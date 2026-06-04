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Ζέτα Μακρυπούλια: Φωτογράφιση αλά σύγχρονη Τζέιν στην άγρια ζούγκλα για την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη - Δείτε εικόνες
Ζέτα Μακρυπούλια: Φωτογράφιση αλά σύγχρονη Τζέιν στην άγρια ζούγκλα για την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη - Δείτε εικόνες
Η παράσταση των Νίκου Καραθάνου, Φοίβου Δεληβοριά και Άγγελου Τριανταφύλλου θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου
Μια πρώτη, χαρακτηριστική γεύση της νέας προσέγγισης - διασκευής της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη, η οποία θα παρουσιαστεί στις 24 και 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, παίρνουμε από την εντυπωσιακή φωτογράφιση που έκαναν οι συντελεστές της και παραπέμπει σε μια σύγχρονη...ζούγκλα.
Φύση, ζώα, αληθινά και φανταστικά, animal print κοστούμια αλά Ταρζάν και Τζέιν, γλέντια αλλά και καπνοί που συμβολίζουν τον κίνδυνο προσδίδουν στις φωτογραφίες αυτές μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει το παρελθόν με το μέλλον.
H «Ειρήνη », εξάλλου, είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, είναι ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές μέσα στη φρίκη.
Ο Νίκος Καραθάνος που σκηνοθετεί, ο Φοίβος Δεληβοριάς που έχει κάνει τη διασκευή και έχει γράψει το πρωτότυπο κείμενο, τη μουσική και τα τραγούδια και ο Άγγελος Τριανταφύλλου που συνεργάζεται στη σκηνοθεσία, είναι οι βασικοί πρωτεργάτες της νέας αυτής παράστασης, την οποία οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως «απάντηση στην τρέλα με την τρέλα».
Φύση, ζώα, αληθινά και φανταστικά, animal print κοστούμια αλά Ταρζάν και Τζέιν, γλέντια αλλά και καπνοί που συμβολίζουν τον κίνδυνο προσδίδουν στις φωτογραφίες αυτές μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει το παρελθόν με το μέλλον.
H «Ειρήνη », εξάλλου, είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, είναι ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές μέσα στη φρίκη.
Ο Νίκος Καραθάνος που σκηνοθετεί, ο Φοίβος Δεληβοριάς που έχει κάνει τη διασκευή και έχει γράψει το πρωτότυπο κείμενο, τη μουσική και τα τραγούδια και ο Άγγελος Τριανταφύλλου που συνεργάζεται στη σκηνοθεσία, είναι οι βασικοί πρωτεργάτες της νέας αυτής παράστασης, την οποία οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως «απάντηση στην τρέλα με την τρέλα».
Συνένοχοί τους οι ηθοποιοί του θιάσου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου.
Η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη ανέβηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια του 421 π.Χ. και απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Γράφτηκε σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, λίγο πριν από τη Νικίειο Ειρήνη και ως αντίδραση στην ελπίδα για κατάπαυση των εχθροπραξιών που ανέτειλε χάρη στον θάνατο των φιλοπόλεμων στρατηγών, του Αθηναίου Κίμωνα και του Σπαρτιάτη Βρασίδα στη μάχη της Αμφίπολης. Η κωμωδία αντανακλά την έντονη κοινωνική κόπωση από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και πραγματεύεται με λυρική ευφράδεια και τον γνώριμο αριστοφανικό σαρκασμό την παράλογη εμμονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων. Ο Αριστοφάνης αντιπαραβάλλει τη βία και το κέρδος των πολεμοκάπηλων με τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Παρά τη φαινομενικά ουτοπική λύση, η κωμωδία δεν είναι αφελής: αναγνωρίζει τις αντιστάσεις, τα συμφέροντα και την αδράνεια που εμποδίζουν την αποκατάσταση της ειρήνης.
Η «Ειρήνη» κατέχει κομβική θέση στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη ως άκρως συμφιλιωτική και η πιο αισιόδοξη από τις πολιτικές του κωμωδίες. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική γιατί φωτίζει έναν μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα: πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων. Η επιμονή του απλού ανθρώπου να διεκδικήσει την ειρήνη, ακόμη και κόντρα στη λογική της εξουσίας, καθιστά το έργο απόλυτα επίκαιρο στον σημερινό κόσμο όπου οι εισβολές, η βία, οι απειλές, η ανασφάλεια και ο κυνισμός εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως αναπόφευκτα.
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Η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη ανέβηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια του 421 π.Χ. και απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Γράφτηκε σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, λίγο πριν από τη Νικίειο Ειρήνη και ως αντίδραση στην ελπίδα για κατάπαυση των εχθροπραξιών που ανέτειλε χάρη στον θάνατο των φιλοπόλεμων στρατηγών, του Αθηναίου Κίμωνα και του Σπαρτιάτη Βρασίδα στη μάχη της Αμφίπολης. Η κωμωδία αντανακλά την έντονη κοινωνική κόπωση από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και πραγματεύεται με λυρική ευφράδεια και τον γνώριμο αριστοφανικό σαρκασμό την παράλογη εμμονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων. Ο Αριστοφάνης αντιπαραβάλλει τη βία και το κέρδος των πολεμοκάπηλων με τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Παρά τη φαινομενικά ουτοπική λύση, η κωμωδία δεν είναι αφελής: αναγνωρίζει τις αντιστάσεις, τα συμφέροντα και την αδράνεια που εμποδίζουν την αποκατάσταση της ειρήνης.
Η «Ειρήνη» κατέχει κομβική θέση στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη ως άκρως συμφιλιωτική και η πιο αισιόδοξη από τις πολιτικές του κωμωδίες. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική γιατί φωτίζει έναν μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα: πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων. Η επιμονή του απλού ανθρώπου να διεκδικήσει την ειρήνη, ακόμη και κόντρα στη λογική της εξουσίας, καθιστά το έργο απόλυτα επίκαιρο στον σημερινό κόσμο όπου οι εισβολές, η βία, οι απειλές, η ανασφάλεια και ο κυνισμός εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως αναπόφευκτα.
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