project
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 15.00 | Είσοδος ελεύθερη
Χρήστος Βίγκος, Μένιος Γούναρης, Παναγιώτης Μπουραζάνης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 22.00 | Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας
Τρίο Ρούβεν Ρούππικ
Ρούβεν Ρούππικ, Τόνυ Ρόου, Χαλίλ Χουρί
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10
The Timpani Project
Μαρίνος Τρανουδάκης, Νικόλαος Πρεβεζιάνος, Melos Brass
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00 | Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026
Τρίο Μπέννυ Γκρεμπ
Μπέννυ Γκρεμπ, Γιαν Γιανότσκιν, Ραλφ Κλίντσμαν
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 21.00 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10
Black Mountain
Αλεξέι Γκερασσίμεζ
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026
Ritmos de Cuba
Ροσάννα Μαϊλάν
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10
ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
b(l)alloon
Blip Inclusive Multisensory Project
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • 3 Ιουλίου 2026 • Ώρα έναρξης: 18.00 | Είσοδος ελεύθερη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τετάρτη 1 Ιουλίου
Ανάμεσα στις παραδόσεις: Ρυθμική γλώσσα σε υβριδικό σετ κρουστών
Ρούβεν Ρούππικ
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00 | Είσοδος ελεύθερη
Προσεγγίζοντας την αυτοσχεδιαστική ικανότητα στην τζαζ – Μια μέθοδος ανάπτυξης
Βαγγέλης Παρασκευαΐδης
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 13.30 | Είσοδος ελεύθερη
Πέμπτη 2 Ιουλίου
Από το καλό στο σπουδαίο: Τα πέντε στοιχεία της μουσικότητας στα ντραμς
Μπέννυ Γκρεμπ
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00 | Συμμετοχή: €10
Masterclass κρουστών
Αλεξέι Γκερασσίμεζ
Αίθουσα Δοκιμών Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 14.00 | Είσοδος ελεύθερη
Παρασκευή 3 Ιουλίου
Τα κρουστά και οι ρυθμοί της Κούβας
Κάρλος Μενέντες
Αίθουσα Δοκιμών Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00 | Είσοδος ελεύθερη
b(l)alloon
Blip Inclusive Sensory Project
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 15.00 | Είσοδος ελεύθερη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα