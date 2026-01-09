Η νέα ατομική έκθεση του Γιώργου Μπούνια έρχεται στην Tsantilis Art Gallery
Η νέα ατομική έκθεση του Γιώργου Μπούνια έρχεται στην Tsantilis Art Gallery
Ηέκθεση «Iconic Presences» παρουσιάζει μια δυναμική ενότητα έργων μικτής τεχνικής, μέσα από τα οποία ο Giorgio Bounias επαναπροσεγγίζει ιστορικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές μορφές από την Ελλάδα και το διεθνές στερέωμα
Η Tsantilis Art Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση ICONIC PRESENCES του σύγχρονου εικαστικού καλλιτέχνη Γιώργου Μπούνια, με εγκαίνια την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.
Μέσα από τη σύνθεση κολάζ, ζωγραφικής, αρχειακού υλικού και τυπογραφικών στοιχείων, ο καλλιτέχνης δημιουργεί σύγχρονα πορτρέτα που κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, την ταυτότητα και τη συλλογική συνείδηση. Εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Παύλος Μελάς, η Μαρία Κάλλας και η Frida Kahlo αναδύονται από πολυεπίπεδες επιφάνειες εφημερίδων, εικόνων και χρωματικών χειρονομιών, μετατρεπόμενες σε διαχρονικά σύμβολα πολιτιστικής παρουσίας.
Παράλληλα με τη ζωγραφική, ασχολήθηκε με τον εικαστικό και σκηνικό σχεδιασμό θεατρικών παραστάσεων στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και στο Θέατρο Βασιλάκου, σε συνεργασία με την Έλλη Τρίγγου. Το έργο του περιλαμβάνει κολάζ, μικτές τεχνικές και παρεμβάσεις σε κρανία κερασφόρων βοοειδών, διερευνώντας τη σχέση ιστορικής μνήμης και σύγχρονης έκφρασης.
Έχει εκθέσει σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους και διεθνής γκαλερί, στο Μουσείο Μαραθώνα αλλά και στο Μουσείο Τσιτσάνη, στο Petit Palais of Athens, στο Bageion Hotel (2020), ενώ έχει συμμετάσχει σε δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Ιδρύματος CREAID.
Με την έκθεση ICONIC PRESENCES, η Tsantilis Art Gallery συνεχίζει τη σταθερή της πορεία στην παρουσίαση καλλιτεχνών που συνομιλούν ουσιαστικά με την ιστορία, διατηρώντας ισχυρή σύγχρονη εικαστική ταυτότητα. Η έκθεση απευθύνεται τόσο σε απαιτητικούς συλλέκτες όσο και σε διεθνές κοινό.
Η Tsantilis Art Gallery επιμελείται συλλογές σε πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες στη Νέα Υόρκη, το Μονακό και το Κολωνάκι, ενώ έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία διεθνή και ελληνικά μέσα όπως Tatler, Vogue UK, Louis Vuitton Travel, Καθημερινή, CNN και TV5.
Τίτλος Έκθεσης: ICONIC PRESENCES
Τεχνική: Μικτή τεχνική, κολάζ, ζωγραφική
Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Ιανουαρίου| 18:00 – 21:00
Διάρκεια: 16 – 26 Ιανουαρίου
Σχετικά με τον ΚαλλιτέχνηΟ Giorgio Bounias γεννήθηκε στην Ελλάδα και σπούδασε συντήρηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων στην Ιταλία, με πρακτική άσκηση στο Βατικανό και στο Μουσείο Uffizi της Φλωρεντίας, εμπειρίες που επηρέασαν καθοριστικά το εικαστικό του έργο.
Σχετικά με την Tsantilis Art GalleryΗ Tsantilis Art Gallery αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό τέχνης στην Αθήνα, με αποκλειστική εστίαση σε επενδυτικού χαρακτήρα αριστουργήματα της ελληνικής τέχνης του 20ού αιώνα και της σύγχρονης δημιουργίας. Με ιστορία σχεδόν 100 ετών, η γκαλερί διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία, αξιοπιστία και διεθνή αναγνώριση.
