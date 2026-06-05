Near & Far Kastellorizo International Festival 2026: Ένα μουσικό φεστιβάλ που ενώνει την ελληνική διασπορά
Near & Far Kastellorizo International Festival 2026: Ένα μουσικό φεστιβάλ που ενώνει την ελληνική διασπορά
Η δημιουργία ενός διεθνούς μουσικού φόρουμ υψηλότατου βεληνεκούς που υπερβαίνει τα μουσικά είδη, έχοντας ως σκηνικό το μοναδικό τοπίο του Καστελλόριζου
Το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, το εξαιρετικά επιτυχημένο Near & Far Kastellorizo International Festival, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το Καστελλόριζο σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών.
Πρόκειται για ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ πολιτισμού, που γεφυρώνει το «Κοντά» με το «Μακριά», την Ελλάδα με τη διασπορά, το τοπικό με το διεθνές, την τέχνη με την κοινότητα.
Η έμπνευση του Περικλή Κανάρη, ενός καλλιτέχνη με πολυετή καριέρα στη Νέα Υόρκη και διεθνή αναγνώριση, έγινε πραγματικότητα λόγω της επιμονής στο όραμά του να δώσει βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν ανά τον κόσμο.
Μετά την πρώτη διοργάνωση το 2025, το Near & Far Kastellorizo International Festival επιστρέφει ενισχυμένο, με σαφή ταυτότητα και ακόμη πιο διευρυμένο πρόγραμμα.
Η περυσινή διοργάνωση ξεχώρισε για την κορυφαία ποιότητα των συμμετεχόντων, τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και, κυρίως, για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού – μια παρακαταθήκη που συνεχίζεται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της «Φωνής της Ελλάδας» (ΕΡΤ) άνοιξε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση.
Το 2026, το Near & Far Kastellorizo International Festival στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και, φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελλόριζου σε πραγματικό χρόνο σε κοινό σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την Ομογένεια και το διεθνές κοινό.
Bridges — ERINI
«Φως: Μια Μικρασιατική Ιστορία»
Η Ερήνη (ERINI), με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό οδοιπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές, σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα.
Παρασκευή 26 Ιουνίου | 21:00
Far Voices — Mario’s Toumbas Jazz Trio
“East of the Sun”
Ο πιανίστας Μάριος Τούμπας και το τρίο του παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις και jazz standards, σε μια βραδιά που συνομιλεί με τον παγκόσμιο ήχο της jazz.
Σάββατο 27 Ιουνίου | 21:00
Together — Pericles Kanaris Quartet featuring Αndriana Babali, George Karavelatzis & Kastellorizo Kids
Πρωτότυπες μουσικές και ενορχηστρώσεις του Περικλή Κανάρη σε μια ιδιαίτερη σύμπραξη με τα παιδιά του νησιού. Μαζί τους η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο ουτίστας Γιώργος Καραβέλατζης, ειδικός στην τοπική μουσική παράδοση του Καστελλόριζου.
Κυριακή 28 Ιουνίου | 21:00
Near Roots — Costa Latso
“Pappou’s Grammophone”
Ο τενόρος Costa Latso, γεννημένος στην Αυστραλία από Καστελλοριζιούς και με έδρα το Βερολίνο, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στην όπερα, το Broadway και το crossover, μαζί με τον ακορντεονίστα Θάνο Σταυρίδη.
Εκπαιδευτικά & Δημιουργικά Εργαστήρια (παιδιά):
· Διαδραστικό εργαστήριο Ζωγραφικής με τη Heike Kummer (25/06)
· Μουσικό εργαστήριο με τον Μάριο Τούμπα (26/06)
Ευεξία & Βιωματικές Δράσεις:
· Διαλογισμός και ηχοθεραπεία για ενήλικες (27/06 & 28/06)
Διαλέξεις:
· Ομιλία του Αλέξανδρου Κιτροέφ με θέμα την Ελληνική Διασπορά (27/06)
Όλες οι συναυλίες και οι δράσεις είναι χωρίς εισιτήριο.
Near & Far Kastellorizo International Festival 2026
25–28 Ιουνίου 2026 | Καστελλόριζο
https://nearfarfestival.org/
Το Φεστιβάλ αποτελεί συνδιοργάνωση της Manolia Arts ΑΜΚΕ και του Δήμου Μεγίστης και συνεχίζει και φέτος τη συνεργασία του με τα υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών (Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού).
