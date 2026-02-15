ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Βανδάλισαν το μνημείο των 200 εκτελεσθέντων στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, μετά την αποκάλυψη των ιστορικών φωτογραφιών

Προκάλεσαν ζημιές στη μαρμάρινη πλάκα στο μνημείο - Ο Δήμος καταδικάζει το περιστατικό και προχωρά σε αποκατάσταση

Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο των 200 εκτελεσμένων στην Καισαριανή, σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών με τα πρόσωπά τους.


Οι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο Μνημείο των 200 στην Καισαριανή, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς του 1944.

Στο σημείο είναι εμφανείς οι φθορές, καθώς έχουν σπάσει μαρμάρινες πλάκες του μνημείου. Η δημοτική αρχή έχει ήδη τοποθετήσει προστατευτικές κορδέλες, αποκλείοντας την πρόσβαση στα κατεστραμμένα τμήματα.
Σύμφωνα με τον Δήμο, στόχος των αγνώστων ήταν η μαρμάρινη πλάκα στην οποία αναγράφεται το χρονικό της εκτέλεσης των 200 αγωνιστών. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται σοβαρές.

Η Δημοτική Αρχή Καισαριανής καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι «η ιστορική μνήμη δεν σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους». Παράλληλα, διαμηνύει ότι θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των φθορών και θα συνεχίσει την προσπάθεια ανάδειξης και προστασίας του ιστορικού χώρου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος επισημαίνει ότι η απάντηση θα δοθεί μέσα από την ενίσχυση και αναβάθμιση του μνημείου, υπογραμμίζοντας τη βούληση για πλήρη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης.
Η ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής

«Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η ιστορική μνήμη δε σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες μας τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης»
