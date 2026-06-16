Πυξ Λαξ - Μαριάνα Κατσιμίχα: Μετά τον Λυκαβηττό έρχεται μία ακόμη συναυλία τους στην Αθήνα

Οι δύο βραδιές στο Θέατρο Λυκαβηττού αποδείχτηκαν λίγες για τους φίλους της μουσικής των Πυξ Λαξ. Γι’ αυτό και το συγκρότημα αποφάσισε να πραγματοποιήσει μία ακόμη συναυλία, στις 9 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όπου θα εμφανιστούν έχοντας στο πλευρό τους τη νεαρή, ανερχόμενη τραγουδοποιό – ερμηνεύτρια Μαριάνα Κατσιμίχα.



Το πρόγραμμα και αυτής της συναυλίας τους θα διατρέχει το σύνολο της μουσικής τους διαδρομής: από τα «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί», «Ανόητες Αγάπες», «Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις», «Οι Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο» και «Πούλα Με», μέχρι τραγούδια από το πρόσφατο άλμπουμ τους «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα».



Μαζί τους στη σκηνή θα είναι και ο Ορέστης Ντάντος.



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