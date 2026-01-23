Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Η ιστορία των περιπτέρων της Αθήνας μέσα από μία έκθεση
Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
Η ιστορία και η εξέλιξης των περίπτερων της Αθήνας αναβιώνει στην έκθεση με τίτλο «Περί Πτερύγων Ανέμων - Τα Αθηναϊκά Περίπτερα», που διοργανώνει ο εικαστικός δημιουργός Ανδρέας Finch ή Finch of Athens, όπως είναι ευρύτερα γνωστός σε συνεργασία με την Art Place – Kyriakos Petalidis gallery και άνοιξε χθες τις πύλες τις πύλες της στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
Μέσα από 20 τρισδιάστατες, ποικίλων μεγεθών, εικαστικές δημιουργίες ιστορικών περιπτέρων όπως αυτά εμφανίζονται σε φωτογραφικές απεικονίσεις, η έκθεση, που είναι απόρροια μακροχρόνιας έρευνας του Ανδρέα Finch, καταγράφει και παρουσιάζει τη σταδιακή πορεία των αθηναϊκών περιπτέρων από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα, με έμφαση στην ιστορική, αρχιτεκτονική και την λαογραφική τους εξέλιξη στο χρόνο.
Η δημιουργική αποτύπωση ξεκινάει από τα πρώτα πολυγωνικά κιόσκια της πλατείας Συντάγματος όπως παρουσιάζονται στις καρτ-ποστάλ της εποχής, παρουσιάζεται το πρώτο ‘’Μινιόν’’ στα Χαυτεία, οι ‘’Μούσες’’ της πλατείας Ομονοίας, μέχρι τον ‘’Κουτάλα’’ της Γλυφάδας και το περίπτερο που κατέρρευσε στην οδό Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια των έργων του metro το 1997.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 22 Φεβρουαρίου
Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Δευτέρα – Σάββατο 10πμ–9μμ & Κυριακή 10πμ–3μμ
Είσοδος Ελεύθερη