Πρόκειται για ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ πολιτισμού, που γεφυρώνει το «Κοντά» με το «Μακριά», την Ελλάδα με τη διασπορά, το τοπικό με το διεθνές, την τέχνη με την κοινότητα.
Η έμπνευση του Περικλή Κανάρη, ενός καλλιτέχνη με πολυετή καριέρα στη Νέα Υόρκη και διεθνή αναγνώριση, έγινε πραγματικότητα λόγω της επιμονής στο όραμά του να δώσει βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν ανά τον κόσμο.
Μετά την πρώτη διοργάνωση το 2025, το Near & Far Kastellorizo International Festival επιστρέφει ενισχυμένο, με σαφή ταυτότητα και ακόμη πιο διευρυμένο πρόγραμμα.
Η περυσινή διοργάνωση ξεχώρισε για την κορυφαία ποιότητα των συμμετεχόντων, τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και, κυρίως, για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού – μια παρακαταθήκη που συνεχίζεται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της «Φωνής της Ελλάδας» (ΕΡΤ) άνοιξε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση.
Το 2026, το Near & Far Kastellorizo International Festival στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και, φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελλόριζου σε πραγματικό χρόνο σε κοινό σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την Ομογένεια και το διεθνές κοινό.
Πρόγραμμα Συναυλιών | 4 Θεματικές ΒραδιέςΠέμπτη 25 Ιουνίου | 21:00
Bridges — ERINI
«Φως: Μια Μικρασιατική Ιστορία»
Η Ερήνη (ERINI), με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό οδοιπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές, σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα.
Παρασκευή 26 Ιουνίου | 21:00
Far Voices — Mario’s Toumbas Jazz Trio
“East of the Sun”
Ο πιανίστας Μάριος Τούμπας και το τρίο του παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις και jazz standards, σε μια βραδιά που συνομιλεί με τον παγκόσμιο ήχο της jazz.
Σάββατο 27 Ιουνίου | 21:00
Together — Pericles Kanaris Quartet featuring Αndriana Babali, George Karavelatzis & Kastellorizo Kids
Πρωτότυπες μουσικές και ενορχηστρώσεις του Περικλή Κανάρη σε μια ιδιαίτερη σύμπραξη με τα παιδιά του νησιού. Μαζί τους η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο ουτίστας Γιώργος Καραβέλατζης, ειδικός στην τοπική μουσική παράδοση του Καστελλόριζου.
Κυριακή 28 Ιουνίου | 21:00
Near Roots — Costa Latso
“Pappou’s Grammophone”
Ο τενόρος Costa Latso, γεννημένος στην Αυστραλία από Καστελλοριζιούς και με έδρα το Βερολίνο, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στην όπερα, το Broadway και το crossover, μαζί με τον ακορντεονίστα Θάνο Σταυρίδη.
Εργαστήρια, Δράσεις & Παράλληλο ΠρόγραμμαΤο Near & Far Kastellorizo International Festival επεκτείνεται πέρα από τις συναυλίες, ενσωματώνοντας εκπαιδευτικές, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες.
Εκπαιδευτικά & Δημιουργικά Εργαστήρια (παιδιά):
· Διαδραστικό εργαστήριο Ζωγραφικής με τη Heike Kummer (25/06)
· Μουσικό εργαστήριο με τον Μάριο Τούμπα (26/06)
Ευεξία & Βιωματικές Δράσεις:
· Διαλογισμός και ηχοθεραπεία για ενήλικες (27/06 & 28/06)
Διαλέξεις:
· Ομιλία του Αλέξανδρου Κιτροέφ με θέμα την Ελληνική Διασπορά (27/06)
Όλες οι συναυλίες και οι δράσεις είναι χωρίς εισιτήριο.
Near & Far Kastellorizo International Festival 2026
25–28 Ιουνίου 2026 | Καστελλόριζο
https://nearfarfestival.org/
Το Φεστιβάλ αποτελεί συνδιοργάνωση της Manolia Arts ΑΜΚΕ και του Δήμου Μεγίστης και συνεχίζει και φέτος τη συνεργασία του με τα υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών (Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού).
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