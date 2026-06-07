Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Συνάντηση εργασίας Μενδώνη με Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη
Συνάντηση εργασίας Μενδώνη με Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη
Η υπουργός πολιτισμού ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για την πρόοδο των έργων αποκατάστασης και ανάδειξη σε χριστιανικά μνημεία
Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μετά την ολοκλήρωση του 1ου Πολιτιστικού Φόρουμ Ελλάδος-Τουρκίας, στην Καππαδοκία, συνοδευόμενη από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Κωνσταντίνο Κούτρα, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στην Κωνσταντινούπολη.
Η κ. Μενδώνη ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για την πρόοδο των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης, που υλοποιεί, αυτή την περίοδο, το Υπουργείο Πολιτισμού επί σημαντικών χριστιανικών μνημείων, σε όλη την ελληνική επικράτεια, για τα θετικά αποτελέσματα του Φόρουμ στην Καππαδοκία, καθώς και για τα έργα προστασίας και συντήρησης που εξελίσσονται στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Όπως είναι γνωστό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πετροκομμένες μονές της Καππαδοκίας και τις εκκλησίες της περιοχής, τις οποίες επισκέπτεται, με κάθε ευκαιρία.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε στην υπουργό Πολιτισμού τις ευχαριστίες του για τη συντήρηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου και των 12 προσκυνηταρίων του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, έργο το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Η κ. Μενδώνη ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για την πρόοδο των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης, που υλοποιεί, αυτή την περίοδο, το Υπουργείο Πολιτισμού επί σημαντικών χριστιανικών μνημείων, σε όλη την ελληνική επικράτεια, για τα θετικά αποτελέσματα του Φόρουμ στην Καππαδοκία, καθώς και για τα έργα προστασίας και συντήρησης που εξελίσσονται στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Όπως είναι γνωστό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πετροκομμένες μονές της Καππαδοκίας και τις εκκλησίες της περιοχής, τις οποίες επισκέπτεται, με κάθε ευκαιρία.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε στην υπουργό Πολιτισμού τις ευχαριστίες του για τη συντήρηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου και των 12 προσκυνηταρίων του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, έργο το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
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