Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Λουτράκι: Εννέα ημέρες γεμάτες σινεμά στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ «ΓΕΦΥΡΕΣ»
Λουτράκι: Εννέα ημέρες γεμάτες σινεμά στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ «ΓΕΦΥΡΕΣ»
Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου
Το Λουτράκι ετοιμάζεται να φορέσει τα κινηματογραφικά του και να υποδεχθεί δημιουργούς, επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου και φίλους της έβδομης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «ΓΕΦΥΡΕΣ», ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ανεξάρτητο και διεθνή κινηματογράφο.
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συνολικά 90 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από 26 χώρες, πολλές από τις οποίες θα παρουσιαστούν παρουσία των δημιουργών τους. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια, δράσεις δικτύωσης για επαγγελματίες του χώρου, καθώς και το Cineart International Short Film Festival, ενισχύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διοργάνωσης.
Η έναρξη του φεστιβάλ θα δοθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου με μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδέει τον κινηματογράφο με την ιστορία της αυτοκίνησης. Το «1st BRIDGES – Greece on Classic Wheels» θα φέρει στο προσκήνιο ιστορικά και κλασικά οχήματα, τα οποία θα διανύσουν μια συμβολική διαδρομή από τους Αγίους Θεοδώρους έως τους Καταρράκτες Λουτρακίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις για τον ρόλο του αυτοκινήτου στον κινηματογράφο αλλά και για τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Το ίδιο βράδυ, στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο «Ηλέκτρα», θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης με μουσικό πρόγραμμα, απονομές στα πληρώματα των ιστορικών οχημάτων και τιμητική διάκριση στην ηθοποιό Αλεξάνδρα Λαδικού. Η πρώτη προβολή του φεστιβάλ θα είναι η ταινία «The First Man», κινηματογραφική μεταφορά έργου του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας συγγραφέα Eugene O’Neill.
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η παγκόσμια πρώτη προβολή του δραματοποιημένου θεατρικού έργου «Μια Εποχή στην Κόλαση», το οποίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του Γάλλου ποιητή Αρθούρου Ρεμπώ, μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση που συνδυάζει θέατρο, μουσική και κινηματογράφο. Παράλληλα με τις προβολές, το Δημοτικό Κτίριο Beau Rivage θα φιλοξενήσει την έκθεση ζωγραφικής «Λουτράκι Μου» της Αριάννας Μπίνη, ενώ στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν ειδικά εργαστήρια και παρουσιάσεις γύρω από το σενάριο, τη φωτογραφία, τον εικαστικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη κινηματογραφικών παραγωγών.
Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει στις 21 Ιουνίου στους Αγίους Θεοδώρους, με την απονομή των Κινηματογραφικών Βραβείων «ΝΗΡΕΑΣ» και ένα μουσικό αφιέρωμα σε αγαπημένα τραγούδια από ξένα μιούζικαλ.
Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση EFFE και σταθερή παρουσία στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας, το Φεστιβάλ «ΓΕΦΥΡΕΣ» συνεχίζει να χτίζει γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κινηματογραφικές σχολές, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά το Λουτράκι σε τόπο συνάντησης της τέχνης, της δημιουργίας και του διεθνούς κινηματογραφικού διαλόγου.
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συνολικά 90 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από 26 χώρες, πολλές από τις οποίες θα παρουσιαστούν παρουσία των δημιουργών τους. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια, δράσεις δικτύωσης για επαγγελματίες του χώρου, καθώς και το Cineart International Short Film Festival, ενισχύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διοργάνωσης.
Η έναρξη του φεστιβάλ θα δοθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου με μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδέει τον κινηματογράφο με την ιστορία της αυτοκίνησης. Το «1st BRIDGES – Greece on Classic Wheels» θα φέρει στο προσκήνιο ιστορικά και κλασικά οχήματα, τα οποία θα διανύσουν μια συμβολική διαδρομή από τους Αγίους Θεοδώρους έως τους Καταρράκτες Λουτρακίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις για τον ρόλο του αυτοκινήτου στον κινηματογράφο αλλά και για τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Το ίδιο βράδυ, στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο «Ηλέκτρα», θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης με μουσικό πρόγραμμα, απονομές στα πληρώματα των ιστορικών οχημάτων και τιμητική διάκριση στην ηθοποιό Αλεξάνδρα Λαδικού. Η πρώτη προβολή του φεστιβάλ θα είναι η ταινία «The First Man», κινηματογραφική μεταφορά έργου του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας συγγραφέα Eugene O’Neill.
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η παγκόσμια πρώτη προβολή του δραματοποιημένου θεατρικού έργου «Μια Εποχή στην Κόλαση», το οποίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του Γάλλου ποιητή Αρθούρου Ρεμπώ, μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση που συνδυάζει θέατρο, μουσική και κινηματογράφο. Παράλληλα με τις προβολές, το Δημοτικό Κτίριο Beau Rivage θα φιλοξενήσει την έκθεση ζωγραφικής «Λουτράκι Μου» της Αριάννας Μπίνη, ενώ στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν ειδικά εργαστήρια και παρουσιάσεις γύρω από το σενάριο, τη φωτογραφία, τον εικαστικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη κινηματογραφικών παραγωγών.
Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει στις 21 Ιουνίου στους Αγίους Θεοδώρους, με την απονομή των Κινηματογραφικών Βραβείων «ΝΗΡΕΑΣ» και ένα μουσικό αφιέρωμα σε αγαπημένα τραγούδια από ξένα μιούζικαλ.
Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση EFFE και σταθερή παρουσία στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας, το Φεστιβάλ «ΓΕΦΥΡΕΣ» συνεχίζει να χτίζει γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κινηματογραφικές σχολές, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά το Λουτράκι σε τόπο συνάντησης της τέχνης, της δημιουργίας και του διεθνούς κινηματογραφικού διαλόγου.
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