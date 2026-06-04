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«Εγώ θα σας τα πω!»: Πρεμιέρα για την επιθεώρηση των Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου - Γεράσιμου Ευαγγελάτου
«Εγώ θα σας τα πω!»: Πρεμιέρα για την επιθεώρηση των Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου - Γεράσιμου Ευαγγελάτου
Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα, η παράσταση σχολιάζει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα
Μια σύγχρονη επιθεώρηση που συνομιλεί με την επικαιρότητα, σαρκάζει τα κακώς κείμενα και προσφέρει άφθονο γέλιο αποτελεί η παράσταση «Εγώ θα σας τα πω!», σε παραγωγή σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, που ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σήμερα Πέμπτη, στις 21:00, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.
Στη σκηνή συναντιούνται οι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου, σε μια εκρηκτική σύμπραξη ερμηνειών, συνοδευόμενοι από ζωντανή τετραμελή ορχήστρα.
Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα, η παράσταση έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας.
Μια ξέφρενη Επιθεώρηση 2.0 ξεπηδά κατευθείαν από τη δική μας απίστευτη καθημερινότητα: λατρεμένοι πρωθυπουργοί, woke agenda, προδομένες θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, «τραμπικοί» πατριώτες με χρυσές στάνες και άφθονη corporate φλυαρία, σε ένα πανηγύρι επικαιρότητας χωρίς φρένο.
Χαρούμενοι εργαζόμενοι του 16ώρου, «αδιάφθοροι» εισαγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς, αριστεροί σε κρίση ταυτότητας που αναζητούν την Ιθάκη τους και ένα πρωθυπουργικό επικοινωνιακό επιτελείο που κάνει οντισιόν για νέους fans στο TikTok. Υπουργοί εγκαινιάζουν βομβαρδισμένα νοσοκομεία, πρέσβειρες–superstars κάνουν διπλωματία στις πίστες, ενώ μανάδες μοιράζουν ζακέτες στα οδοφράγματα του Pride.
Με καυστικές ατάκες και ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix την ειδησεογραφία και την καθημερινότητά μας. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει με μπραντσάδικα και Airbnb σε φουλ ανάπτυξη, latte macchiato και business meetings για energy security και AI sustainability. Και κάπου στο Κολωνάκι, η Αριστεία και η Ατομική Ευθύνη απολαμβάνουν brunch με quinoa bowls και avocado toast!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
• Βεάκειο Θέατρο Πειραιά — 4, 5,6 7 Ιουνίου & 12, 13 & 14 Ιουνίου
• Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου — 17 & 18 Ιουνίου
• Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — 23 Ιουνίου
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Θεσσαλονίκη – Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» — 8 Ιουλίου
• Βόλος – Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» — 10 Ιουλίου
• Δίον – Αρχαίο Θέατρο Δίου — 12 Ιουλίου
• Βέροια – Θέατρο Άλσους — 14 Ιουλίου
• Κοζάνη – Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης» — 15 Ιουλίου
• Σέρρες – Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών — 16 Ιουλίου
• Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ — 17 Ιουλίου
• Δελφοί – Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος» — 18 Ιουλίου
• Αίγιο – Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» — 20 Ιουλίου
• Ηλεία – Θέατρο Αρχαίας Ήλιδας — 21 Ιουλίου
• Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας — 22 Αυγούστου
Εισιτήρια ΕΔΩ
• Βέροια – Θέατρο Άλσους — 14 Ιουλίου
• Κοζάνη – Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης» — 15 Ιουλίου
• Σέρρες – Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών — 16 Ιουλίου
• Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ — 17 Ιουλίου
• Δελφοί – Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος» — 18 Ιουλίου
• Αίγιο – Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» — 20 Ιουλίου
• Ηλεία – Θέατρο Αρχαίας Ήλιδας — 21 Ιουλίου
• Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας — 22 Αυγούστου
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